200 метров от Донецка. Украинская армия заняла новые позиции — все подробности Сегодня, 21:53 Цей матеріал також доступний українською ООС/Facebook В Марьинке уже практически нет так называемой серой зоны ООС/Facebook

Украинская армия заняла новые позиции под Донецком. Военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила закрепились на новых позициях в Марьинке.



Таким образом, теперь расстояние от украинских позиций до городской черты временно оккупированных Александровки и Донецка составляет от 100 до 250 метров, сообщил офицер бригады Назар Ильницкий в эфире Армия ФМ.

По его словам, в Марьинке уже практически нет так называемой серой зоны. Этот план разрабатывался командованием бригады и высшим командованием. Такие действия усиливают безопасность для населения, так как оно будет на большем расстоянии от линии соприкосновения.

Как рассказал в комментарии Радио НВ глава пресс-центра Операции объединенных сил, полковник Владимир Скоростецкий, пехотинцы оборудовали ряд наблюдательных постов в окрестностях Марьинки.

«Украинская пехотинцы около месяца назад устроили наблюдательные посты, и благодаря тому, что они планомерно работали над фортификационным инженерным оборудованием этих постов, на данный момент мы имеем полноценные опорные пункты подразделений. Фактически они сейчас удерживают эти позиции», – отметил Скоростецкий.

Опорные пункты

Сейчас в направлении поселка городского типа Александровка силами пехотинцев возведены полноценные опорные пункты подразделений, сообщили в пресс-центре ООС.

Продвижение украинских войск в так называемую серую зону с тактической точки зрения – правильный шаг, отметил в эфире Радио НВ полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

Чтобы тебя не обстреливали, ты должен подойти ближе к противнику

Однако приведет ли это к положительным последствиям для украинской стороны – вопрос открытый, поскольку противник может расценить такие действия как провокацию. Особенно в контексте того, что до 19-го июня Трехсторонняя контактная группа в Минске должна разработать предложения о перемирии на Донбассе, считает военный эксперт.

«Когда подходили, забирали серые зоны, логика была тактическая, военная. Конфликты малой интенсивности – чтобы тебя не обстреливали, ты должен подойти ближе к противнику. Пулями только можно, стрелковым оружием или минометами. Во-вторых, окопная война приводит к тому, что дисциплина личного состава падает, приводит к определенным негативным явлениям. А для того, чтобы боевой дух у военнослужащих повышался, армия должна или воевать, или вести соответствующие учения», – отметил Стариков

Не отвечать на огонь

Ранее второй президент Украины Леонид Кучма, который снова представляет украинскую сторону в Трехсторонний контактной группе по урегулированию на Донбассе, сообщил, что стороны готовят новые договоренности о прекращении огня на Донбассе. Группа должна разработать, а на заседании 19 июня – утвердить соответствующие предложения.

Что касается самого прекращении огня, то, по его мнению, все стороны должны показать миру, что действительно хотят этого режима тишины.

Продвигаясь серой зоной, украинские военные выполняют задачи как тактического, так и стратегического уровней

Пока не зафиксированы конкретные договоренности, украинские военные не могут сидеть и не отвечать на огонь, ведущий противник, отметил в эфире Радио НВ бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.

Продвигаясь серой зоной, украинские военные выполняют задачи, касающиеся как тактического, так и стратегического уровней, добавил Романенко.

«Стратегическое – это то, что записано в Минских соглашениях и должно относиться к Украине, но находится в серой зоне. Мы международное юридическое право увольнять это и оставлять за собой. Тактическое – пехотинцы обеспечивают безопасность населения. Когда они находятся рядом с населением, противники обстреливают наших и населения. Иногда специально это делают. Если военные подвинутся дальше от населения, повышается вероятность, что противник будет меньше действовать по населению», – отметил Романенко.

Ранее в Луганской области украинские военные освободили хутор Свободный, который находился под контролем боевиков. Операция прошла без потерь среди украинских бойцов.