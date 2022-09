215-й день войны — главное. Ликвидация полковника Тотикова, Залужный на обложке Time, новые проблемы с российской мобилизацией 26 сентября, 19:58 Автобус с мобилизованными в городе Тара в Омской области РФ (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

Понедельник, 26 сентября, — 215-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.



Ликвидация начальника ракетных войск и артиллерии 35-й армии РФ



Украинская армия ликвидировала начальника ракетных войск и артиллерии 35 общевойсковой армии ВС РФ полковника Бориса Тотикова.



Кремлевская пропаганда сообщила, что Тотиков и еще один военный преступник, начальник автомобильной службы в/ч 74 268 гвардии капитан Олег Лебедев были похоронены в Рязани 25 сентября.



По данным украинского журналиста Юрия Бутусова, полковник российской армии был уничтожен в результате удара РСЗО HIMARS по штабу оккупантов в Изюме Харьковской области накануне начала контрнаступления ВСУ под Балаклеей.



"Именно штаб 35-й армии отвечал за управление войсками в этом районе, это на их полосе произошел прорыв. А теперь, как мы видим, есть основания говорить, что существенные потери понесло российское командование в этом районе. Начальник ракетных войск и артиллерии – одно из ключевых звеньев в современной войне. Теперь ясно, что разгром россиян был в значительной степени связан с потерей управления и точным определением украинской разведкой дислокации российских штабов и их точным поражением", - рассказал он у себя в Telegram-канале.



Одно из самых влиятельных в мире изданий Time разместило на обложке портрет главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и опубликовало интервью с ним

Статья Time называется внутри украинского контрудара, который преломил ход войны.



«Залужный проявил себя как военный разум, в котором нуждалась его страна. Его руководство позволило украинским вооруженным силам быстро адаптироваться к действиям на поле боя против россиян», — так охарактеризовал главнокомандующего ВСУ глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли.



«Зная то, что я не понаслышке знаю о россиянах, наша победа не будет окончательной. Наша победа позволит перевести дух и подготовиться к следующей войне», — заверил Залужный в этом интервью.



Упоминается, как глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли после начала полномасштабного вторжения России «был несколько поражен, увидев, как сопротивляются украинцы». Он спросил Залужного, не собирается ли он эвакуироваться в более безопасное место, на что тот ответил: «Я вас не понимаю. Для меня война началась в 2014 году… Я не убегал тогда и не собираюсь убегать сейчас».



Также Залужный рассказал, как ВСУ заманивали россиян в ловушку в первые дни войны.



В России продолжают возникать новые проблемы с мобилизацией

25 и 26 августа в Дагестане проходят массовые митинги против мобилизации в РФ. Протестующих бьют и задерживают росгвардейцы. Также они угрожают журналистам и требуют удалить видео задержаний.



Силовики применили против митингующих слезоточивый газ. На акцию протеста в Махачкале 26 сентября вышли около 100 человек, сообщает Кавказ.Реалии.



Кроме Махачкалы, протесты проходят в Хасавюрте. Там около 100 человек вышли на улицы против мобилизации. Полиция начала задержание, протестующие сопротивляются, вытекает из видео в оппозиционном Telegram-канале 1Adat.



Недовольные мобилизацией собрались и в Нальчике, столице Кабардино-Балкарии. К ним вышли местные чиновники. Они отказались отвечать на вопрос, сколько мужчин из республики планируется мобилизовать.



После объявления мобилизации россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне в Украине. Из-за убегающих из страны граждан РФ на ее границах образовались многокилометровые очереди. По данным издания The Bell, в российских аэропортах начали запрещать выезд мужчинам по спискам из военкоматов.



Российские СМИ также сообщили о женщине из Пермского края РФ, которая убила четырехлетнюю дочь и ранила себя ножом из-за мобилизации мужа, о мужчине, поджегшем себя, чтобы не ехать на войну с Украиной и о расстрелявшем военкома жителе Иркутской области.

CNN вслед за AFP описало возможные сценарии применения Россией ядерного оружия



По данным Федерации американских ученых, Россия располагает 4477 ядерными боеголовками (развернутые и резервные совокупно). Чуть меньше половины из них – около 1900 – это так называемые «нестратегические» боеголовки, также известные как тактическое ядерное оружие.

Как и многие другие международные СМИ и обозреватели, CNN предполагает, что в случае применения такого оружия Россией будет идти речь именно о тактических ядерных боеголовках.

Тактические боеголовки имеют условную «малую» мощность – от 10 до 100 килотонн тротила. Теоретически они предназначены для удара по ограниченной зоне - например, уничтожения танковых колонн или авианосной ударной группы, если используются в море.



Самые мощные российские «стратегические» ядерные боеголовки обладают взрывной мощностью от 500 до 800 килотонн и предназначены для уничтожения целых городов, а то и нескольких [за один удар].



Однако упоминание о "малой мощности" тактического ядерного оружия может ввести в заблуждение, констатирует CNN. Взрывной мощности от 10 до 100 килотонн достаточно, чтобы вызвать серьезные разрушения, как уже выяснил мир в 1945 году, когда США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки в Японии. Эти бомбы были эквивалентны примерно 15 и 21 килотоннам тротила соответственно, что соответствует диапазону тактического ядерного оружия России.



По данным правительственных архивов США, первые взрывы в Хиросиме и Нагасаки мгновенно убили около 70 000 и 35 000 человек, а еще десятки тысяч позже умерли от заболеваний, связанных с радиационным поражением.



Сообщения, что Украина якобы уже получила от США зенитные ракетные комплексы NASAMS, оказались неточными



Слова Владимира Зеленского в интервью американским журналистам, неверно трактовали — президент благодарил Вашингтон только за решение передать NASAMS.



25 сентября Украина взорвалась волной нового интереса к системам NASAMS. Это произошло после интервью Владимира Зеленского американскому телеканалу CBS, в котором он якобы заявил, что Украина уже получила NASAMS. Зеленский говорил на украинском, журналисты перевели его слова на английский, поэтому в транскрипте разговора появилась фраза I want to thank President Biden for a positive decision that has been already made. And to the US Congress, we received NASAMS («Я хотел бы поблагодарить президента Байдена за положительное решение, которое уже было принято, а также Конгресс США — мы получили NASAMS»).



После громких заголовков в украинских СМИ пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров уточнил в комментарии Громадському, что президент Украины имел в виду только благодарность за решение передать Украине NASAMS. "Получили решение, получили согласие, а сами NASAMS физически еще не поступили", - сказал Никифоров.



В целом Украина ожидает восемь батарей NASAMS от США. Две батареи ЗРК NASAMS вошли в состав пакета военной помощи Украине на сумму $820 млн, о котором США объявили 1 июля. А 24 августа, в День независимости, Пентагон объявил о новом пакете помощи от США стоимостью почти $3 млрд, включая шесть дополнительных батарей NASAMS и соответствующие снаряды к ним.



