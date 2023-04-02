Возможеный залп — 20 Калибров. В Черном море 12 российских кораблей, среди них — три ракетоносителя 2 апреля, 09:26 Российский военный корабль (Фото:facebook.com/okPivden)

По состоянию на 2 апреля в Черном море на боевом дежурстве находятся 12 российских военных кораблей, среди них — три ракетоносителя с общим залпом 20 Калибров.

Об этом сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире национального телемаратона.



Он подчеркнул, что из-за штормового предупреждения в море ситуация может быстро измениться, однако это полностью не исключает вероятность ракетных ударов.

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