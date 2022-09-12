201-й день войны — главное. ВСУ выходят к границе в Харьковской области и продвигаются на юге, россиянам будет сложнее попасть в Европу 12 сентября, 19:16 Защитник Украины с собакой в Харьковской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Понедельник, 12 сентября, — 201-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.

ВСУ освободили 13 населенных пунктов на юге Украины



В Оперативном командовании Юг сообщили, что Силы обороны юга с начала активных действий освободили 13 населенных пунктов, среди которых Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Ставок и Миролюбовка. Площадь освобожденных территорий — более 500 кв. километров.

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За две недели ВСУ на южном направлении:



вывели из строя более 1800 оккупантов;

поразили более 150 пунктов управления, командных и оперативных пунктов;

уничтожили 122 танка и более 500 единиц техники, 134 артиллерийских системы, около 20 РСЗО, два самолета, два вертолета, 13 беспилотников, 70 складов боеприпасов;

нанесли до 140 ударов по мостам и переправам.

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала, что освобожденная территория зачищена, там продолжаются дополнительные мероприятия. Вражеские обстрелы продолжаются, а россияне, отступая, заминировали часть территорий.

Оккупанты снова обстреляли Харьков



В результате дневных ударов оккупантов по Харькову были выведены из строя объекты критической инфраструктуры. В городе пропал свет и водоснабжение, полностью остановились поезда метро и прекратил движение электротранспорт.

В Офисе генпрокурора сообщили, что под обстрел попали Киевский, Основянский и Салтовский районы, открыто уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны. Погиб 37-летний мужчина, шесть человек пострадали. Ближе к вечеру страна-агрессор Россия нанесла новый удар по Харькову, предварительно — по густо заселенному жилому массиву в Немышлянском районе, сообщил городской голова Игорь Терехов.



Между ЕС и Россией перестал действовать упрощенный визовый режим



12 сентября вступило в силу решение Совета Евросоюза о приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией на фоне полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Для россиян это означает:

увеличение визового сбора с 35 до 80 евро;

необходимость предоставления дополнительных документов;

увеличение времени оформления визы;

ужесточение правил выдачи многократных виз.

Инфографика: НВ

31 июля министры иностранных дел ЕС достигли политического соглашения о том, чтобы полностью приостановить упрощенную процедуру выдачи виз гражданам страны-агрессора России.

9 сентября Еврокомиссия представила рекомендации для стран-членов по поводу рассмотрения заявлений на визы, поданных гражданами России.

В Харьковской области на отдельных участках ВСУ вышли к границе с Россией

Защитники Украины продолжают освобождать Харьковскую область от российских оккупантов. В отдельных участках региона ВСУ вышли к государственной границе с Россией.

«Враг спешно бросает свои позиции и убегает вглубь ранее оккупированных территорий, или сразу на территорию РФ. Вчера россияне покинули населенные пункты Большой Бурлук и Двуречная Купянского района. На отдельных участках фронта наши защитники вышли к государственной границе РФ», — заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

ССО Азов Харьков сообщили, что вместе с 14-й ОМБр имени князя Романа Великого освободили и зачистили северо-восток Харьковской области от поселка Веселое до Волчанска: «Полная деоккупация районов Терновая, Варваровка, Избицкое, Старица. Взята под контроль государственная граница».



Министр обороны Алексей Резников заявил, что контрнаступление ВСУ в Харьковской области прошло «намного лучше, чем ожидалось», но праздновать победу рано. Он сравнил «украинский блицкриг» со «снежным шаром, который катится вниз по склону». По его словам, это стало самой большой неудачей для России с начала полномасштабного вторжения.

По информации аналитиков CIT, российская армия в ходе контрнаступления ВСУ в Харьковской области потеряла 125 танков, БМП и БТР, а также два самолета.

Потери российской армии в технике составили:

40 танков;

35 БТР;

11 машин связи;

четыре инженерные машины;

девять машин комплексов ПВО;

50 БМП;

пять Тигров/MRAP;

47 грузовиков и прочего транспорта;

Су-34 и Су-25.

Руководителей западной группировки армии РФ отстранили от командования из-за сокрушительных поражений — разведка



Главное управление разведки Украины сообщило, что руководящий состав западной группировки российской армии отстранен от командования из-за сокрушительных поражений во время контрнаступления ВСУ.

В разведке заявили, что для восстановления «устойчивости управления» группировки ее возглавит командующий группировкой войск Центр генерал-лейтенант Александр Лапин вместе со своим штабом.

Минобороны Германии отклонило запрос на поставку танков Украине



Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что «до сих пор ни одна страна не отправляла западные боевые машины пехоты или основные боевые танки».



«Мы договорились с нашими партнерами, что Германия не будет предпринимать таких действий в одностороннем порядке», — сказала она.

Немецкие политические партии потребовали от правительства усилить военную поддержку Украины, в частности, передать танки Leopard 2 и БМП Marder.

Эрдоган во время встречи с Путиным может предложить ему переговоры с Зеленским — СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с российским диктатором Владимиром Путиным на этой неделе и может снова предложить ему переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Hurriyet.



По данным издания, двухстороння встреча Эрдогана с Путиным может состояться 15−16 сентября на саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в Самарканде, Узбекистан.

«Эрдоган передаст месседж, что Турция будет продолжать делать все возможное для прекращения войны и достижения постоянного прекращения огня в рамках посреднических инициатив. Президент Эрдоган, который повторит Путину свое предложение собрать вместе лидеров в Турции, сделает акцент на дипломатическом решении», — сказано в сообщении.

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