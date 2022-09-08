197-й день войны — главное. Блинкен встретился с Зеленским в Киеве, США дадут Украине еще $675 млн, ВСУ освобождают Харьковскую область
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном (Фото:Presidential Press Service/Handout via REUTERS)
Четверг, 7 сентября, 197-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом
В столице Украины Блинкен встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками и объявил о новом пакете помощи объемом $2 млрд. Ее США предоставят Украине и еще 18 европейским странам, которые потенциально «наиболее подвержены риску российской агрессии».
Госсекретарь пообещал, что поддержка США Украины в ее борьбе с российской агрессией останется неизменной.
Также он посетил детскую больницу Охматдет, где проходят лечение в том числе травмированные вследствие российской агрессии украинские дети, и украинское посольство в США.
Кроме того, во время этого визита Зеленский наградил Блинкена орденом Князя Ярослава Мудрого — самой высокой наградой, которую иностранец может получить в Украине.
Украина получит еще 675 миллионов долларов военной помощи от США
Сначала об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на открытии пятой встречи в формате Рамштайн в Германии.
По его словам, последний пакет включает в себя:
- 105-мм гаубицы,
- артиллерийские боеприпасы,
- ракеты HARM,
- Humvees,
- бронированные машины скорой помощи,
- системы искусственного интеллекта,
- стрелковое оружие.
Министр заявил, что сегодня США поставили Украине 126 гаубиц и вместе со странами мира увеличили количество гаубиц для ВСУ более чем в 18 раз.
Остин добавил, что после первой встречи контактной группы США и партнеры поставили всего 26 реактивных артиллерийских систем большой дальности.
О 675 миллионах долларов военной помощи Украине заявлял также госсекретарь Энтони Блинкен во время сегодняшнего визита в Киев.
ВСУ освободили более 20 населенных пунктов в Харьковской области
Об этом сообщил заместитель руководителя Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.
По словам Громова, в настоящее время военные вклинились в оборону противника на глубину до 50 км, а в ряде населенных пунктов продолжаются фильтрационные действия.
По его словам, общая площадь территорий, возвращенных под контроль Украины на Харьковском и Южнобужском направлениях, составляет более 700 квадратных километров.
Громов не уточнил, какие именно населенные пункты были освобождены.
Список населенных пунктов, которые, по данным из открытых источников, были возвращены под украинский контроль за последние дни на востоке и юге страны публиковал НВ.
В частности украинский флаг уже развевается над Балаклеей Харьковской области.
В Запорожской области оккупанты обстреляли мирных жителей, которые получали гуманитарную помощь: три человека погибли, семь были ранены
Об этом сообщила Запорожская ОВА в Telegram.
Рашисты совершили это преступление в селе Малая Токмачка — людей обстреляли из Градов.
«В результате погибли три гражданских. Число раненых граждан увеличилось до семи. С осколочными ранениями разной степени тяжести они доставлены в медучреждение» — говорится в сообщении.
В ведомстве заявили, что вражеские удары были по населенных пунктах Пологовского района — разрушена жилищная инфраструктура Гуляйполя, Орехова, Малой Токмачки и Новоандреевки.
ВСУ с помощью HIMARS уничтожили более 400 российских целей
Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли во время брифинга в четверг, 8 сентября, после встречи в формате Рамштайн, на которой обсуждалась поддержка Украины.
Милли напомнил, что Украина получила от США 16 РСЗО HIMARS. Он подчеркнул, что HIMARS имели «разрушительный эффект». По словам генерала, защитники Украины серьезно нарушили российские цепочки поставок и работу оперативных штабов, а оккупанты испытывают большие трудности с восполнением своих потерь.
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