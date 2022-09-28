217-й день войны — главное. Продолжение фарса РФ с псевдореферендумами и уничтожение Северных потоков 28 сентября, 18:16 В Москве готовятся объявить оккупированные украинские регионы частью России (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Среда, 28 сентября — 217-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.



Марионетки Кремля просят присоединить захваченные территории Украины к РФ



С таким обращением выступили главарь «ЛНР» Леонид Пасечник и херсонский коллаборант Владимир Сальдо.



Видео дня

Позже с аналогичным заявлением выступил и так называемый «глава» оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий.



Вероятно, за ними последует и обращение глава «ДНР» Дениса Пушилина.



С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью.



Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.



27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов.



Пропагандисты утверждают, что в Луганской области «присоединение» к стране-агрессору РФ якобы «поддержали» 98,42% жителей, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%, в Донецкой области — 99,23% жителей.



В Кремле уже заявили о намерении «как минимум» оккупировать всю территорию Донецкой области.



Власти Германии считают, что Северный поток-1 уничтожен навсегда, и одна из двух ниток Северного потока-2 — тоже



Об этом сообщила берлинская газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Они утверждают, что, если поврежденные нитки быстро не отремонтировать, то большое количество соленой воды может разрушить трубопроводы.



В Германии считают, что газопровод был разрушен в результате диверсии — по одной из версий взрывчатку могли заложить водолазы на глубине 70−80 метров. Газета пишет, что появляется все больше доказательств целенаправленных атак на трубопроводы. В подрыве подозревают Россию.



Высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель также заявил, что инциденты не случайны.



Боррель добавил, что ЕС поддержит любое расследование, направленное на получение полной ясности в том, что произошло и почему.



«Предпримем дальнейшие шаги для повышения нашей устойчивости в области энергетической безопасности. Любое преднамеренное нарушение европейской энергетической инфраструктуры абсолютно неприемлемо и будет встречено решительным и единым ответом», — резюмировал он.



А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о диверсии на газопроводах.



«Сейчас необходимо провести расследование инцидентов, получить полную ясность о событиях и причинах», — написала она на своей странице в Twitter.



26 сентября стало известно о резком падении давления в российском газопроводе Северный поток-2, а на следующий день появились сообщения о такой же проблеме на Северном потоке-1. Оба газопровода, проходящие по дну Балтийского моря у берегов Швеции и Дании, в это время не работали, но были заполнены техническим газом.

Дания и Швеция первыми заявили о преднамеренных действиях.



В компании Nord Stream AG заявили, что оценить сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока невозможно.



Глава МИД Польши рассказал о том, каким будет ответ НАТО на ядерный удар РФ по Украине

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что в случае применения РФ ядерного оружия против Украины ответ НАТО должен быть из обычного оружия, но «сокрушительным».



По его словам, кремлевский диктатор Владимир Путин угрожает применить тактическое ядерное оружие на территории Украины, а не нападать на НАТО с применением такого типа оружия, «а это значит, что НАТО должно ответить конвенциональным образом».

«И ответ должен быть сокрушительным. Я думаю, что НАТО посылает России четкий сигнал по этому поводу», — отметил глава МИД Польши.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на аннексированные через фейковые «референдумы» территории Украины в случае их закрепления в конституции России.

Bloomberg написал, что Путин после псевдореферендумов собрался захватить Харьков и Одессу

Издание ссылается на источники, близкие к Кремлю, которые убеждены, что после объявленной мобилизации Россия сможет вернуть себе инициативу на поле боя, продвинуться вглубь Украины и захватить несколько крупных городов, среди которых Харьков и Одесса.

И хотя план выглядит чересчур амбициозным, российские чиновники полагают, что их армия сможет бороться с Украиной до упора, а Кремль, в конечном итоге, добьется соглашения, которое закрепит хотя бы часть завоеваний, пишет агентство.

При этом Bloomberg подчеркивает, что маловероятно, что 300 тысяч плохо обученных и немотивированных мобилизованных солдат смогут изменить ситуацию на поле боя.

Военные аналитики говорят, что их, вероятно, будет достаточно только для того, чтобы замедлить продвижение Украины.

О том, что у России нет никаких шансов захватить Одессу, заявил также пресс-секретарь главы Одесской ОВА Сергей Братчук.

Он подчеркнул, что система обороны Одессы совершенствуется с каждым днем.

«Она выстраивалась с 24 февраля так, чтобы ни один враг не смог сюда ни по суше, ни по морю проникнуть. Сегодня, когда мы говорим о морской десантной операции, риск этот остается, ведь есть Черноморский флот России. Но пока нет приготовлений к этой дорогостоящей операции. Кроме того, она должна быть обеспечена с суши или с воздуха. На суше продвижения врага нет, напротив, на южном направлении, хоть медленно, но продвигаются наши ВСУ», — отметил Братчук.

ЕБРР ухудшил прогноз восстановления украинской экономики в три раза



Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2023 году с 25% до 8% по сравнению с расчетами, сделанными в мае.



Прогноз снижения ВВП Украины в 2022 году остался без изменений — минус 30%, сказано в сообщении банка.

«На 2023 год ЕБРР понизил свой прогноз восстановления экономики до 8% с более высоких 25%, предполагавшихся в мае, когда ожидалось, что существенные работы по восстановлению уже будут проводиться», — говорится в документе.

Снижение прогноза, отметили в ЕБРР, свидетельствует о высокой неопределенности в отношении Украины.

В ЕБРР отметили, что боевые действия в последние месяцы стали более концентрированными и охватили территорию, которая генерирует лишь около 20% ВВП. Но в то же время разрушение человеческого капитала, инфраструктуры и производственных мощностей было огромным.

В частности, примерно 15% довоенного населения покинули страну по состоянию на середину августа, а еще 15% были перемещены внутри страны. Экономическая деятельность была серьезно нарушена даже в регионах, где не было боевых действий, из-за узких мест в снабжении, проблем с логистикой, финансовых трудностей и нехватки рабочей силы.

«Блокада портов Россией, препятствующая экспорту сельскохозяйственной продукции, и разрушение многих металлургических предприятий на востоке страны уничтожили две основные статьи экспорта страны, которые приносили почти половину всех довоенных экспортных доходов», — заявили в ЕБРР.

В банке отметили, что первоначальная высокая зависимость страны от денежного финансирования дефицита бюджета на фоне значительного дефицита внешнего финансирования привела к истощению валютных резервов на 20% по состоянию на июль 2022 года, несмотря на наличие контроля над движением капитала. Это побудило центральный банк повысить учетную ставку с 10% до 25% в июне и провести разовую девальвацию национальной валюты на 20% в июле.

В то же время с тех пор ситуация начала улучшаться, отчасти из-за увеличения притока внешнего финансирования в августе и сентябре. В результате к концу августа золотовалютные резервы отыграли половину своих потерь.

Недавнее возобновление экспорта зерна из некоторых портов и ожидание достаточного внешнего финансирования могут стать положительными факторами для экономической активности в оставшуюся часть 2022 года.

«Однако риски для прогнозов исключительно высоки в зависимости от продолжительности и интенсивности войны», — подчеркивает банк.

Новости одной строкой