200 украинских туристов наконец прилетели из Тираны. Кто ответит за задержку авиарейсов

Более 200 туристов, которые больше суток провели в Албании, вернулись в Украину. Накануне их самолет вылетел из аэропорта Тираны, сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Также стало известно, что с тунисского аэропорта Монастир, где задержались украинские туристы, сегодня состоятся еще два рейса во Львов, сообщили в посольстве Украины в Тунисе. Однако, как сообщили в компании Браво, сейчас в Тунисе остаются более 800 украинских граждан.

Авиаперевозчики не могут справиться со спросом на путешествия украинских туристов

Утром часть из них должна была вернуться двумя рейсами во Львов. Еще три рейса авиакомпании ожидаются в течение этого дня. Однако на официальном сайте Международного аэропорта Львов имени Даниила Галицкого информация о прибытии рейсов из Туниса отсутствует.

Туроператор Join UP сокращает полетную программу по направлению Испания. Такое решение он объясняет техническими неисправностями и регулярными задержками вылетов авиакомпаний YanAir и Bravo Airways. Join UP пообещал уже сегодня вывезти домой украинских туристов, которые застряли в аэропорту города Пальма-де-Мальорка. Вылететь домой с отдыха на испанском острове накануне не смогли около 160 украинских туристов.

Причины задержки авиарейсов

Уже несколько дней сотни украинцев находятся в аэропортах различных туристических городов Средиземноморья. Туристический коллапс затронул албанскую Тирану, испанский Пальма-де-Майорка и аэропорта Монастир в Тунисе. Причина - отмена рейсов украицев чартерными перевозчиками.

Неисправности старых самолетов приводят к задержкам рейсов

Как пояснил бывший глава Государственной авиационной службы Украины Денис Антонюк, авиаперевозчики не могут справиться со спросом на путешествия украинских туристов, им просто не хватает самолетов.

В то же время в стране нет контроля за состоянием парков самолетов авиакомпаний, добавил эксперт. По его словам, неисправности старых самолетов тоже приводят к задержкам рейсов.

В Украине слишком несовершенное законодательство по защите авиатуристов, заявил президент компании Air Advisor Сергей Александров. Часто от споров туроператоров и перевозчиков страдают именно туристы, а ответственности за это никто не несет. Такую ситуацию можно было наблюдать с туристами из Туниса, когда авиаперевозчик отказался от дополнительного рейса из-за долгов туроператора, напомнил Александров.

Обслуживание и платежеспособность

На качество обслуживания также влияет покупательная способность украинцев. Часто они пользуются более дешевыми услугами, от ненадежных туроператоров, считает редактор портала НВ Бизнес Андрей Юхименко. Также существует проблема нехватки самолетов в авиаперевозчиков.

От споров туроператоров и перевозчиков страдают туристы, ответственности за это никто не несет

Есть компании в которых зарегистрировано лишь два самолета, отмечает Юхименко. Также он добавил, что авиакомпании покупают дешевые машины или те, которые вышли из строя, устраивая отдых бюджетных туристов.

После скандала с задержкой рейсов, из-за которого тысячи украинских туристов застряли в аэропортах, государственная авиаслужба Украины усилит контроль за состоянием самолетов. Об этом заявили на рабочем совещании в Министерстве инфраструктуры. Кроме того, глава ведомства Владимир Омелян предложил запустить лизинговую кампанию для обновления флота. Если рынок готов, то министерство будет помогать. При этом министр предложил ограничить допустимый возраст самолетов, которые можно эксплуатировать. 20 лет - это оптимальная граница, подчеркнул Омелян.