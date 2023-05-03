Командиры побед. NV называет 20 самых влиятельных украинских военных

NV в партнерстве с компанией Favbet определил 20 самых влиятельных украинских военных, которые имеют непосредственное отношение к боевым действиям и являются авторитетными как для армии, так и для гражданских, а также для власти.

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Чтобы сформировать перечень самых влиятельных украинских военнослужащих, NV опросил ряд экспертов, военнослужащих и специалистов военного дела. Фигуранты перечня размещены не по степени их влияния или авторитетности, а в алфавитном порядке. Впрочем, NV может назвать тех украинских военных, чьи фамилии эксперты называли чаще всего — это главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный (7 голосов), командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский (4 голоса) и начальник ГУР генерал-майор Кирилл Буданов (3 голоса).

Кирилл Буданов



Должность: начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины

Воинское звание: генерал-майор

Возраст: 37 лет

Фото: Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины

За время полномасштабной войны главный разведчик страны снискал славу одного из влиятельных военнослужащих, чьи прогнозы имеют тенденцию сбываться. Он один из немногих предсказал, что РФ начнет войну за пределами Донбасса и осуществит наступление на Киев, спрогнозировал освобождение острова Змеиного и то, что зимой России не удастся погрузить Украину в темноту и холод. Также Буданов предполагает, что ВСУ зайдут в оккупированный Крым до конца весны 2023-го, а война закончится уже в этом году выходом украинской армии на свои международно признанные границы.

«Наши прогнозы базируются не на моем или чьем-то личном мнении, а на совокупности информации, которая есть», — заверил во время телемарафона разведчик № 1.

В службе разведки Буданов служит более 15 лет и за это время прошел путь от лейтенанта до генерал-майора. После окончания Одесского института Сухопутных войск он пошел служить в спецназ Главного управления разведки Минобороны. В 2014 году принимал активное участие в боевых действиях против российских захватчиков на Донбассе, где получил несколько ранений. Впоследствии возглавлял диверсионную операцию ГУР МО на территории аннексированного РФ полуострова. Два года был на специальной работе.

По данным СМИ, в 2019-м российские спецслужбы совершили в Киеве неудачное покушение на Буданова. Предполагают, что таким образом российская ФСБ пыталась отомстить украинскому разведчику за причастность к крымской спецоперации ГУР.

Через год Буданов стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины и координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, и комитет по вопросам разведки при президенте Украины.

Глава ГУР — полный кавалер ордена За мужество, также он удостоен государственной награды — Крест боевых заслуг.

Валерий Залужный

Должность: главнокомандующий Вооруженных сил Украины

Воинское звание: генерал

Возраст: 49 лет

Фото: Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженными силами Украины

С начала полномасштабной войны Валерий Залужный стал настоящим национальным героем и человеком-легендой. Как главнокомандующему ВСУ в начале российского вторжения ему удалось отстоять столицу, а впоследствии заставить захватчиков отступить из оккупированных частей Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской областей и Херсона.

Военные успехи и беспрецедентная эффективность в управлении ВСУ сделали украинского генерала популярным не только на родине, но и в мире: авторитетные западные издания посвящают статьи, а американский журнал Time внес Залужного в список 100 самых влиятельных людей.

Сейчас военный № 1 вместе с другими командующими разрабатывает план украинского контрнаступления и руководит ВСУ на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Но прежде чем возглавить Вооруженные силы Украины, Залужный закончил Одесский институт Сухопутных войск, Национальный университет обороны им. Ивана Черняховского и Национальный университет Острожская академия. За свою военную карьеру успел побывать командиром взвода, комбатом и начальником штаба 24-й отдельной механизированной бригады, командиром 51-й отдельной механизированной бригады. С началом российской агрессии на Донбассе в 2014-м участвовал в боевых действиях и руководил почти всеми украинскими военными группировками, которые тогда формировали в Донецкой области. Затем был начальником штаба Оперативного командования Запад, начальником Объединенного оперативного штаба ВСУ и руководил Оперативным командованием Север. А с 2021 года он — главнокомандующий ВСУ.

Помимо прочего, в мае прошлого года Залужный стал первым военнослужащим в истории современной Украины, который получил государственную награду — Крест боевых заслуг.

Андрей Ковальчук

Должность: командующий войсками Оперативного командования Юг Сухопутных войск ВСУ

Воинское звание: генерал-майор

Возраст: 49 лет

Фото: Андрей Ковальчук, командующий войсками Оперативного командования Юг Сухопутных войск ВСУ

Генерал-майор Андрей Ковальчук был в числе тех, кто осенью 2022-го командовал успешным контрнаступлением украинской армии в Николаевской области и на правобережной Херсонщине, в результате чего были освобождены оккупированные территории, в частности Херсон. Также во время полномасштабной войны войска под командованием Ковальчука успешно зарекомендовали себя в Одесской области и на Запорожье.

Свою профессиональную карьеру будущий командующий войсками ОК Юг начал командиром взвода 51-й механизированной дивизии, был начальником штаба танкового батальона, командиром механизированного батальона и начштаба аэромобильного полка. Участвовал в Миротворческой миссии в Косово и командовал вертолетным отрядом в Либерии.

С началом российской агрессии на Донбассе в 2014-м он служил начштаба 80-й отдельной аэромобильной бригады, десантники которой вели бои за Лиман, Николаевку, Славянск и участвовали в деблокировании Луганского аэропорта. Во время последней операции Ковальчук получил ранение. Следующие пять лет офицер служил первым заместителем командующего десантно-штурмовых войск ВСУ, а с 2021-го возглавляет войска Оперативного командования Юг Сухопутных войск ВСУ.

Среди отличий и наград Ковальчука — Крест боевых заслуг и звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда.

Анатолий Козел

Должность: командир 3-го батальона 46-й аэромобильной бригады

Воинское звание: подполковник

Возраст: 43 года

Фото: Анатолий Козел, командир 3-го батальона 46-й аэромобильной бригады

Подполковник Анатолий Козел, с позывным Купол, долгое время был заместителем командира 2-го десантно-штурмового батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады. С начала российского вторжения на Донбассе в 2014 году принимал активное участие в боях на самых горячих участках фронта, в частности у Славянска, Песков, а также был среди «киборгов», которые держали оборону Донецкого аэропорта.

В то время стал известен тем, что умел прокладывать безопасные маршруты через самые опасные участки и провел без человеческих потерь почти две сотни конвоев, некоторые из них — через тыл противника.

С началом большой войны создал и возглавил 3-й батальон 46-й аэромобильной бригады, который эффективно проявил себя в боях с врагом, в частности за Соледар.

В марте 2023-го Козел дал резонансное интервью авторитетному американскому изданию The Washington Post, в котором раскритиковал качество подготовки украинских новобранцев и пожаловался на высокие потери на фронте. После этого между ним и командованием Десантно-штурмовых войск ВСУ возник конфликт. Представители командования ДШВ заявили, что Козел не имел разрешения на общение с медиа. В результате, по данным СМИ, после резонансных заявлений комбата командующий ДШВ Максим Миргородский перевел его на более низкую должность — заместителем командира батальона учебного центра. В ответ на это Козел написал рапорт на увольнение и заявил о готовности служить в других войсках и продолжать воевать.

Подполковник Козел награжден орденом Богдана Хмельницкого III и II степеней.

Дмитрий Красильников

Должность: командующий войсками Оперативного командования Север Сухопутных войск ВСУ

Воинское звание: бригадный генерал

Возраст: 44 года

Фото: Дмитрий Красильников, командующий войсками Оперативного командования Север Сухопутных войск ВСУ

С первых дней большой войны тогда еще командир оперативно-тактической группировки Север бригадный генерал Дмитрий Красильников обеспечивал оборону и отражал непрерывные штурмы российских захватчиков на Харьковском направлении. Благодаря эффективным действиям его подразделений удалось не допустить наступления врага на Харьков с территории оккупированной Луганщины.



Свою карьеру военного Красильников начал в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. А с началом боевых действий на Донбассе возглавил вновь созданный 34-й батальон территориальной обороны Кировоградской области, который участвовал в освобождении Торецка от российских оккупантов. Впоследствии возглавил 57-ю отдельную мотопехотную бригаду имени кошевого атамана Костя Гордиенко, которая была сформирована на базе 34-го батальона и участвовала в Дебальцевской операции.

С марта 2023 года Красильников возглавляет Оперативное командование Север Сухопутных войск ВСУ, территория ответственности которого охватывает Житомирскую, Киевскую, Полтавскую, Сумскую, Черкасскую, Черниговскую области и город Киев.

В прошлом году бригадный генерал за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, получил высшую государственную награду — звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда.

Алексей Майстренко

Должность: командир 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы

Воинское звание: полковник

Возраст: н/д

Фото: Алексей Майстренко, командир 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы

С начала полномасштабного российского вторжения 54-я отдельная механизированная бригада имени гетмана Ивана Мазепы под командованием полковника Алексея Майстренко принимает участие в отражении вражеских атак на самых горячих участках фронта на восточном направлении.

Так, Майстренко спланировал и руководил действиями бригады во время сентябрьской деоккупации Спорного в Донецкой области и Белогоровки на Луганщине. С тех пор 54 ОМБр за три месяца отразила еще около полусотни штурмовых атак российских оккупантов на оборонительные рубежи бригады.

Сейчас боевой полковник продолжает командовать 54 ОМБр, которая официально дислоцируется в Бахмуте и принимает непосредственное участие в обороне этого города от захватчиков.

В конце прошлого года Майстренко получил высшую государственную награду — звание Герой Украины с вручением ордена Золотая звезда. Также комбриг — полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого.

Валерий Маркус

Должность: главный мастер-сержант 47-й отдельной механизированной бригады Магура

Воинское звание: главный мастер-сержант

Возраст: 29 лет

Фото: Валерий Маркус, главный мастер-сержант 47-й отдельной механизированной бригады Магура

Свою военную карьеру Валерий Маркус начал в 18 лет, добровольно написав заявление в военкомат, что желает служить в десантно-штурмовых войсках. Через два месяца он уже был военнослужащим 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. В 2014 году участвовал в боевых действиях против российских захватчиков на Донбассе, в частности в боях за Краматорск, Славянск и Дебальцево. В это же время увлекся видеоблогерством и стал публиковать в соцсетях ролики с фронта. Из-за полученного в 2016 году ранения вынужден был уволиться из рядов ВСУ.

В гражданской жизни Маркус заявил о себе как успешный писатель. В 2018-м он, зарегистрировавшись как частный предприниматель, самостоятельно опубликовал свой дебютный роман Следы на дороге, часть событий которого разворачиваются в охваченном войной Донбассе. Книга сразу стала бестселлером. Впоследствии ветеран войны на Донбассе увлекся пешими путешествиями и преодолел тысячи километров, путешествуя по Франции, Испании и скандинавским странам.

После широкомасштабного российского вторжения Маркус, несмотря на медицинские ограничения, вернулся в ряды ВСУ. Сначала служил в разведке, а затем перешел в новосозданный 47-й отдельный штурмовой полк, который за полгода расширился до размера бригады.

Кроме того, главный мастер-сержант стал основателем благотворительного фонда Markus Foundation, занимающегося материальным обеспечением, развитием и поддержкой бригады, которая сейчас участвует в боевых действиях на горячих участках фронта. Также Маркус продолжает видеоблогерство, публикуя в соцсетях кадры с передовой и образовательные лекции для военных.

Максим Миргородский

Должность: командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины

Воинское звание: генерал-майор

Возраст: 43 года

Фото: Максим Миргородский, командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины

Сейчас Десантно-штурмовые войска ВСУ под командованием Максима Миргородского активно участвуют в боях с российскими захватчиками на Луганщине и Донеччине, в частности на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Впрочем, в марте 2023 года командование ДШВ ВСУ оказалось в центре скандала после того, как комбат 46-й отдельной аэромобильной бригады Анатолий Козел (Купол) в интервью изданию The Washington Post пожаловался на низкое качество подготовки мобилизованных и большие потери. После этого Миргородский официально заявил, что мобилизованных в ряды Десантно-штурмовых войск не отправляют без соответствующей подготовки в район выполнения задач. А пресс-служба ДШВ сообщила, что озвученные в резонансном интервью потери существенно завышены и такая информация имеет статус ограниченного доступа.

Но прежде чем в 2021 году возглавить десантно-штурмовые войска ВСУ, Миргородский прошел войну на Донбассе, участвовал в боях за Славянск, Дебальцево и в обороне Донецкого аэропорта. А в 2015 году стал первым из участников АТО полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого. Кроме того, в разное время служил командиром 79-й отдельной аэромобильной бригады и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Олег Микац

Должность: командующий Оперативного командования Восток Сухопутных войск ВСУ

Воинское звание: генерал-майор

Возраст: 47 лет

Фото: Олег Микац, командующий Оперативного командования Восток Сухопутных войск ВСУ

В зоне ответственности Олега Микаца в должности командующего Оперативного командования Восток Сухопутных войск ВСУ — Днепропетровская, Харьковская, Запорожская, Луганская и Донецкая области. В последней сейчас идут тяжелые бои, где враг пытается с помощью так называемых мясных штурмов любой ценой захватить Бахмут, окружить Авдеевку или Марьинку. Впрочем, силы обороны Украины несколько месяцев героически удерживают эти города.

Олег Микац считается первым в истории Украины генералом, который не подвергся влиянию советского военного образования и никогда не служил в рядах армии СССР. В начале своей карьеры он командовал взводом, а затем ротой 30-й гвардейской танковой дивизии, был переводчиком в составе украинского миротворческого контингента в Ираке.

После этого стал заместителем начальника 169-го учебного центра Сухопутных войск ВСУ и командиром 93-й отдельной механизированной бригады. Последняя под командованием Микаца в 2014-м воевала против российских захватчиков в зоне АТО.

Впоследствии Микац возглавил 169-й учебный центр Десна, занимал руководящие должности в командовании войск оперативного командования Запад и оперативно-тактической группировке Север. С 2021-го он — командующий оперативного командования Восток Сухопутных войск ВСУ.

Среди наград — орден Богдана Хмельницкого III степени.

Сергей Наев



Должность: командующий Силами обороны Украины

Воинское звание: генерал-лейтенант

Возраст: 53 года

Фото: Сергей Наев, командующий Силами обороны Украины

С началом полномасштабной войны Сергей Наев командует Силами обороны Украины, в которые входят оперативные группировки силовых структур и добровольческих формирований, участвующих в боевых действиях против российских захватчиков.

Так, под командованием Наева в 2022 году была спланирована и организована успешная работа Сил обороны на южном направлении. А с июня прошлого года он отвечает за подготовку и обеспечение обороны северных регионов страны, в частности Киевской области. Именно из-за угрозы повторного российского наступления с севера на приграничной территории под руководством Наева возводятся системы инженерных заграждений и создаются многокилометровые противотанковые минные поля.

Свою военную карьеру выпускник Московского высшего общевойскового командного училища Наев начал командиром мотострелкового взвода в советской группе войск в Восточной Германии. С 1993 года он кадровый офицер Вооруженных сил Украины, где прошел службу от командира механизированного взвода до начальника штаба мотострелкового полка Прикарпатского военного округа, который позже переформировался в Западное оперативное командование. Семь лет был на руководящих должностях в 13-м армейском корпусе Сухопутных войск.

После российского вторжения на Донбасс Наев руководил сектором Б во время боев за Донецкий аэропорт. Впоследствии занимал руководящие должности в командовании войск оперативного командования Юг, Восток и в Генштабе. Был командующим Объединенными силами ВСУ.

Среди наград Наева высшую государственную награду — звание Герой Украины и орден Золотая Звезда, который вручается за совершение выдающегося геройского поступка.

Алексей Неижпапа

Должность: командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины

Воинское звание: вице-адмирал

Возраст: 47 лет

Фото: Алексей Неижпапа, командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины

Как уверяет вице-адмирал Военно-морских сил Алексей Неижпапа, когда началась большая война, вражеские морские силы и средства превышали украинские в 12 раз. За год это соотношение уменьшилось втрое. Достичь таких успехов удалось благодаря эффективным действиям береговых ракетных войск, которые были созданы ВМС уже во время широкомасштабной агрессии, и поступлению на вооружение западного противокорабельного ракетного комплекса Harpoon и отечественного берегового ракетного комплекса Нептун. Именно две противокорабельные ракеты последнего в апреле 2022 года потопили флагман Черноморского флота РФ — ракетный крейсер Москва. Первое в мировой истории потопление ракетного крейсера стало знаковым событием в российско-украинской войне и сорвало планы захватчика высадить морской десант на Черноморское побережье материковой Украины. Таким образом, около 25 тыс. км кв. акватории Черного моря стали для российских кораблей серой зоной, в которую не заходят, опасаясь уничтожения.

Сейчас в ВМС под командованием Неижпапы создано подразделение морских беспилотников, которое пока наращивает свой боевой потенциал.

Свою карьеру военного уроженец Севастополя Неижпапа начинал на кораблях ВМС ВСУ, где прошел путь от командира батареи фрегата до командира бригады надводных кораблей. Был заместителем командующего Военно-морскими силами ВСУ по боевой подготовке. Неоднократно руководил украинско-американскими учениями Sea Breeze от украинской стороны. Участник антитеррористической операции на Донбассе. С 2020-го Неижпапа — командующий Военно-морскими силами ВСУ.

В прошлом году получил звание вице-адмирала и орден Богдана Хмельницкого III степени.

Николай Олещук

Должность: командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины

Воинское звание: генерал-лейтенант

Возраст: 50 лет

Фото: Николай Олещук, командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины

Украинские Воздушные силы, под командованием Николая Олещука, были среди тех, кто первыми принял бой 24 февраля 2022 года против российской армии и авиации. Несмотря на то, что в первые дни враг пытался уничтожить всю систему противовоздушной обороны и получить господство в украинском небе, благодаря эффективным действиям украинского командования и мастерству украинских асов эти планы захватчиков удалось сорвать.

С тех пор Воздушные силы ВСУ ежедневно защищают небо Украины от российских атак. Особенно ситуация усложнилась после того, как враг осенью 2022-го изменил тактику и стал наносить массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре, а также использовать иранские дроны-камикадзе, а затем еще и ложные цели вроде воздушных шариков с угловыми отражателями. Впрочем, Воздушные силы пытаются эффективно противодействовать и этим угрозам, особенно после получения западных ЗРК, таких как NASAMS, IRIS-T и тому подобное. Кроме того, пилоты ВС ВСУ осуществляют ежедневные боевые вылеты на южных и восточных регионах Украины, нанося удары по вражеским войскам и технике на оккупированных территориях.

До того как возглавить украинские Воздушные силы, Олещук прошел путь от начальника расчета цифровых вычислительных машин и цифровых вычислителей отделения боевого управления радиотехнической батареи зенитного ракетного дивизиона в составе ПВО до командира зенитной ракетной бригады воздушного командования Юг. Впоследствии офицер проходил службу на должностях заместителя начальника штаба командования Воздушных сил ВСУ и начальника штаба — первого заместителя командующего воздушного командования Восток. Привлекался к выполнению задач во время российской агрессии на Донбассе. С 2021 года командует Воздушными силами Вооруженных сил Украины.

В числе наград — орден Богдана Хмельницкого III степени и звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда.

Павел Палиса

Должность: командир 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр

Воинское звание: полковник

Возраст: н/д

Фото: Павел Палиса, командир 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр

Когда началось полномасштабное российское вторжение, Павел Палиса, военный с 20-летним стажем и боевым опытом, заканчивал учиться в престижном Командно-штабном колледже армии США. Поэтому боевой полковник, а до того — выпускник Львовского института сухопутных войск при Национальном университете Львовская политехника и Командно-штабного института Национального университета обороны, прервал свое обучение, до окончания которого оставалось три месяца, и вернулся в Украину, где сформировал и возглавил 5-й отдельный штурмовой полк. Впрочем, в июне 2022-го американский колледж все же выдал диплом украинцу, но заочно.

Тем временем 5-й отдельный штурмовой полк под командованием Палисы участвовал в боях на самых горячих участках фронта на Донбассе. Бойцы полка были задействованы в боях за Северск, Майорское, Лисичанский НПЗ и Углегорскую ТЭС.

Впоследствии 5-й отдельный штурмовой полк вместе с морской пехотой Украины и силами Национальной гвардии был привлечен к обороне на Бахмутском направлении.

В 2023 году Палиса возглавил 93-ю отдельную механизированную бригаду Холодный Яр, воины которой также длительное время героически держат оборону Бахмута.

Алексей Резников

Должность: министр обороны Украины

Воинское звание: сержант запаса

Возраст: 56 лет

Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины

Несмотря на то, что Алексей Резников не является профессиональным кадровым военным, благодаря его усилиям Украина получает беспрецедентную в своей истории военную помощь от западных партнеров. Дело в том, что он вместе с министрами обороны стран НАТО и союзников входит в так называемый Рамштайн — Контактную группу по вопросам обороны Украины, которую инициировало Минобороны США после полномасштабного российского вторжения. В результате этого на вооружении украинской армии, помимо прочего, появились западные РСЗО HIMARS, ЗРК Patriot, современные танки и уникальные боеприпасы.

Неприятным сюрпризом для Резникова стали обнародованные в январе 2023 года в СМИ данные о закупках украинским Минобороны продуктов для Сил обороны по завышенным ценам. После громкого скандала, который едва не стоил Резникову должности, в возглавляемом им ведомстве был создан Департамент по вопросам предотвращения и выявления коррупции, внесены изменения в договоры с поставщиками, и отдельно сформирована межведомственная рабочая группа по изучению новых подходов к закупке Минобороны продуктов питания, в частности через систему электронных закупок.

До того как возглавить украинское Минобороны, профессиональный юрист Резников строил успешную карьеру юриста и адвоката. Он вел ряд резонансных дел, в частности во время президентских выборов 2004 года его усилиями были признаны недействительными результаты второго тура выборов, и тогда президентом Украины стал Виктор Ющенко. В 2005-м Резников представлял интересы консорциума Инвестиционно-металлургический союз в деле о законности приватизации металлургического гиганта Криворожсталь.

После этого был депутатом Киевсовета двух созывов и несколько лет работал в Киевской городской госадминистрации. В 2019 году Резников стал представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, а через год — министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. С 2021 года возглавляет Министерство обороны Украины.

Александр Сырский

Должность: командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины

Воинское звание: генерал-полковник

Возраст: 57 лет

Фото: Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины

С началом российской агрессии на Донбассе в 2014-м кадровый военный Александр Сырский возглавил штаб антитеррористической операции (АТО) и был одним из командиров сил АТО во время боев за Дебальцево и Углегорск. Впоследствии он встал во главе Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил и руководил всей Антитеррористической операцией на востоке Украины. А с 2019-го Сырский — командующий Сухопутными войсками ВСУ.

После полномасштабного российского вторжения генерал-полковник зарекомендовал себя как эффективный командующий: он руководил войсками, оборонявшими Киев, был одним из командиров успешного контрнаступления украинских войск на Харьковщине, а сейчас он в числе тех, кто руководит обороной Бахмута и других городов восточного направления.

За плечами опытного генерала обучение в Московском высшем общевойсковом командном училище, Академии Вооруженных сил Украины и Национальной академии обороны Украины. За свою военную карьеру командовал мотострелковым взводом и мотострелковым батальоном 6-й дивизии Национальной гвардии Украины, был командиром полка этой дивизии и командиром 72-й отдельной механизированной бригады. А за год до начала российской агрессии на Донбассе Сырский стал первым заместителем начальника Главного командного центра ВСУ и отвечал за сотрудничество с НАТО.

Среди крупнейших наград — Крест боевых заслуг и высшая степень государственной награды — звание Герой Украины и орден Золотая Звезда.

Вадим Сухаревский

Должность: командир 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка

Воинское звание: полковник

Возраст: 38 лет

Фото: Вадим Сухаревский, командир 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка

Вадим Сухаревский — человек-легенда, именно его считают тем офицером ВСУ, который первым в российско-украинской войне отдал команду открыть огонь на поражение по российским оккупантам. Это произошло девять лет назад, в апреле 2014-го на Донбассе, когда тогдашний старший лейтенант 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Сухаревский из своего бронетранспортера открыл огонь по боевикам российского террориста и военного преступника Игоря Гиркина, которые атаковали бойцов спецподразделения СБУ Альфа.

Впоследствии украинский офицер участвовал в обороне Славянска и в боях в районе Луганского аэропорта. Служил командиром 503-го батальона морской пехоты и начальником штаба 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

С начала полномасштабного российского вторжения Сухаревский командует 59-й отдельной мотопехотной бригадой имени Якова Гандзюка. С первых часов большой войны бойцы 59-й ОМПБр держали удар от оккупационных войск на Николаевском направлении и на Херсонщине. Осенью бригада под командованием Сухаревского участвовала в боях на Херсонском направлении, во время которых было освобождено правобережье Херсонщины. Сейчас украинские защитники из 59-й ОМПБр участвуют в боевых действиях на донецком направлении.

Полковник Сухаревский награжден орденом За мужество III и II степеней, орденом Богдана Хмельницкого III и II степеней и удостоен звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда.

Павел Федосенко

Должность: командир 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко

Воинское звание: полковник

Возраст: 48 лет

Фото: Павел Федосенко, командир 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко

С первых дней полномасштабного российского вторжения в Украину 92-я отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко под командование полковника Павла Федосенко принимала участие в обороне Харькова и его окрестностей на Чугуевском направлении.

Во время сентябрьского контрнаступления на Харьковщине бригада Федосенко вместе с другими подразделениями ВСУ отличилась в боях за освобождение Балаклеи и Купянска. Тогда же бойцы 92-й ОМБр захватили современный российский танк Т-90А, принадлежавший 27-й отдельной мотострелковой бригаде вооруженных сил РФ. Именно этот трофейный танк в 2023 году был передан в Абердинский испытательный центр армии США, который является ведущим агентством Пентагона по испытаниям уязвимостей в наземном бою, стрельбе прямой наводкой и боевой стрельбе.

Федосенко — выпускник факультета военной подготовки имени Верховной Рады Украины Национального технического университета Харьковский политехнический институт. С началом российской агрессии на востоке Украины в 2014-м воевал в составе 40-го батальона территориальной обороны Кривбасс, затем — в рядах 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы, которая дислоцируется в Бахмуте. Участник Иловайских событий, выполнял боевые задачи вблизи Дебальцево и участвовал в боевых действиях на Светлодарской дуге.

С 2020 года Федосенко — командир 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

В числе наград комбрига — орден Богдана Хмельницкого III и II степеней, а также высшая государственная награда — звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда.

Николай Чумак

Должность: командир 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко

Воинское звание: полковник

Возраст: 39 лет

Фото: Николай Чумак, командир 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко

Полковник Николай Чумак возглавил 110-ю отдельную механизированную бригаду имени генерал-хорунжего Марка Безручко уже после полномасштабного российского вторжения в Украину. С тех пор подразделения бригады под руководством комбрига остановили продвижение российских оккупантов на востоке страны и удерживают 42-километровую полосу обороны на территории Донеччины. Эффективное тактическое комбинирование и применение резервов позволило, кроме сдерживания войск захватчиков, проводить еще и контрнаступательные мероприятия на восточном направлении. Сейчас бойцы 110 ОМБр под командованием Чумака участвуют в боевых действиях на Авдеевском направлении.

До этого боевой офицер служил в 53-й отдельной механизированной бригаде имени князя Владимира Мономаха, затем — в 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев.

С 2014-го Чумак участвует в боевых действиях против российских захватчиков на Донбассе. Служил начальником штаба отдельного батальона охраны, был старшим офицером оперативного отдела и комбатом мотопехотного батальона 72 ОМБр. Участник боев за Станицу Луганскую и Авдеевку.

Среди наград Чумака — орден Богдана Хмельницкого III и II степеней, а также звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда.

Сергей Шаптала

Должность: начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины

Воинское звание: генерал-лейтенант

Возраст: 50 лет

Фото: Сергей Шаптала, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины

На должности начальника Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала определяет требования к силам обороны и их потребности в ресурсах, в частности мобилизационных, осуществляет стратегическое планирование, техническое оснащение вооруженных сил, а также контроль и координацию выполнения задач в оборонной сфере государства. Кроме того, он входит в число тех, кто вместе с Главнокомандующим Вооруженных сил Валерием Залужным и командующим Сухопутными войсками Александром Сырским принимают военные решения, в частности относительно действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Но прежде чем подняться до высшей ступени в своей военной карьере, Шаптала служил командиром взвода, а затем командиром отдельного механизированного полка. Впоследствии был командиром 128-й Мукачевской горно-пехотной бригады, которая во время горячей фазы в зоне АТО защищала ряд городов, в частности Дебальцево. Занимал руководящие должности в командовании войск оперативного командования Юг и Запад Сухопутных войск ВСУ. С 2021 года он — начальник Генштаба Вооруженных сил Украины.

Шаптала награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени и удостоен высшей степени награды — звания Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда.

Роман Шеремет

Должность: командир 3-й отдельной танковой Железной бригады

Воинское звание: полковник

Возраст: н/д

Фото: Роман Шеремет, командир 3-й отдельной танковой Железной бригады

С первых дней полномасштабной войны 3-я отдельная танковая бригада под командованием полковника Романа Шеремета стала на защиту на Киевском, Изюмском, Харьковском, Славянском и Запорожском направлениях. Впрочем, настоящее боевое крещение танковая бригада прошла на Харьковском и Изюмском направлениях, где в начале российского вторжения шли ожесточенные бои.

А уже в сентябре 2022-го 3-я ОТБр Шеремета принимала активное участие в контрнаступательных действиях и освобождении Харьковщины от оккупационных войск. Так, воины Железной бригады во взаимодействии с другими подразделениями ВСУ провели успешные бои за Байрак и Балаклею.

До того как возглавить 3-ю танковую бригаду, полковник Роман Шеремет прошел все ступени карьеры военного: служил в армии как срочник и контрактник, окончил школу прапорщиков в 169-м учебном центре Десна, а затем — Военный институт танковых войск имени Верховной Рады Украины Национального технического университета Харьковский политехнический институт.

Затем служил в 1-й отдельной танковой Северской бригаде, в составе которой с 2014-го участвовал в боевых действиях на Донбассе. Так, 1 ОТБр была задействована в боях за Пески и Дебальцево, а также при обороне Луганского и Донецкого аэропортов.

С 2021 года Шеремет — командир 3-й отдельной танковой бригады. В прошлом году боевой полковник стал полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого.

Экспертный совет

Чтобы сформировать перечень самых влиятельных военных, NV поинтересовался мнением авторитетных экспертов

Тарас Березовец, офицер Первой отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна Сухопутных войск ВСУ

Михаил Жирохов, военный эксперт, исследователь истории авиации

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Інформаційний спротив

Всеволод Кожемяко, командир добровольческого подразделения Хартия, основатель группы компаний Агротрейд и благотворительного фонда Украина ХХІ

Юрий Мацарский, журналист, солдат ВСУ

Анатолий Октисюк, соучредитель и политический аналитик центра Дом демократии

Леонид Остальцев, командир роты София, батальона ТОР патрульной полиции Украины, владелец VeteranoPizza, основатель VeteranoGroup

Владимир Фесенко, политолог, директор Центра политических исследований Пента

Егор Фирсов, боец ВСУ, тактический медик