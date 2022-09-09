198-й день войны — главное. Украина освободила уже 1000 кв. км территории, Россия молчит об успехах ВСУ и обстреляла детсад в Харькове 9 сентября, 19:22 Украинские военные у стелы с названием одного из освобожденных в последние дни населенных пунктов (Фото:Андрій Цаплієнко via Telegram)

Пятница 8 сентября, — 198-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.

ВСУ освободили 1000 кв. км территории

Более 1000 кв. км освобождено от оккупанта в последние несколько дней, сообщил в своем Telegram-канале главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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9 сентября, Служба безопасности Украины опубликовала фото из освобожденного Высокополья и Балаклеи.

В Нацгвардии подтвердили освобождение населенного пункта Волохов Яр в Харьковской области, а в Telegram-канале Харьков Life опубликовали фото с бойцами Сил обороны, держащими в руках украинский флаг возле знака на въезде в Купянск.

Экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявил в интервью Newsweek, что украинцы «спасли свою страну». Он прогнозирует деоккупацию всей территории Украины, включая Крым, в 2023 году.

Россия не сообщает об успехах ВСУ

В своей ежедневной сводке российское Минобороны не упомянуло об освобождении украинскими войсками Балаклеи, но рассказало о своих якобы «успехах».

Представитель российского ведомства вместо информации об украинском наступлении в Харьковской и Херсонской области, вновь заявил о якобы «уничтожении HIMARS».

Минобороны Украины и Пентагон ранее сообщали, что Россия не смогла уничтожить ни одной РСЗО этого типа. Также СМИ утверждали, что украинская армия выставляла в прифронтовых районах деревянные макеты HIMARS, по которым армия РФ наносила многочисленные удары дорогостоящими ракетами Калибр.

Оккупанты также не сообщили об освобождении населенных пунктов на юге и востоке страны, а традиционно дали фейковую информацию о «потерях» ВСУ.

Пресс-секретарь диктатора Путина Песков и вовсе отказался комментировать контрнаступление ВСУ.

«Это к моему коллеге (официальному представителю Минобороны РФ Игорю) Конашенкову», — сказал он.

Песков также не ответил на вопрос, обеспокоен ли кремлевский режим происходящим, и посоветовал журналистам обращаться в Минобороны РФ.

Россия ударила по Харькову из РСЗО, в результате загорелся детский сад

На данный момент известно о 14 раненых, среди которых трое детей — 3, 11 и 15 лет. Их состояние медики оценивают как средней тяжести, угрозы для жизни нет.

Четверо взрослых имеют легкие ранения и в госпитализации не нуждались, получили медицинскую помощь на месте. Состояние остальных пострадавших — средней тяжести.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов опубликовал в своем Telegram фото последствий обстрела и отметил, что его совершили, предварительно, из РСЗО Ураган.

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что в результате мощного удара, в центральной части Харькова начался пожар в детском саду, также загорелась автозаправка.

«Есть попадания в частные дома, в некоторых из них пожары. Также прилеты в детский дом творчества и школу, в объект спортивной инфраструктуры», — написал Терехов.



В ООН заявили, что Россия не дает доступа к военнопленным на фоне сообщений о пытках

Об этом заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер во время брифинга в Женеве



По ее словам, Россия не разрешает посетить пленных ни на своей территории, ни на временно оккупированных ею территориях.

«Это вызывает еще большее беспокойство, поскольку мы задокументировали, что военнопленные, находящиеся под властью Российской Федерации и удерживаемые вооруженными силами РФ или аффилированными вооруженными группами, подвергались пыткам и жестокому обращению», — заявила Богнер.

7 сентября Офис генпрокурора Украины начал расследовать возможные пытки и убийство британского волонтера Пола Ури, которого российские оккупанты удерживали в плену. По словам генпрокурора, страна-агрессор передала его изуродованное тело, хранившееся в ненадлежащих условиях.

8 сентября в ООН заявили, что в ближайшие дни их миссия посетит место убийства военнопленных в Еленовке.

30 августа Верховная Рада приняла обращение к мировому сообществу относительно осуждения массового убийства российскими оккупантами украинских военнопленных в Еленовке Донецкой области 29 июля.

Совет ЕС утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией

На граждан РФ будут распространяться общие правила визового кодекса.

Данное решение ЕС для граждан РФ значит:

увеличение визового сбора с 35 до 80 евро,

необходимость предоставления дополнительных документальных доказательств,

увеличение времени оформления визы,

ужесточение правил выдачи многократных виз.

По словам министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана, соглашение об упрощении визового режима обеспечивает привилегированный доступ в ЕС для граждан надежных партнеров, с которыми есть общие ценности.

«Своей неспровоцированной и неоправданной агрессивной войной, в том числе неизбирательными нападениями на гражданское население, Россия подорвала это доверие и растоптала фундаментальные ценности нашего международного сообщества», — сказал он.

Министр заявил, что сегодняшнее решение является прямым следствием действий России и еще одним доказательством непоколебимой приверженности Украине и ее народу.

Ожидается, что решение будет опубликовано в официальном журнале в пятницу, 9 сентября, вступит в силу в день его принятия и будет применяться с понедельника, 12 сентября.

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