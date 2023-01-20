Как в Украине появились «киборги». Сегодня День памяти защитников Донецкого аэропорта — NV вспоминает героический эпизод войны 20 января, 07:47 Сюжет До конца боев Донецкий аэропорт был полностью разрушен (Фото:Сергей Лойко via Facebook)

20 января отмечается День чествования защитников Донецкого аэропорта. Его оборона длилась более 240 дней — с 26 мая 2014 года до 22 января 2015 года. Героических украинских воинов, защищавших аэропорт враги за стойкость прозвали «киборгами».



NV вспоминает главные события героического эпизода войны России против Украины.

Начало боев за Донецкий аэропорт

Донецкий аэропорт прекратил авиасообщение 6 мая 2014 года. Масштабные бои за него начались после того, как в ночь на 26 мая 2014 года группа пророссийских боевиков заняла часть аэропорта и потребовала от украинских военных, тоже находившихся на его территории, сложить оружие и сдаться.

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В ответ правительство Украины потребовало, чтобы сложили оружие и освободили административные здания боевики.

Ни одна сторона не стала выполнять требования и началось сражение.

Украинское командование отправило в район аэропорта боевые вертолеты Ми-24 и штурмовик Су-25, а украинские подразделения спецназовцев 3-го кропивницкого полка, а также десантники 25-й бригады и офицеры спецрезерва ГУР, которые в то время находились в старом терминале и на окраинах аэропорта, поддержали украинскую авиацию огнем.

Своих погибших и раненых боевики погрузили в машины и попытались отступить в Донецк, но на Путиловском мосту, соединявшем аэропорт с Донецком, по крайней мере один грузовик с отступающими боевиками был расстрелян гранатометным огнем их сообщников, которые решили, что это атакуют.

«26 мая подразделения армейского спецназа при поддержке боевой авиации нанесли удар по террористам, пытавшимся взять под контроль международный аэропорт Донецка. Была задействована штурмовая и армейская авиации, произведена высадка десанта. Украинские подразделения действовали стремительно и эффективно – были убиты около 45 боевиков, еще несколько десятков ранены. Треть батальона "Восток" была уничтожена силами АТО. В рядах боевиков началась паника, некоторые лидеры террористов поспешно покинули город. Украинские подразделения закрепились в районе аэропорта», - сообщали тогда в СНБО об итогах боя.

Перерыв и возобновление боев после Минских соглашений

В течение лета ситуация вокруг аэропорта оставалась относительно спокойной, однако после заключения Минских соглашений бои возобновились. Согласно этим соглашениям, подразделения и военные формирования сторон должны были остановиться на линии их столкновения на 19 сентября 2014 года и отвести тяжелое вооружение на 15 км от этой линии. Если бы пророссийские боевики выполнили эти условия, они освободили бы от вооружений значительную часть Донецка. Поэтому они попытались отодвинуть линию разграничения и снова атаковали аэропорт.

«Донецкий аэропорт вместе с прилегающими высотами, находящимися под контролем украинских сил, – плацдарм для дальнейшего наступления со стороны сепаратистов. При создании буферной зоны сепаратистам фактически придется отойти за другую окраину Донецка», — говорил 16 января спикер ДУК Правого сектора Андрей Шараскин.

Российская сторона настаивала, что, согласно Минским договоренностям, аэропорт должен быть передан боевикам, однако в МИД Украины утверждали, что в них не упоминается Донецкий аэропорт.

«Киборги»

Постоянные бои за Донецкий аэропорт фактически беспрерывно продолжались с сентября и до отхода оттуда украинских бойцов 22 января 2015 года. В сентябре 2014 года в украинских СМИ распространилась цитата одного из пророссийских боевиков, после чего защитников аэропорта стали называть «киборгами»:

«Я, блин, не знаю, кто защищает Донецкий аэропорт, но мы их три месяца выбить не можем. Пробовали штурмовать – нам таких вломили – мы отошли. Начали накрывать грядами – они ныряют в подземные коллектора канализации. […] Я, говорит, не знаю, кто там сидит, но это не люди – это киборги!».

Чем дольше шли бои, тем более символической становилась защита аэропорта украинскими бойцами для обеих сторон.

Украинские военные удерживали старый и новый терминалы аэропорта, опорным пунктом тогда был поселок Пески — через него защитникам аэропорта поставляли провизию и боеприпасы, осуществляли ротацию бойцов. В этом же поселке базировалась артиллерия огневой поддержки. Пророссийские силы атаковали аэропорт из прилегающего к нему Киевского района Донецка с территории монастыря на юге и поселка Спартак на востоке.

Конец боев за Донецкий аэропорт

За почти полгода ожесточенных боев инфраструктура аэропорта была полностью разрушена: в декабре 2014 года масштабные разрушения претерпел старый терминал.

13 января 2015 года упала диспетчерская башня с украинским флагом. В новом терминале бои шли даже за разные этажи: на финальных этапах осады украинские «киборги» удерживали первый этаж, тогда как подвал и верхние этажи контролировали боевики.

20 января 2015 года пророссийские силы взорвали новый терминал, под его развалинами погибли многие украинские защитники. 22 января 2015 года те из них, кому удалось уцелеть, покинули терминал. Однако многие раненые и контуженные украинские бойцы попали в плен.



За несколько дней до этого лидеры «ДНР» неоднократно заявляли о полном захвате аэропорта.

В Минобороны Украины подтвердили отход украинских бойцов 22 января: «Вчера 20 военнослужащих Вооруженных сил Украины вышли с боями с территории терминалов, поскольку их позиции были разрушены и простреливались прямым наведением. 16 военнослужащих Вооруженных сил Украины в ходе боя получили ранения и попали в плен террористов. За сутки в боях за аэродром погибли 6 украинских военнослужащих».

В министерстве заявляли, что часть построек аэропорта оставалась за украинскими силами. «Киборги» вели оборону в пожарной части, остатках диспетчерской башни и некоторых других сооружениях, способных обеспечить защиту.

По данным Минобороны Украины, на момент окончательного выхода украинских бойцов из Донецкого аэропорта в обоих его терминалах не осталось ни одного укрепления, которое давало бы защиту военным от снайперов и танков.

Защищая Донецкий аэропорт, погибли около 100 украинских военных, еще более 300 получили ранения.

