22 года назад был убит Георгий Гонгадзе. Как изменило Украину самое громкое преступление первых десятилетий независимости 16 сентября, 07:40 Сюжет Георгия Гонгадзе похитили в Киеве 16 сентября 2000 года (Фото:Emir Dostum/krymr.org/ RFE/RL)

16 сентября 2022 года исполняется 22 года со дня исчезновения и убийства журналиста Георгия Гонгадзе — трагедии, оказавшей огромное влияние на дальнейший ход событий в Украине.

Гонгадзе выкрали поздним вечером 16 сентября 2000 года в Киеве. В ту же ночь он был убит в окрестностях столицы. Лишь через полтора месяца после этого дня в Таращанском лесу под Киевом найдут обезглавленное тело Георгия. Через два с половиной месяца, в конце ноября, разгорится «кассетный скандал» — и в контексте убийства прозвучит имя Леонида Кучмы.



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Похоронят журналиста только в марте 2016 года, более чем через 15 лет после убийства. Заказчики преступления не названы до сих пор.

НВ напоминает о главных фактах жизни журналиста, обстоятельствах его гибели и расследования преступления.

Кем был для Украины Георгий Гонгадзе

На момент убийства Георгию Гонгадзе был лишь 31 год. Украина была его фактической родиной последнюю треть жизни, Грузия — первой и настоящей.

В конце 80-х Гонгадзе приехал из Тбилиси учиться во Львов, родной город его матери, однако в начале 90-х был вынужден вернуться в Грузию. На тот момент страна пылала в противостоянии с президентом Звиадом Гамсахурдией, в число личных врагов которого попал отец Гонгадзе, а также в огне начинавшегося конфликта в Абхазии (уже в 1993 году Георгий Гонгадзе называл его «фактической войной с Россией»).

В те годы журналист принимал участие в боях на стороне грузинских войск и снимал на родине документальное кино. В фильме Тени войны он рассказал о воевавших в Грузии членах УНА-УНСО, назвав ленту «знаком благодарности тем людям, которые пролили кровь за свободу и независимость моего государства». Тогда же Гонгадзе получил тяжелое ранение под Сухуми — впоследствии оставшиеся в его теле осколки помогли идентифицировать журналиста после убийства.

В Украине же первую половину 90-х Георгий Гонгадзе жил и работал во Львове. На львовском телевидении выходила его программа Монитор, журналист сотрудничал с газетой Пост-Поступ. Помимо Теней войны (1994), снял документальные фильмы Боль земли (1993), Колыбель (1995), Хранители мечты (1996).

В этот же период жизни познакомился со студенткой юридического факультета Львовского университета Мирославой Петришин (сейчас Гонгадзе). Пара расписалась в 1995 году, в 1997-м — уже в Киеве — у них родились две дочери. На момент гибели журналиста им было всего три года.

Семья переехала в столицу в 1995 году. Несколько лет Гонгадзе работал тележурналистом и ведущим (программы Параграф, Вікна-Плюс, Вікна-Новини на СТБ, Моє на телеканале Гравіс).

Накануне президентских выборов 1999 года журналист начал вести ежедневную информационную программу Первый тур с Георгием Гонгадзе в прямом эфире радиостанции Континент, возглавлял информационную службу на этом радио.

В апреле 2000 года Гонгадзе стал сооснователем и первым главредом интернет-издания Украинская правда. УП заработала на следующий день после скандального референдума, инициированного Леонидом Кучмой — на него были вынесены вопросы о фактическом усилении полномочий президента и сокращении роли Верховной Рады. И хотя на тот момент онлайн-сегмент журналистки в Украине только зарождался, УП стала площадкой для критических и острых публикаций.

Именно на период 1998—2000 годов приходится пик противостояния журналиста с украинской властью. Гонгадзе славился «неудобными» вопросами в прямых эфирах телепередач — ниже приведены сохранившиеся записи подобных его дискуссий с Кучмой и Виктором Медведчуком, который позже возглавил его администрацию.

Журналист активно выступал против давления на украинские СМИ. В декабре 1999 года Гонгадзе обнародовал в США открытое письмо о фактах притеснения свободы слова в Украине, под которым собрал подписи 60 журналистов. Как раз в эти дни Леонид Кучма находился в США с визитом.

В сюжете Радио Свобода, приуроченном к 20-летию исчезновения Гонгадзе, его близкие и друзья рассказывали, что в те годы харизматичного журналиста сторонились даже ряд коллег-журналистов — считая его слишком эмоциональным, слишком прямым, слишком «горячим».

«Сможем ли мы сделать так, чтобы власть менялась в соответствиии с нашими желаниями раз в 5 лет? — говорил журналист в одной из своих передач накануне выборов президента 1999 года. — Это будет самой большой гарантией, что тот, кто придет в следующий раз, будет вести себя по-другому. Власть должна знать, что она зависит от нас и что она боится нас. Сегодня власть нас не боится — и в этом проблема».



Летом 2000 года Гонгадзе заявил о том, что заметил слежку за собой, о чем писал заявление в Генпрокуратуру. Реакции на него не последовало.

Спустя несколько месяцев журналист был похищен и убит. Исполнителями преступления признали генерал-лейтенанта МВД Алексея Пукача (получил пожизненный срок) и троих его подчиненных (приговорены к 12−13 годам заключения).

Георгий Гонгадзе удостоен звания Героя Украины посмертно.

Что известно об обстоятельствах исчезновения и убийства Гонгадзе

16 сентября 2000 года Георгия Гонгадзе похитили в центре Киева. Около 22:30, возвращаясь домой с работы, журналист попытался поймать машину в районе столичного бульвара Леси Украинки.

«Через несколько секунд рядом с ним остановился автомобиль Hyundai Sonata. Мужчина [Георгий Гонгадзе] быстро договорился с водителем о маршруте. Ехать было недалеко — на улицу Красноармейскую, — восстановила впоследствии хронологию событий УП. — Водитель попросил пассажира устроиться на заднем сиденье, объяснив это тем, что переднее неисправно. После этого к автомобилю подбежали еще трое мужчин. Двое сели слева и справа от пассажира, а один на „сломанное“ переднее сиденье».

Похитителями журналиста были генерал Алексей Пукач (на тот момент — начальник главного управления уголовного розыска МВД Украины) и трое его подчиненных: милиционеры Валерий Костенко, Николай Протасов и Александр Попович.

Подробности дальнейших событий были оглашены много лет спустя, в том числе в финале судебного процесса над Пукачем в январе 2013 года.

Четверо похитителей вывезли Гонгадзе в лес в Киевской области. Там один из милиционеров по указанию Пукача вырыл лопатой яму около метра глубиной. Журналиста в этот момент удерживали в служебном автомобиле Hyundai Sonata. Затем ему связали руки, и отнесли к выкопанной яме. Несмотря на просьбы Георгия сохранить ему жизнь, Пукач попытался задушить Гонгадзе руками, пока остальные держали его за плечи. Лишить журналиста жизни таким образом не удалось, поэтому в итоге Пукач задушил Гонгадзе ремнем от его же брюк.

Журналист погиб около 01:00 17 сентября. Удостоверившись, что он мертв, Пукач, Протасов и Костенко сбросили тело в яму, облили его бензином и подожгли. Затем замаскировали место убийства и проверили, не оставили ли там личные вещи.

Спустя несколько недель, в октябре 2000 года, Пукач попытался еще больше скрыть следы преступления. Он прибыл на место захоронения Гонгадзе, выкопал его тело и отвез в лесничество Таращанского района Киевской области. Генерал МВД топором отчленил голову от тела убитого журналиста, закопал его тело и отдельно голову.

На тот момент о судьбе журналиста по-прежнему ничего не было известно. Леонид Кучма и руководство правоохранительных органов заверяли, что расследование взято «под особый контроль». Улицы украинских городов пестрели листовками с тенью-профилем убитого корреспондента и призывом Найдите журналиста Георгия Гонгадзе.

Лишь 2 ноября 2000 года в Таращанском лесу нашли обезглавленное тело журналиста — и только спустя два года генпрокуратура признала, что оно принадлежит Георгию Гонгадзе.

Как ( не) расследовали дело Гонгадзе

С первых дней исчезновения журналиста силовые органы и власти Украины отрицали политическую подоплеку преступления. «Я не допускаю политических мотивов, потому что он не является политической или общественной фигурой, которая бы могла влиять на политику», — так на пятый день после похищения Гонгадзе говорил о нем Николай Джига, начальник главного управления МВД по борьбе с организованной преступностью и руководитель группы розыска журналиста.

В течение всей осени 2000 года, даже после обнаружения «таращанского тела», руководители МВД и лично Леонид Кучма допускали, что Гонгадзе может быть еще жив («Дай бог, чтобы он был жив.[…] Главное, не спешите хоронить человека, как это было сделано», — говорил президент 17 ноября 2000-го на встреч со студентами КИМО).

ГПУ признала факт смерти Гонгадзе лишь через пять месяцев после его похищения — в конце февраля 2001-го было открыто дело по статье «умышленное убийство».

К тому времени к делу Гонгадзе появилось еще больше вопросов — после того, как 28 ноября 2000-го года вспыхнул «кассетный скандал». Александр Мороз обнародовал аудиозаписи, где фамилию Гонгадзе обсуждали голоса, предельно похожие на голоса первых лиц страны — Леонида Кучмы, главы его администрации Владимира Литвина, руководителя МВД Юрия Кравченко и главы СБУ Леонида Деркача. Мороз заявил, что президента и его окружение тайно записывал майор Госохраны Николай Мельниченко.

«Пленки Мельниченко» шокировали Украину: голос предлагаемого «Кучмы» жаловался, что в Украинской правде «просто уже оборзели», интересовался, кто финансирует «подонка высшей меры» и «грузина» Георгия Гонгадзе, а также предлагал различные варианты: «депортировать его, б… ть, в Грузию, и выкинуть там на х… й», «чеченцев надо, чтобы украли его и выкинули», «вывезти его, раздеть, б. я, без штанов оставить, пусть сидит». В ответ на последнюю из этих идей голос министра внутренних дел Кравченко в одном из разговоров ответил «Кучме»: «Мы сделаем. У меня сейчас команда боевая, орлы такие, что сделают все, что хочешь».

Несмотря на огромную волну общественных протестов в Украине и за рубежом, которое спровоцировало дело Гонгадзе и кассетный скандал, юридической роли в расследовании «пленки Мельниченко» так и не сыграли. В 2013 году суд по делу Пукача постановил, что они не могут быть доказательством по делу об убийстве Гонгадзе.

Первые годы после похищения журналиста расследование фактически не продвигалось. Весной и летом 2001 года в ГПУ и МВД настаивали на версии, что Гонгадзе якобы убили «из хулиганских побуждений» двое бандитов — и что оба они уже были мертвы к тому времени.

Лишь за год до Оранжевой революции, осенью 2003 года Пукач был арестован с санкции генпрокурора Святослава Пискуна — по подозрению в том, что он организовал слежку за журналистом. Вскоре после этого Пискун был уволен, следственная группа по делу Гонгадзе переформатирована, а Пукач получил свободу — и исчез из поля зрения следователей почти на шесть лет.

Дело Гонгадзе вновь получило ход уже при президентстве Виктора Ющенко. В марте 2005 года он официально заявил о задержании убийц журналиста, в том же году начался судебный процесс по делу трех милиционеров — пособников Пукача. В марте 2008-го Протасова приговорили к 13 годам заключения, а Костенко и Поповича — к 12 годам.

Я соглашусь [с приговором], когда в этой клетке со мной будут сидеть Кучма и Литвин

Алексея Пукача задержали только летом 2009-го — тогда сообщалось, что он признал свое участие в убийстве журналиста. В январе 2013-го генерал-лейтенанта приговорили к пожизненному заключению. Услышав вердикт судьи, он заявил: «Я соглашусь [с приговором], когда в этой клетке со мной будут сидеть Кучма и Литвин». 2 июля 2021 года Пукач проиграл кассацию судебного решения — пожизненный приговор остался в силе.

Заказчики убийства Гонгадзе так и не были названы. Супруга журналиста Мирослава Гонгадзе несколько лет назад заявила НВ на этот счет: «Мы можем лишь догадываться [кто они], опираясь на информацию и предварительно обнародованные записи из кабинета бывшего президента Леонида Кучмы. Вместе с тем обвинение должно выдвигать и доказывать следствие».

Осенью 2019 года новоназначенный генпрокурор Руслан Рябошапка в одном из интервью выразил сомнение, что заказчики убийства когда-либо будут названы. «Я считаю, что очень сложно будет здесь достичь процессуального результата и выйти на заказчиков практически через 20 лет после совершения преступления. […] Много было потеряно, много было сделано так, чтобы потом ничего нельзя доказать. […] Честно говоря, это будет невероятно сложно. Маловероятно. Расследование дела о заказчиках продолжается».

В 2011 году ГПУ возбуждала дело в отношении Леонида Кучмы по подозрению в причастности к убийству Гонгадзе. В рамках этого расследования была проведена очная ставка второго президента с майором Мельниченко, однако в итоге дело закрыли — Печерский суд Киева признал его открытие незаконным.

Несколько потенциальных фигурантов дела Гонгадзе умерли при странных обстоятельствах, хотя могли быть связующими звеньями в расследовании.

Экс-глава МВД Юрий Кравченко был найден мертвым 4 марта 2005 года — в тот день, когда ГПУ планировала его допросить ( о чем накануне публично заявлял Пискун). Кравченко скончался от двойного пулевого ранения в голову. Согласно официальной версии, это было самоубийство.

Генерал-полковник Эдуард Фере, руководитель аппарата МВД при Кравченко, был госпитализирован с инсультом летом 2003 года. Он пережил клиническую смерть и провел в глубокой коме последующие шесть лет. Фере умер в 2009 году, так и не придя в сознание.

Сотрудник МВД Игорь Гончаров, один из лидеров т.н. «банды оборотней в погонах», бывший замглавы Управления по борьбе с организованной преступностью Киевской области, в 2003 году умер после побоев в СИЗО. Гончаров, задержанный по обвинению в похищениях, убийствах и разбое в Киевской области в 1997—2001, заявлял, что владеет информацией о причастности к убийству Гонгадзе руководства МВД и страны.

Что изменила смерть Гонгадзе для Украины

Дело Гонгадзе — одно из преступлений, имевших наибольший резонанс за все годы независимости Украины как внутри страны, так и за ее пределами.

Журналист был убит менее чем через год после переизбрания Леонида Кучмы главой государства, однако для второго президента Украины дело Гонгадзе фактически стало началом заката его политической карьеры. А для украинских журналистов и общества — беспрецедентным поводом, чтобы консолидировать протестное движение и требовать ответов от власти.

Украинские журналисты — о роли дела Гонгадзе для страны:

Уже в декабре 2000 года на фоне «кассетного скандала» страну охватило масштабное движение под лозунгом Украина без Кучмы. Участники акций разбили палаточный городок в центре Киева, требуя отставки президента и руководителей силовых ведомств, а также объективного расследования и проведение независимых экспертиз по делу Георгия Гонгадзе.

Хотя спустя несколько месяцев акцию в Киеве разогнали силой, а часть ее участников получили реальные тюремные сроки, волна протестов стала первым шагом к объединению оппозиции перед следующими выборами президента и Оранжевой революцией. Той же весной, когда власти подавили акцию Украина без Кучмы, в отставку был отправлен премьер Виктор Ющенко — впоследствии именно он сменил Кучму на посту президента.

В декабре 2002-го, спустя два года после убийства журналиста, рейтинг доверия к Кучме снизился до минимума с момента его избрания на пост президента — ему доверяло лишь 12−14% украинцев.

Тогда же Кучма фактически оказался в международной изоляции (в т.ч. на фоне скандала вокруг продажи Украиной радаров в Ирак). Ее символом стал Пражский саммит НАТО, состоявшийся в ноябре 2002 года. Тогда лидеров стран рассадили, вопреки обычному способу, согласно французскому алфавиту — иначе в традиционном «англоязычном» варианте Кучма оказался бы соседом премьера Великобритании и президента США.

«Георгий однозначно изменил Украину — изменил не так своей деятельностью, к сожалению, как своей смертью. Но украинская нация восстала», — сказала Мирослава Гонгадзе о своем супруге в комментарии Радио Свобода.

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