196-й день войны — главное. ВСУ признали удары в Крыму и наступают в Харьковской области, Минобороны не будет запрещать выезд женщин 7 сентября, 19:29 Украинские военнослужащие загружают снаряды в оружейную ленту рядом с зенитной установкой ЗУ-23−2 в Харьковской области, 24 августа (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Среда, 7 сентября, — 196-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.

ВСУ признали, что нанесли серию ракетных ударов по аэродромам в оккупированном Крыму

Авиабазы в оккупированном Крыму были поражены серией успешных ракетных ударов, заявили главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и первый заместитель главы оборонного комитета Верховной Рады Михаил Забродский.

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Об этом идет речь в их общей статье, опубликованной агентством Укринформ 7 сентября.

В ней говорится, что главной особенностью военного противостояния ВСУ с российскими войсками является даже не существенное различие в численности сил и средств сторон в пользу россиян, а также не значительные пространственные показатели стратегической операции против Украины, а решающая диспропорция в способностях.

Инфографика: НВ

«Самым показательным ее воплощением является разница в предельной досягаемости средств поражения. Если для ВС РФ она составляет до 2000 км с учетом дальности полета крылатых ракет воздушного базирования, то для ВС Украины она фактически ограничена 100 км дальностью полета ракет и глубиной расположения стартовых позиций устаревших ОТРК », — говорится в статье.

Генералы признают, что невозможно быстро лишить противника столь существенного преимущества, но вполне возможно противопоставить противнику свою способность действовать подобным образом и на подобную дальность.

В статье сказано, что подразумевается не только и не столько определенные наименования, такие как, например, ракета MGM-140B ATACMS Block 1A для РСЗО Himars, а комплексный подход к переоснащению артиллерии, ракетных войск, тактической авиации и Военно-морских сил ВС Украины и других составляющих их мощности.

Залужный и Забродский заявили, что убедительным примером правильности такого подхода в текущем году есть успешные усилия ВС Украины по физическому переносу боевых действий на временно оккупированную территорию АР Крым.

«Речь идет о серии успешных ракетных ударов по крымским авиабазам противника, прежде всего — по аэродрому Саки», — говорится в статье.

С начала августа на оккупированном полуострове регулярно слышны взрывы. Так, 9 августа Крым охватила паника после серии взрывов на военном аэродроме Саки вблизи курортного поселка Новофедоровка. Тогда оккупационные «власти» назвали причиной взрывов «детонацию нескольких авиационных боеприпасов», опасаясь признать удар ВСУ по цели на полуострове.

Как писал CNN, в тот день Россия понесла самые большие суточные потери в авиации со времен Второй мировой войны.

Неожиданно мощная атака ВСУ в Харьковской области

Временно оккупированный город Балаклея в Изюмском районе Харьковской области с 6 сентября привлек к себе внимание всей Украины. По еще не подтвержденным официально данным, в этом районе Вооруженным силам Украины удалось совершить неожиданно мощную атаку.

Аналитики ISW также обратили внимание на сообщения в соцсетях о том, что 6 сентября российские войска отошли с блокпостов в шести километрах западнее Балаклеи.

Кроме того, вечером 6 сентября по российским пабликам в соцсетях, пишущих на военную тематику, была распространена волна одинаковых сообщений («Никакой паники нет…»), которые могут быть еще одним косвенным доказательством усилий ВСУ в районе Балаклеи.

Утром 7 сентября российский Телеграм-канал подтвердил «окружение сводных отрядов самарского и башкирского СОБР в городской черте Балаклеи», а также тот факт, что ВСУ пытаются «развить наступление сразу на двух направлениях — на Купянск и Изюм».

Наиболее релевантным подтверждением новых усилий ВСУ в районе Балаклеи является видео, которое 6 сентября обнародовала Группировка Объединенных сил ВСУ. На нем, как подтверждают украинские военные, зафиксировано «поражение склада оккупантов в Балаклее, установки С300, а также САУ противника».

Кроме того, 7 сентября в Телеграм-канале Стратегического командования ВСУ обнародовали видео падения российского самолета Су-25 в районе Балаклеи (возле села Волохов Яр), который удалось сбить украинским военным.



При этом в утренней сводке Генштаба ВСУ 7 сентября не было упоминаний о наступательных действиях украинских сил в районе Балаклеи — упоминается лишь об обстрелах, которые ведет армия РФ по населенным пунктам на харьковском направлении.

Наиболее прозрачно на новые успехи ВСУ намекнул советник Офиса президента Алексей Арестович. 6 сентября в эфире Фейгин Live он отметил, что «новости есть, но прерогатива президента их объявить».

7 сентября, в соцсетях также появилась информация, что Силы обороны вошли в село Байрак Харьковской области, которое находится южнее Балаклеи.



Запретов на выезд женщинам за границу с 1 октября нет, заявили в Минобороны Украины

Об этом сообщила заместительница министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, в парламенте на уровне профильного комитета Верховной Рады дорабатывается проект закона О внесении изменений в статью 1 закона Украины О воинской обязанности и военной службе.

«Свои предложения, которые, среди прочего, предполагают, что взятие на военный учет женщин носит исключительно добровольный характер, Министерство обороны Украины ранее направило в Комитет», — написала она в Facebook.

Маляр добавила, что понимая, что законотворческий процесс длительный, параллельно Минобороны, в пределах полномочий, подготовило приказ, которым в очередной раз отсрочило сроки взятия женщин соответствующих профессий/специальностей на военный учет еще на год — до 1 октября 2023 года.

«Соответствующий приказ вчера, 6 сентября, подписал министр обороны Алексей Резников», — написала она.

Заместитель министра напомнила, что норма об обязательной постановке женщин соответствующих профессий/специальностей на военный учет регулируется именно законом.

«Этот приказ не изменяет норм действующего законодательства, но он позволит Комитету, а затем и парламенту в целом доработать и внести изменения в законодательство, чтобы урегулировать этот вопрос», — написала она.

С приближением 1 октября и после резонансного заявления юриста Минобороны Владимира Смилки в Украине снова разгорелась дискуссия о том, кто именно из женщин должен стать на воинский учет и можно ли им будет выезжать за границу.

В частности, Смилка заявил, что на военнообязанных женщин «распространяются такие же ограничения, что и на мужчин: в частности, они не могут выезжать за границу во время военного положения».

Зеленский назначил новых руководителей СБУ в Херсонской и Черниговской областях

Новым начальником СБУ в Херсонской области стал Артем Борисевич. С 7 ноября 2019 года эту должность занимал Сергей Криворучко. После полномасштабного вторжения РФ Криворучко предал Украину, поэтому Зеленский принял решение уволить его.

В Черниговской области новым руководителем СБУ был назначен Алексей Лях. Ранее эту должность занимал Евгений Нетужилов. Он возглавлял СБУ в Черниговской области с 11 ноября 2020 года.

ВСУ захватили на Харьковском направлении подполковника российской армии

Соответствующее видео в среду, 7 сентября, опубликовал у себя в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Где именно были сняты обнародованные кадры, не уточняется.







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