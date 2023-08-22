«За мной гонялись мародеры». Автор фильма 20 дней в Мариуполе — о съемках в окруженном городе, где царили хаос, боль и фантастическая доброта 22 августа, 17:37 NV Премиум Видеограф, режиссер и военный корреспондент Мстислав Чернов во время премьеры своей документальной ленты о Мариуполе на кинофестивале Sundance в Парк Сити, США, 20 января 2023 года (Фото:AP Photo / Chris Pizzello)

Накануне выхода в прокат своей документальной ленты о захвате Мариуполя режиссер Мстислав Чернов рассказал NV как снимал под обстрелами, чудом выжил и сбежал оттуда в машине, прошитой осколками, через передовую.

Накануне полномасштабного вторжения корреспондент информационного агентства Associated Press Мстислав Чернов вместе с коллегами решили ехать в Мариуполь, ключевой город на границе с оккупированной частью Донецкой области, чтобы передавать оттуда новости. Когда же они остались единственными журналистами с международной аккредитацией в окруженном оккупантами городе, стало понятно, что у них есть уникальный отснятый материал. Именно тогда Чернов решил, если выживет, превратить его в фильм, чтобы показать миру «истинное лицо российского вторжения в Украину».

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В целом он провел в осажденном городе 20 дней и задокументировал многочисленные военные преступления россиян, в частности последствия обстрела роддома. А потом ему удалось выехать на подконтрольную Украине территорию через ряд блокпостов оккупантов и линию фронта.

Премьера фильма Чернова 20 дней в Мариуполе состоялась в январе на международном фестивале независимого кино Sundance 2023 в США, там лента получила награду Приз зрительских симпатий в программе World Documentary Competition. В мае создатели фильма получили престижную американскую журналистскую награду — Пулитцеровскую премию. А позже 20 дней в Мариуполе был удостоен главного приза в национальном конкурсе Международного фестиваля документального кино Docudays UA. Уже 31 августа лента появится на экранах украинских кинотеатров.

— Вчера я посмотрела ваш фильм; он производит очень сильное впечатление. Скоро его смогут увидеть все украинцы. Скажите, если бы человек, который не видел фильм, спросил вас, о чем он, — что бы вы ему ответили?

— Это фильм о начале полномасштабного вторжения России в Украину, о первых 20 днях и осаде Мариуполя. О том, как война разрушает жизни украинцев и как они, несмотря ни на что, борются и пытаются выжить.

— Это очень тяжелое кино. Сейчас украинцы много переживают из-за войны. Почему, по вашему мнению, они все же должны посмотреть вашу ленту, эти кадры?

— Знаете, я видел, как на этот фильм реагирует международная аудитория и как реагируют мариупольцы. Честно говоря, я даже немножко боялся. Первый мой страх был, когда фильм попал в [программу] фестиваля Sundance. Мне тогда казалось, что он будет слишком тяжелый для зрителя. Но он получил приз от зрителей как главный фильм фестиваля. И я понял, что люди хотят это видеть, хотят понять, что тогда происходило. И для людей эта история не закончена.

Когда мариупольцы приходили [на показ], они плакали. Это было очень тяжело. Но в то же время это было как терапия

Когда мариупольцы приходили [на показ] тогда в Америке и в Европе, и потом уже на фестивале Docudays в Киеве — среди них было много и тех, кто есть в фильме, — они плакали. Это было очень тяжело. Но в то же время это было как терапия — что-то, что нужно еще раз пережить, чтобы понять, что с нами произошло. Кроме того, это дает украинцам — и особенно мариупольцам — надежду, что никто не забудет о Мариуполе.

Зрительский зал во время показа фильма 20 дней в Мариуполе / Фото: Из архива Мстислава Чернова

Это первое. А второе: несмотря на то, что фильм тяжелый, в нем много надежды. Мне кажется, что надежда — одна из главных тем и мыслей фильма. Поэтому люди, которые посмотрели фильм, не выходят разбитые. Они выходят с надеждой в сердце. Потому что даже в худшие моменты — даже когда умирают дети, люди теряют свои жизни, дома, свой город — всегда рядом есть кто-то, кто помогает. Всегда есть ощущение единства. И это дает надежду мне как режиссеру и, думаю, зрителям тоже. А в этом ощущении мы все нуждаемся, особенно когда борьба идет уже так долго.

— Как вы считаете, какой эпизод фильма самый сильный?

Сила фильма в том, что он переносит зрителя в Мариуполь и не дает ему уйти оттуда, пока фильм не заканчивается

— Не могу сказать, что есть что-то самое сильное. Ведь сила документального кино в том, что мы видим не одну-две-три минуты новостей, через которые [обычно] воспринимаем окружающие события. Вместо этого тут комплексное восприятие. Сила кино и сила 20 дней в Мариуполе — в том, что с первых минут ты попадаешь в Мариуполь и [остаешься] там, вместе с журналистами, чьими глазами видишь все истории, вместе с теми людьми, которые выживают под российскими обстрелами. То есть сила именно в том, что фильм переносит зрителя в Мариуполь и не дает ему уйти оттуда, пока фильм не заканчивается.

— Расскажите, пожалуйста, немного о съемках. Как вы попали в Мариуполь, почему решили ехать именно туда? И кто был с вами? Насколько я знаю, вы работали втроем — с фотографом Евгением Малолеткой и корреспонденткой Василисой Степаненко.

— Да, я снимаю видео, Евгений снимает фотографию, Василиса — наш фильм-продюсер. Решение остаться в Мариуполе даже в осаде было принято еще до полномасштабного вторжения. Мы решили поехать туда 23 февраля, потому что знали, что в любом случае — нападет ли Россия со всех сторон на Украину, или это будет новая волна эскалации на Донбассе — все равно Мариуполь будет под ударом. Он настолько близко к передовой, и Россия сконцентрировала тогда столько сил на границах и на оккупированных территориях, что мы понимали: скорее всего, он будет окружен. Но мы не знали, что он будет окружен так быстро и что окажется в десятках километров в глубине оккупированных территорий. Это усложняло работу.

Мстислав Чернов уже девять лет снимает войны / Фото: Из архива Мстислава Чернова

— А у вас был какой-то план, когда вы ехали туда?

— Во-первых, я не планировал делать фильм. Моя работа — это новости. Каждый день я публикую так называемые news dispatches [новостные депеши] для Associated Press, и они расходятся по всему миру, ведь на наше международное агентство подписаны тысяча каналов. Но когда я понял, что в городе не осталось международных журналистов, и мы единственные, кто хоть что-то может снять и показать миру, я понял, что каждый кадр будет важен. Да еще и когда мы увидели, сколько потенциальных военных преступлений происходит каждый день.

Я отправил [из окруженного города] 40 минут из того, что было снято, а снято было 30 часов

Поэтому я перестал снимать новости и начал снимать каждую минуту. Я понимал, что если нам повезет и мы вырвемся оттуда, то нужно будет сделать что-то большее. На самом деле я отправил [из окруженного города] 40 минут из того, что было снято, а снято было 30 часов. Но эти 30 часов — это может 1% от того, что на самом деле происходило в Мариуполе. А то, что происходило в Мариуполе — это может 1% от того, что происходило во всей Украине. Поэтому для того, чтобы передать масштаб трагедии, нужен большой формат — такой как фильм.

— Когда вы были в Мариуполе, где вы там жили, как питались, как планировали, где будете работать на следующий день?

— Мы жили в тех же условиях, что и другие люди: готовили в котелках на кострах, топили снег, чтобы добыть воду. Проблема была со связью и с батарейками. Нам много помогал украинский Красный Крест. Фантастические люди! Они это делали, пока дом, где они базировались, не разбомбили. Потом нам помогали врачи. Ведь в больнице постоянно работала операционная, постоянно прибывали раненые, поэтому был свет — работали генераторы. Там мы заряжали батарейки и спали на полу рядом с пациентами.

Когда же больницу окружили, мы чудом оттуда вырвались. Нам помогали полицейские. Среди них Владимир — полицейский, который рисковал своей семьей, чтобы нас спасти и вывезти из города. Он помогал нам заряжать батарейки и найти [место со связью], откуда отправить [материалы в редакцию]. Он уехал [из Мариуполя], вернулся на Донбасс и недавно был ранен российской ракетой в Покровске. Он прошел через две операции, у него было тяжелое ранение в легкие, много осколочных травм. Сейчас он уже начал реабилитацию, но это [будет] долгий процесс.

— Возвращаясь к Мариуполю: вы были там ровно 20 дней?

Когда российская армия идет вперед, то просто уничтожает каждый район, куда заходит, а уже оккупированные ею районы обстреливают гораздо меньше

— Да. Мы выехали 14 марта. Это был второй день так называемого зеленого коридора. Правда, никакого официального зеленого коридора не было, но люди начали прорываться через блокпосты. Тогда часть города уже была оккупирована и передовая переместилась в сам город. Оккупированная часть города меньше обстреливалась — ведь когда российская армия идет вперед, то просто уничтожает каждый район, куда заходит, а уже оккупированные ею районы обстреливают гораздо меньше, потому что украинские военные стараются не стрелять по гражданским. Поэтому уже оккупированная часть города начала эвакуацию. Но кто-то мог проехать чуть дальше. Происходила такая хаотичная эвакуация через блокпосты в разные стороны: больше на Запорожье и Бердянск.

— А пересекались ли вы там с россиянами, были ли какие-то инциденты с ними?

Мы проехали через 15 блокпостов. Но именно потому, что это были первые дни выезда людей и был хаос, не было жестких проверок

— Нам повезло, потому что наша машина была полностью разбита, прошита осколками и не все двери открывались. Мы как раз сидели за этими [неисправными] дверями, прятали технику. Они [россияне] могли только смотреть сквозь передние окна, которые тоже были разбиты, но не видели всей машины. Мы проехали через 15 блокпостов. Но именно потому, что это были первые дни выезда людей и был хаос, не было жестких проверок — еще не выводили всех мужчин из машин, не проверяли телефоны.

Позже уже было совсем иначе. Мы знаем, что случилось с Мантасом Кведаравичюсом, документалистом из Литвы, который тоже был в Мариуполе и снимал документальный фильм. Так что нам действительно повезло.

— Как вели себя местные жители, ведь известно, что до начала полномасштабной войны большая половина мариупольцев — 52% - относились к России «тепло» и «очень тепло». Проявлялось ли это как-то во время оккупации?

— Я не могу назвать проценты, но у меня не было впечатления, что 50% людей ждали Россию — их было гораздо меньше. Помню, заходя в [очередной] подвал, который семьи используют как бомбоубежище и живут там, в углу всегда можно было увидеть несколько человек, которые поддерживают Россию. Они держались подальше от тех, кто поддерживает Украину, которых всегда было больше.

Было много и таких, кто не поддерживал никого — просто люди, которые хотели жить спокойно. Немало таких есть и до сих пор. Но, что случилось после полномасштабного вторжения (я вижу эту тенденцию и по своему родному Харькову, и по Мариуполю, и по многим городам на Донбассе): люди, которым было все равно, и те, которые тепло относились к России, поняли истинное лицо россиян, их методы. И поняли, что могут жить только в Украине. Теперь они всем сердцем поддерживают Украину.

— В фильме вы цитируете врача, который сказал, что война как рентген — показывает все, что внутри человека. Хорошие люди становятся лучше, а плохие проявляют худшее. Возможно, вам запомнилось что-то из поведения людей — какие-то хорошие поступки, или наоборот плохие?

Несмотря на то, что в фильме есть много тяжелых моментов, паники, трагедий, мы всегда видим людей, которые поддерживают друг друга

— Я не просто так сказал, что несмотря на то, что в фильме есть много тяжелых моментов, паники, трагедий, мы всегда видим людей, которые поддерживают друг друга — тех, кого даже не знают, просто тех, кто рядом: соседей, пациентов. И полицейские, и пожарные, и врачи, и простые люди, волонтеры. И чем глубже кризис, чем больше город умирает, тем больше этой поддержки.

Были простые люди, которые полностью брали на себя организацию и помощь тысячам людей, которые прятались в таких больших бомбоубежищах как драмтеатр, большой спортзал Терраспорт и еще несколько. Это были обычные люди, которые помогали всем, кто приходил, доставали воду, чистили канализацию, искали еду, отвозили в больницу. Это фантастика, я никогда такого не видел.

Но был и хаос, и мародерство. Обычно я этого не рассказываю, но помню, как за мной гонялись мародеры — пытались отобрать камеру. Во время кризиса плохие люди показывают свое лицо. Потому что полиция просто не могла справиться с их поимкой. Были и те, кто передавал информацию России. Это тоже мы увидели.

Продакшн фильма 20 дней в Мариуполе / Фото: Из архива Мстислава Чернова

— Расскажите подробнее об этих случаях. Как вы узнали, что кто-то передает информацию?

— Было много историй, ведь мы общались с полицией, которая именно таких людей искала — патрульная полиция, силы специальных операций. Эти кейсы стали известны уже после того, как Мариуполь был оккупирован. Военные, которые вышли из плена, тоже о них рассказывали. Таких агентов были единицы, но Россия, скорее всего, готовила их годами. Они активировались именно во время полномасштабного вторжения.

— Как вы думаете, что вам помогло выбраться из Мариуполя невредимым? Ведь россияне, говорят, объявили на вас охоту. То есть они знали, что вы там, и они вас разыскивали.

— Как я сказал, нам помог хаос, ведь это были первые дни [эвакуации]. И нам помогло то, что мы встретили конвой Красного Христа, с которым переехали через передовую. Прорваться через передовую — вот что самое сложное. Ты можешь проехать через блокпосты, но что будешь делать на передовой, где идет бой? Помогло планирование, плюс удача. Но вообще помогло не «что», а «кто».

Когда нас окружили в больнице, нас спасла — вывела оттуда — группа [сил] специальных операций. Я очень благодарен этим ребятам. Некоторые из них, к сожалению, погибли тогда на Азовстали, некоторые попали в плен, а сейчас вернулись и воюют на передовой. Это также Владимир, который рисковал собой и своей семьей, чтобы вывезти нас и наши материалы [из Мариуполя].

— А какой была ваша реакция, когда вы узнали, что россияне назвали снятые вами последствия бомбардировки роддома постановкой? Что вы почувствовали тогда?

Чем более абсурдный и жестокий поступок совершают россияне, тем больше они будут [распространять] пропаганду, которая это отрицает

— Ничего. Потому что уже прошло девять лет этой гибридной, информационной войны. И понятно, что чем важнее кадры, чем более абсурдный и жестокий поступок делают россияне, тем больше они будут [распространять] пропаганду, которая это отрицает.

Я помню, как это было после того, как россияне сбили Боинг [рейса] MH17 в 2014 году. Я был одним из первых международных журналистов, которые попали на место событий. Те кадры облетели весь мир. Но одновременно Россия развернула масштабную кампанию по дезинформации. Так что этот метод уже был понятен.

Поэтому когда мы увидели последствия бомбардировки роддома, то поняли, насколько важными будут эти кадры для того, чтобы мир понял истинное лицо российского вторжения в Украину. Мы уже ждали, что будет полномасштабная кампания по дезинформации. А бороться с этим невозможно и не нужно — нужно просто делать свое дело, снимать дальше.

— Вы снимали не на одной войне, были в Сирии и Ираке. Отличается ли, по вашему мнению, война в Украине от других войн, которые вы видели?

— Я уже девять лет снимаю войны и с годами вижу, что все они так или иначе связаны, где-то всегда есть Россия — будь то Сирия, где Россия тоже разрушает города своими бомбами, будь то чеченские боевики, которые присоединились к ИГИЛ в Ираке, или «миротворцы» (на самом деле российский спецназ) в Нагорном Карабахе. И так далее. Всюду есть российский след. Но все равно для меня самой тяжелой остается война в Украине. Моя карьера как международного и военного журналиста началась в 2014 году. И я вам скажу правду: хуже, чем в Мариуполе, не было нигде — настолько хаотичной бомбежки, настолько сконцентрированной боли и опасности.

— Когда вы были в Мариуполе (я понимаю, что там было опасно и часто страшно), были ли какие-то пиковые моменты, когда было страшнее всего за жизнь?

Каждый день ты просыпаешься в подвале и понимаешь, что надо выходить и идти снимать, и это может быть твой последний день

— Сложно сказать. Постоянно. Каждый день ты просыпаешься в подвале и понимаешь, что надо выходить и идти снимать, и это может быть твой последний день. Но ты видишь, что врачи выходят и идут работать. Более того, врачи вообще не спали — я не знаю, как они это выдержали, но они работали. Полицейские ездили по городу, помогали людям. Пожарные — даже после того, как все разбомбили, не осталось ни машин, ни пожарных станций, все равно ездили, разбирали завалы. Конечно, ты тоже выходишь и что-то делаешь. Но это страшно.

Вспоминается момент, когда нас окружили. Я не буду рассказывать все, ведь это есть в фильме — там есть много интересных деталей, которых не было в новостях и которые никогда еще не были опубликованы. Итак, мы попали в окружение в больнице № 2, которая уже была за линией фронта. Россияне заходили в больницу, и мы понимали, что если они нас найдут, то все. Это было страшно.

— А были ли моменты, когда вам хотелось отложить камеру и вмешаться в ситуацию, возможно, помочь, что-то сделать?

Есть простое правило для журналистов, которые работают в [зонах] конфликта: если видишь, что есть кто-то компетентный, кто может помочь человеку, то продолжаешь снимать

— Мы так часто делали, просто этого не видно, ведь мы откладывали камеру. Есть такое простое правило для журналистов, которые работают в [зонах] конфликта: если видишь, что есть кто-то компетентный, кто может помочь человеку, который страдает или ранен, то продолжаешь снимать. Если такого человека нет, то бросаешь камеру и помогаешь. Были такие моменты, когда мы помогали врачам переносить раненых или разносить еду по больнице — какие-то такие маленькие вещи, которые делали все.

— За работу в окруженном Мариуполе вы с коллегами получили Пулитцеровскую премию. Расскажите, пожалуйста, как это происходило?

— На самом деле [эта награда] - не только за 20 дней в Мариуполе. Вместе с Лори Гиннант, нашим корреспондентом, которая живет в Париже, мы сделали 11 расследований о том, что происходило в Мариуполе после оккупации и после того, как мы уехали: как россияне похищали и вывозили детей, как сносили дома, что произошло с драмтеатром — полная реконструкция его бомбежки и так далее. За эти 11 расследований о Мариуполе (а это год работы) мы и получили Пулитцеровскую премию, которая называется Public Service.

В центре фото (слева направо) – Василиса Степаненко, Евгений Малолетка, Мстислав Чернов / Фото: Из архива Мстислава Чернова

Когда мы услышали, что ее получили, то были счастливы, потому что это означает, что мир доверяет украинской журналистике. Это важно. Потому что за эти девять лет статус украинской журналистики поднялся с уровня локальной необъективной точки зрения до профессиональной объективной работы. И это общая тенденция в мировой журналистике: сейчас больше доверяют людям, которые работают в своей стране.

— А была ли уже церемония награждения?

— Нет, церемония будет в октябре. И я считаю, что важно ездить представлять украинскую журналистику и говорить, говорить, говорить о войне. Потому что есть много людей, которые устали. А есть категория людей, которые вообще не смотрят новости, но смотрят кино, документальные фильмы. 20 дней в Мариуполе дает нам возможность откровенно поговорить о российском вторжении в Украину с такими людьми.