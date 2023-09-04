С начала полномасштабной войны 20 тысяч украинцев пережили минимум одну ампутацию 4 сентября, 18:47 Украинский военный в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину около 20 тысяч украинцев пережили как минимум одну ампутацию.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на руководителя центра реабилитации украинцев, пострадавших от войны Superhumans Ольга Руднева.

По ее словам, в Украине недостаточно специалистов по протезированию, чтобы удовлетворить растущие потребности.

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До войны только пять человек во всей Украине прошли формальную реабилитационную подготовку для людей с ампутациями рук или кистей, которая в нормальных обстоятельствах встречаются реже, чем ног и ступней, говорит она.

Руднева подсчитала, что с начала войны 20 тысяч украинцев пережили как минимум одну ампутацию. Не уточняется, сколько из них солдат, но ранения от взрывов являются одними из наиболее распространенных на войне с длинной линией фронта, пишет AP.

Ранее бывший министр обороны Алексей Резников сообщал, что около миллиона украинцев стали участниками боевых действий за 9,5 лет войны, развязанной страной-агрессором Россией, и многие ветераны ощущают отчуждение со стороны гражданских.