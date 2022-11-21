Бордовые береты. 21 ноября отмечается День Десантно-штурмовых войск ВСУ 21 ноября, 06:32 Эмблема ДШВ — купол парашюта, крылья и меч архангела Михаила (Фото:president.gov.ua)

Профессиональный праздник украинских десантников будет отмечаться в пятый раз, и впервые — во время полномасштабной войны против России. НВ рассказывает историю Дня ДШВ и приводит некоторые факты об этом роде войск.



Когда стали праздновать

В 2017 году вышел указ президента Украины Петра Порошенко О Дне Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. Согласно ему, учрежден профессиональный праздник, совпадающий с днем чествования покровителя десантных войск архистратига Михаила.

Видео дня

21 ноября 2017 года на Михайловской площади Киева состоялась торжественная церемония, на которой была проведена замена голубого берета десантников на берет темно-бордового цвета. «С сегодняшнего дня по моему решению цветом украинского десанта становится темно-бордовый. Это цвет крови, вашей крови, пролитой в боях за Украину», — заявил Порошенко.

Михайловская площадь, Киев, 21 ноября 2017 года / Фото: president.gov.ua

Тогдашний командующий десантными войсками генерал Михаил Забродский передал бордовые береты командирам десантных бригад, а те — личному составу.

Три переименования

С того же 2017-го этот род войск имеет аббревиатуру ДШВ (десантно-штурмовые войска), которая пришла на смену ВДВ (высокомобильные десантные войска). Так они назывались с 2012 года, а до этого — Аэромобильные войска ВСУ.

День ВДВ в Украине отмечали одновременно с российским — 2 августа, а аббревиатура рода войск во времена Януковича совпадала с советской (воздушно-десантные войска). На четвертый год войны против российского агрессора в Киеве решили отказаться от старых стереотипов и героики, давно выродившейся в РФ в алкогольные хулиганства «ветеранов десантуры».

Украинский День ДШВ прежде всего — дань памяти погибшим побратимам.

Фото: dshv.mil.gov.ua

Эмблема ДШВ — купол парашюта, крылья и меч архангела Михаила.

Состав и командование

Полностью структура ДШВ сформировалась в 2016 году. В настоящее время она включает в себя шесть десантно-штурмовых бригад, одну воздушно-десантную, одну аэромобильную и одну егерскую бригаду, а также отдельный дивизион артиллерии.

Командующим Десантно-штурмовыми войсками является бригадный генерал Максим Миргородский (позывной Майк). Он — первый в Украине полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого.

Миргородский (слева) на международных учениях, 2018 год / Фото: Министерство обороны

Подвиги в АТО/ООС

За время проведения Антитеррористической операции и операции Объединенных сил на востоке Украины погибли более 500 десантников. В частности, 14 июня 2014 года 40 украинских десантников погибли, когда российские оккупационные силы уничтожили во время посадки украинский самолет Ил-76.

Представители этого рода войск героически обороняли Донецкий и Луганский аэропорты, освобождали от врага города и села Донбасса.

В июле-августе 2014 года 95-я аэромобильная бригада вместе с подразделениями 79-й аэромобильной, 25-й воздушно-десантной, 30-й и 51-й механизированных бригад совершили рейд на 470 км, который американский военный эксперт Филипп Карбер назвал «самым длинным в новейшей военной истории». Десантники прошли от Славянска до Мариуполя, затем вдоль российско-украинской границы, и через Луганск вернулись в Славянск. Таким образом, удалось вывести с юга региона подразделения ВСУ и обезвредить ряд боевых частей РФ.

Большая война

С 24 февраля 2022 года Десантно-штурмовые войска мужественно противостоят российским захватчикам. Наиболее мобильный род ВСУ характеризуется «высокой маневренностью и автономностью действий, предназначается для быстрого развертывания с целью прикрытия (обороны) отдельных направлений (районов), ведения наступательных (штурмовых) действий, а также охвата противника по воздуху, ведения боевых действий в его тылу», говорится на сайте ДШУ.

Бой украинского десанта, 2022 год / Фото: Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины / Facebook

Сотни бойцов и десятки подразделений ДШВ отмечены государственными наградами после начала полномасштабного вторжения. Наиболее яркие сражения украинских десантников:

Битва за Гостомель;

Разгром врага у Белогоровки;

Деоккупация Харьковской области.

