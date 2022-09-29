218-й день войны — главное. Кремль готовится объявить новую аннексию, Украина вернула 6-х пленных, в Беларуси появились истребители РФ 29 сентября, 18:21 В Москве уже появились огромные баннеры, на которых объявляется, что четыре украинских города — это «Россия» (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Четверг, 29 сентября — 218-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.

Кремль 30 сентября объявит о новой аннексии оккупированных украинских территорий

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщило пропагандистское агентство РИА Новости.

Видео дня

По его словам, также запланировано «объемное» выступление кремлевского диктатора Владимира Путина по поводу аннексии.

На 30 сентября президент Украины Владимир Зеленский также созвал срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны.

По информации источника НВ в антикоррупционных органах, до конца недели СНБО планирует наложить санкции на активы ряда российских олигархов и связанных с ними лиц.

С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что никакие преступные действия РФ для Украины ничего не изменят.

27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях, нарисовав от 87% до 99% «поддержки».



На следующий день марионетки Кремля обратились к российскому диктатору Владимиру Путину «с просьбой рассмотреть» «присоединение» захваченных территорий Украины к России.

Украина вернула четверых пленных морпехов и двоих гражданских

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

«Состоялся очередной обмен пленными. Мы вернули 6 наших людей — четверых морпехов и двоих гражданских. Офицеры — Булахов Алексей и Костенко Николай. Солдаты — Герасименко Людмила и Иван Земляной. Гражданские — Андруша Виктория и Майборода Яна», — уточнил он.

Ермак добавил, что украинские военные участвовали в боях за Мариуполь.

Он также рассказал о том, как в плен к российским оккупантам попали гражданские.

Викторию Андрушу 27 марта российские солдаты забрали из дома, потому что в ее телефоне нашли данные о вражеской технике, которые она передавала ВСУ. Украинку отвезли в РФ и содержали в Курском СИЗО.

Майборода Яна оказалась в плену из-за того, что в ее телефоне нашли фотографии техники россиян на территории Чернобыльской зоны.

«Обмены продолжаются. Наша цель — вернуть всех наших людей. Над этим работаем нон-стоп, и мы это обязательно сделаем», — резюмировал глава ОПУ.

На беларусский аэродром Барановичи прилетели три российских истребителя Су-30

Об этом сообщила мониторинговая группа Беларускі Гаюн в Telegram. В сообщении группы говорится, что последние перелеты российских истребителей между Россией и Беларусью были в конце марта. В то время самолеты покидали Беларусь.

Оставшаяся в Беларуси часть самолетов служат для тренировки новых пилотов ВКС РФ.

По данным мониторинговой группы, в октябре этого года ожидалась поставка второй партии истребителей Су-30СМ в Беларусь.

«Но сегодня прилетели истребители не с завода, а стоящие на вооружении ВКС РФ с регистрационными номерами RF-81772, RF-81760 и RF-81758», — говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, в Беларуси готовят места для размещения 20 тысяч мобилизованных из РФ.

Кроме того, один из лидеров белорусской оппозиции, заместитель председателя объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко заявил, что белорусский диктатор Александр Лукашенко готовится вступить в войну против Украины.

На своей странице в Twitter он сообщил, что Лукашенко якобы планирует развернуть в Беларуси 120 тысяч солдат РФ в течение ноября-февраля текущего года. При этом сама Беларусь якобы обязуется мобилизовать около 100 тысяч своих солдат.

«Лукашенко готовится к полномасштабной войне. запад должен выдвинуть ультиматум, от которого он не сможет отказаться», — написал он.

Мониторинговая группа Беларускі Гаюн, комментируя заявления Латушко, сообщила, что на сегодняшний день нет «убедительных фактов», которые бы могли подтвердить эту информацию.

«Также на сегодняшний день вызывает сомнения информация о потенциальном проведении мобилизации в Беларуси. Подразделения ВС РБ в боевых действиях в Украине участия не принимают», — говорится в сообщении.



В НАТО заявили о диверсиях на Северных потоках и пригрозили решительным ответом

В сообщении Альянса сказано, что повреждение трубопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 вызывает глубокую обеспокоенность, а имеющаяся информация указывает на то, что это следствие сознательных, неосторожных и безответственных диверсионных действий.



«Эти утечки создают риски для судоходства и наносят значительный ущерб окружающей среде. Мы поддерживаем расследование, которое проводится для установления происхождения ущерба», — говорится в сообщении.

В НАТО заявили, что обязались готовиться к принудительному использованию энергии и других гибридных тактик государственными и негосударственными субъектами, сдерживать и защищаться от них.

«Любое умышленное нападение на критически важную инфраструктуру членов Альянса будет встречено единым и решительным ответом», — говорится в сообщении.

27 сентября, на маршрутах залегания трубопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 произошли два подводных взрыва.

Как сообщалось, вслед за поломкой российского газопровода Северный поток-2, о которой стало известно 26 сентября, давление газа упало на на обеих нитках Северного потока-1.

В компании Nord Stream AG заявили, что одновременное разрушение трех ниток газопровода в Балтийском море является беспрецедентным и оценить сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока невозможно.

Газопровод Северный поток-2 был достроен в 2021 году, заполнен техническим газом, но до начала полномасштабного российского вторжения не получил сертификацию немецкого правительства и не начал работать.

Газопровод Северный поток-1 был остановлен на техобслуживание в конце августа, после чего он так и не возобновил работу по выдуманным российской стороной причинам.

Окупанты ударили ракетами по Днепру: погибли четыре человека, пятеро ранены

В ночь на 29 сентября, российские оккупанты ударили ракетами по Днепру.

Вражеские ракеты попали по жилым кварталам. Сначала было известно о троих погибших, среди которых один ребенок, и пяти раненых, одна из которых — 12-летняя девочка.

Позже на месте удара обнаружили фрагменты тела еще одного ребенка.

«На данный момент ночная вражеская атака унесла четыре жизни. Россияне убили двоих взрослых и двоих детей — 8-летнего мальчика и 9-летнюю девочку», — написал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.



В результате ракетного удара полностью разрушены несколько частных домов. Всего в городе было повреждено более 60 частных домов и несколько многоэтажных. Пострадали рынок, автобусы, автомобили и линии электропередач.

Новости одной строкой