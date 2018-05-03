2 мая в Киеве побило еще несколько температурных рекордов

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2 мая в Киеве побило все температурные рекорды
Фото: Pixabay

2 мая в Киеве побило все температурные рекорды

2 мая в Киеве был зафиксирован максимальный показатель температуры воздуха, после полудня столбик термометра поднялся до +30,0°С.

Как сообщили в Центральной геофизической обсерватории, таким образом повторилось наибольшее значение 1934 года.

Среднесуточная температура также превысила на 0,1°С предварительное историческое значение того же года. Она составила +22,8°С, что на 10,6°С выше климатической нормы для этой даты.

Ранее сообщалось, что ночь на 2 мая в Киеве стала самой теплой за последние 137 лет наблюдений. Столбик термометра не опустился ниже 15,7°С.

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