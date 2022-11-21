Бордовые береты. 21 ноября отмечается День Десантно-штурмовых войск ВСУ
Эмблема ДШВ — купол парашюта, крылья и меч архангела Михаила (Фото:president.gov.ua)
Профессиональный праздник украинских десантников будет отмечаться в пятый раз, и впервые — во время полномасштабной войны против России. НВ рассказывает историю Дня ДШВ и приводит некоторые факты об этом роде войск.
Когда стали праздновать
В 2017 году вышел указ президента Украины Петра Порошенко О Дне Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. Согласно ему, учрежден профессиональный праздник, совпадающий с днем чествования покровителя десантных войск архистратига Михаила.
21 ноября 2017 года на Михайловской площади Киева состоялась торжественная церемония, на которой была проведена замена голубого берета десантников на берет темно-бордового цвета. «С сегодняшнего дня по моему решению цветом украинского десанта становится темно-бордовый. Это цвет крови, вашей крови, пролитой в боях за Украину», — заявил Порошенко.
Тогдашний командующий десантными войсками генерал Михаил Забродский передал бордовые береты командирам десантных бригад, а те — личному составу.
Три переименования
С того же 2017-го этот род войск имеет аббревиатуру ДШВ (десантно-штурмовые войска), которая пришла на смену ВДВ (высокомобильные десантные войска). Так они назывались с 2012 года, а до этого — Аэромобильные войска ВСУ.
День ВДВ в Украине отмечали одновременно с российским — 2 августа, а аббревиатура рода войск во времена Януковича совпадала с советской (воздушно-десантные войска). На четвертый год войны против российского агрессора в Киеве решили отказаться от старых стереотипов и героики, давно выродившейся в РФ в алкогольные хулиганства «ветеранов десантуры».
Украинский День ДШВ прежде всего — дань памяти погибшим побратимам.
Эмблема ДШВ — купол парашюта, крылья и меч архангела Михаила.
Состав и командование
Полностью структура ДШВ сформировалась в 2016 году. В настоящее время она включает в себя шесть десантно-штурмовых бригад, одну воздушно-десантную, одну аэромобильную и одну егерскую бригаду, а также отдельный дивизион артиллерии.
Командующим Десантно-штурмовыми войсками является бригадный генерал Максим Миргородский (позывной Майк). Он — первый в Украине полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого.
Подвиги в АТО/ООС
За время проведения Антитеррористической операции и операции Объединенных сил на востоке Украины погибли более 500 десантников. В частности, 14 июня 2014 года 40 украинских десантников погибли, когда российские оккупационные силы уничтожили во время посадки украинский самолет Ил-76.
Представители этого рода войск героически обороняли Донецкий и Луганский аэропорты, освобождали от врага города и села Донбасса.
В июле-августе 2014 года 95-я аэромобильная бригада вместе с подразделениями 79-й аэромобильной, 25-й воздушно-десантной, 30-й и 51-й механизированных бригад совершили рейд на 470 км, который американский военный эксперт Филипп Карбер назвал «самым длинным в новейшей военной истории». Десантники прошли от Славянска до Мариуполя, затем вдоль российско-украинской границы, и через Луганск вернулись в Славянск. Таким образом, удалось вывести с юга региона подразделения ВСУ и обезвредить ряд боевых частей РФ.
Большая война
С 24 февраля 2022 года Десантно-штурмовые войска мужественно противостоят российским захватчикам. Наиболее мобильный род ВСУ характеризуется «высокой маневренностью и автономностью действий, предназначается для быстрого развертывания с целью прикрытия (обороны) отдельных направлений (районов), ведения наступательных (штурмовых) действий, а также охвата противника по воздуху, ведения боевых действий в его тылу», говорится на сайте ДШУ.
Сотни бойцов и десятки подразделений ДШВ отмечены государственными наградами после начала полномасштабного вторжения. Наиболее яркие сражения украинских десантников:
- Битва за Гостомель;
- Разгром врага у Белогоровки;
- Деоккупация Харьковской области.