Международный день родного языка: семь фактов о провале русификации в Украине — данные социологов 21 февраля, 00:27 Сюжет Украинский флаг на фоне поврежденного российским обстрелом дома в Бородянке, 15 февраля (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

21 февраля в мире отмечают Международный день родного языка, введенный на XXX сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, проходившей 26 октября — 17 ноября 1999 года в Париже.

Дата празднования Международного дня родного языка связана с трагическими событиями в нынешней столице Бангладеш - Дакке 21 февраля 1952 года.

На тот момент это государство было частью Пакистана, правительство которого в 1948 году объявило единственным государственным язык урду. Это решение особенно негативно восприняли в его восточной части, где население говорило почти исключительно на бенгальском языке. Чтобы подавить протесты, правительство запретило публичные демонстрации и митинги.

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21 февраля 1952 года полиция открыла в Дакке огонь по протестующим, убив пятерых из них, которые были студентами, и ранив еще сотни. В конце концов, движение в поддержку бенгальского языка привело к провозглашению независимости Бангладеш в 1971 году. 21 февраля в этой стране отмечают как День Языкового движения – именно по предложению Бангладеш эта дата стала Международным днем родного языка.

Борьба за сохранение и утверждение украинского языка имеет свою историю, вышедшую на принципиально новый уровень после полномасштабного вторжения России в Украину. NV приводит данные социологов, свидетельствующих о том, что война России против Украины привела к окончательному провалу русификации в нашем государстве.

1. Абсолютное большинство украинцев считают, что украинский язык должен быть единственным государственным и хотят его доминирование во всех сферах

Еще до начала российского вторжения на фоне признания Россией «независимости» «Л/ДНР» в соцсетях запустился флешмоб Я переходжу на українську. Свои мотивы украинцы объясняли тем, что не хотят иметь ничего общего с агрессором, а также не хотят "быть спасенными" из-за языка, на котором общаются.

Согласно опросу Социологической группы Рейтинг, по состоянию на 19 марта 2022 года 83% украинцев считали, что украинский язык должен быть единственным государственным. На тот момент это мнение уже доминировало во всех возрастных и языковых группах.

Инфографика: ratinggroup.ua

Еще в сентябре 2021 года единственным государственным языком украинский хотели видеть 65% украинцев.

Русский язык вторым государственным до полномасштабного вторжения России хотели видеть 22% украинцев, а в марте 2022 года только 7%.

Еще 12% украинцев до полномасштабного вторжения страны-агрессора хотели, чтобы русский язык имел официальный статус в отдельных регионах, в марте 2022 года этот показатель упал до 8%.

К августу 2022 года тенденция только усилилась — число украинцев, желающих видеть украинский единственным государственным языком, возросло до 86%, тех, кто хочет, чтобы русский был вторым государственным языком, сократилось до 3%. В то же время, число тех, кто хотел бы, чтобы русский был официальным в отдельных регионах, возросло до 10%.

Инфографика: ratinggroup.ua

В апреле 2014 года аналогичное исследование Рейтинга показало другие цифры: тогда лишь 47% поддерживали украинский как единый государственный, тогда как 23% предлагали предоставить русскому официальный статус, а 27% - сделать его вторым государственным языком.

Чуть меньшие, но все равно абсолютно превосходящие цифры относительно статуса украинского языка получил Киевский международный институт социологии в исследовании, проведенном с 4 по 27 декабря 2022 года.

82% опрошенных КМИСом считают, что в государственных учреждениях их местности общение сотрудников с посетителями должно происходить на украинском языке, причем исключительно украиноязычное общение в госучреждениях предпочитают 72% опрошенных на востоке и юге Украины. 11% опрошенных по всей Украине хотели бы, чтобы язык выбирал посетитель, а 4% - работники учреждений. Только 1% опрошенных на востоке и юге Украины хотят, чтобы в их местности государственные учреждения работали на русском.

КМИС также сравнил мнения опрошенных в 2017 и декабре 2022 года относительно того, как должна развиваться языковая ситуация в Украине.

Инфографика: КМИС

В 2017 году считали, что украинский должен стать основным языком во всех областях общения, 60% респондентов, что Украина должна быть двуязычной — 33%, что основным во всех сферах общения должен быть русский — 2%.

В 2022 году число желающих видеть украинский основным языком во всех сферах общения возросло до 80%, число сторонников двуязычия сократилось вдвое - до 15%, а желающих доминирования во всех сферах русского языка - до 0,6%.

2. После начала войны число тех, кто общается дома только на русском, упало вдвое

Согласно опросу социологической группы Рейтинг, проведенному 17-18 августа 2022 года, только на русском общаются дома 13% украинцев.

В сентябре 2021 года на русском языке общались дома 27% украинцев, в декабре того же года – 26%.

Инфографика: ratinggroup.ua

В то же время, число украинцев, которые общаются дома на украинском языке, выросло с 45% в сентябре 2021 года до 51% в августе 2022 года.

Число украинцев, которые общаются дома и на русском, и на украинском за это же время возросло с 28% до 34%.

По данным исследования КМИСа, проведенного в декабре 2022 года, только на украинском общаются дома с семьей 50% опрошенных, преимущественно на украинском — 12%, на обоих языках поровну — 19%, преимущественно на русском — 7%, только на русском — 8%.

Инфографика: КМИС

В 2017 году, по данным КМИСа, только на украинском языке общались дома 37% украинцев, преимущественно на украинском — еще 14%, поровну на русском и украинском — 24%, преимущественно на русском — 12%, только на русском — 13%.

3. С начала войны до мая в полтора раза выросло число сторонников украинского языка в сфере обслуживания

Число украинцев, полностью поддерживающих использование украинского языка в сфере обслуживания, выросло с 40,7% в феврале 2022 года до 63,1% в мае 2022 года, свидетельствует исследование Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива.

Инфографика: dif.org.ua

За это же время число противников этой нормы сократилось с 4,1% до 1,5%.

Интересно, что уровень поддержки обязательного обслуживания на украинском языке вырос за счет центральных регионов Украины. В феврале 2021 года полностью поддерживали эту норму 31,1% их жителей, а в мае 2022 года – уже 72,2%.

Инфографика: dif.org.ua

Согласно декабрьскому опросу КМИСа, 63% респондентов считают, что сотрудники частной сферы обслуживания на всей территории Украины обязаны отвечать на украинском языке тем посетителям, которые на нем к ним обращаются, и только 25% придерживаются мнения, что те могут отвечать, как им удобнее.

4. Через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения РФ в разы упало число потребителей российского контента

Об этом свидетельствует опрос Социологической группы Рейтинг.

Если до войны часто смотрели российские сериалы 18% украинцев, после войны их доля упала до 2%. В то же время, ни разу российские сериалы до войны не смотрели 23% опрошенных, а за полгода до 17-18 августа — уже 68%.

Инфографика: ratinggroup.ua

Похожей является ситуация с музыкой российских исполнителей. Число украинцев, часто ее слушавших, упало с 27% до войны до 6% за полгода до 17-18 августа. А число тех, кто вообще не слушает российскую музыку, одновременно возросло с 11 до 53%.

5. Война не повлекла за собой раскола по языковому признаку

Согласно мартовскому опросу Социологической группы Рейтинг, 67% украинцев считают, что между украиноязычными и русскоязычными гражданами Украины не существует никаких проблем.

Еще 19% считают, что языковая проблема существует, но не важна.

Инфографика: ratinggroup.ua

Мнения, что языковая проблема серьезна и угрожает внутренней безопасности и миру в Украине, придерживается только 12% опрошенных.

По данным опроса фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива, в феврале 2021 года, языковую проблему считали одной из самых острых в Украине 6,2% опрошенных. В мае 2022 года — через три месяца после начала полномасштабной войны с Россией — число придерживающихся такого мнения респондентов возросло лишь до 7%.

Инфографика: dif.org.ua

В то же время, число тех, кто считает, что языковая проблема вообще надумана, за это же время, выросло с 27,1% до 43,9%.

По данным майского опроса фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива, только 0,1% респондентов в Украине считают, что в государстве постоянно нарушаются права русскоязычных. Число ответивших, что права русскоязычных нарушаются в отдельных случаях составляло в это время 10,5%.

Инфографика: dif.org.ua

Это заметно меньше, чем число респондентов, заявивших о нарушении прав украиноязычных граждан - постоянно (4,9%) или в отдельных случаях ( 14,6%).

Число тех, кто ответил, что права русскоязычных в Украине не нарушается — 79,7%, чуть меньше — 73,4% — считают, что права украиноязычных тоже не нарушаются.

6. После начала войны стабильная тенденция роста числа украинцев, считающих родным языком украинский, сохранилась

В то же время, число украинцев, считающих родным языком, русский, постоянно сокращалось.

По данным Социологической группы Рейтинг, число украинцев, считающих родным украинский язык, с июля 2012 года по март 2022 года выросло с 57 до 76%.

Инфографика: ratinggroup.ua

Число украинцев, считающих родным русский язык, сократилось с 42 до 20%.

7. Большинство украинцев поддерживают дерусификацию и декоммунизацию

По данным опроса Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива, проведенного в октябре 2022 года, большинство украинцев поддерживают дерусификацию и декоммунизацию.

56,9% украинцев поддерживают переименование топонимов (улиц, площадей и т.п.), названия которых связаны с Российской Федерацией/Советским Союзом/Российской империей и ее деятелями. Еще 17,2% относятся к этому безразлично, а 8% затруднились ответить на этот вопрос.

Инфографика: dif.org.ua

Отрицательно относятся к дерусификации и декоммунизации топонимов только 17,9% украинцев.

Наибольшее число противников переименований топонимов – 42% – на юге Украины, однако даже там 27% людей его поддерживают. На востоке Украины поддерживают переименование топонимов 44% украинцев, тогда как против - лишь 24%.

Инфографика: dif.org.ua