Как один длинный тяжелый день. Известные украинцы рассказали, каким для них был 2022 год 27 декабря, 06:47 Эксклюзив НВ Известные украинцы назвали знаковые события, что произошли в течение года как в их личной жизни, так и в жизни страны (Фото:Коллаж НВ)

НВ расспросил известных соотечественников, чем еще, помимо войны, им запомнился уходящий год

Егор Фирсов, боец ВСУ, тактический медик:

Для меня этот год запомнится тем, что я стал бойцом вооруженных сил. Прошел несколько горячих точек — Авдеевку и Бахмут. За это время сменил ряд должностей: служил водителем, тактическим медиком и стрелком.

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До 24 февраля я не мог отличить БМП от БТР. Сейчас вся моя жизнь — это служба.

В гражданской жизни твое время структурировано: работа, любимая, отдых, чтение книг, занятия спортом, развлечения. Сейчас все время — одно сплошное развлечение: и днем, и ночью. Должен выполнять задачи при любых условиях. При этом я не могу сказать, что это мне не нравится.

С начала службы у меня была возможность взять отпуск. Пять суток в Киеве. Первый день я радовался, а потом не знал, чем себя занять, постоянно звонил по телефону в подразделение, узнавал, какая у них ситуация. Спал в Киеве хуже, чем в подземельях при обстреле.

Год, одним словом, особенный. Как, наверное, и для миллионов украинцев.

Владислав Рашкован, заместитель исполнительного директора МВФ:



Я думал, что это было 7 марта, когда в ответ на мое письмо позвонил по телефону Дэн Шульман, основатель и руководитель PayPal, и сказал, что он готов сделать все возможное, чтобы привести PayPal в Украину. 200 экспертов и через десять дней PayPal начал работать в Украине. А еще через два дня мы уже решали проблемы со счетом Сергея Притулы, который заблокировали сразу, как только на него зашли большие деньги — просто PayPal не был готов к тому, что в Украине такие мощные волонтеры.

Но 21 декабря был действительно день, который я запомню надолго — вместе с некоторыми другими украинцами Америки я стал свидетелем выступления президента моей страны перед двумя палатами Конгресса США, фактически под постоянные аплодисменты. Я всегда гордился тем, что я — украинец, но в тот день — это было что-то особенное.

Евгений Клопотенко, ведущий кулинарных программ, сооснователь и бренд-шеф ресторана 100 років тому вперед:



Освобождение Херсона, Харьковщины, Черниговщины, Сумщины, Киевщины. Думаю, это — самые яркие моменты.

И, конечно, то, что [1 июля] ЮНЕСКО официально внесла украинский борщ в список нематериального культурного наследия, нуждающегося в охране. В тот момент я как раз взлетал в самолете по дороге в Польшу и когда узнал о международном признании украинского борща, у меня на глазах появились слезы. Вот так в небе я встретил результат своей трехлетней работы.

Также было много эмоций, когда я [в марте] на львовском вокзале приготовил [за раз] 320 л борща для людей, которые убегали от войны. А еще запомнилось, когда организовал званый ужин во Франции и приготовил украинские блюда, все гости встали и, наверное, минут десять аплодировали мне. Для меня это было крайне важно — из-за понимания того, что у Украины есть большая поддержка и что у украинской кухни есть будущее.

Александр Соколовский, основатель группы компаний Текстиль-Контакт:



В этом году, в любом случае, все связано с войной. А больше всего запомнится, наверное, то, насколько больше мы стали ценить какие-то мелочи, на которые раньше особо не обращали внимание, но их наличие и есть, как оказалось, счастьем. Это что угодно — и возможность живого общения с родными и друзьями, и возможность утром отправить детей в школу, поехать на работу, а вечером вернуться в свой дом, и наличие электричества, тепла, связи и вайфая. Это и возможность просто выпить кофе где-то на террасе ресторанчика в своем городе и много чего еще. Появилось очень ясное и постоянное осознание, как важно уметь радоваться тому, что имеем, возможности жить, заниматься своим делом и бережно относиться друг к другу.

Александра Кольцова, певица, лидер группы Крихітка:

Поразительными являются чужие истории, в основном трагические и героические. Мужчины, потерявшего семью в Ирпене, женщины, которая пережила насилие и убежала от россиян, женщин из детдомов, которые вывозили детей из-под обстрелов, смерти [писателя] Владимира Вакуленко и [фотографа] Максима Левина и других наших парней и девушек, история парня, которого пытались «усыновить россияне», рассказы семей азовцев и мариупольцев.