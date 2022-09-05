194-й день войны. Проукраинская премьер Британии, новое отключение ЗАЭС, отложенный псевдореферендум в Херсонской области 5 сентября, 19:27 Блок № 6 Запорожской АЭС отключили из-за обстрелов оккупантов, он был последним работающим (Фото:International Atomic Energy Agency (IAEA)/Handout via REUTERS)

Понедельник, 5 сентября — 194-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.

Лиз Трасс стала премьер-министром Великобритании

5 сентября министер иностранных дел Великобритании Лиз Трасс стала премьер-министром этой страны.

С начала полномасштабного российского вторжения Трасс всячески поддерживала украинцев. «Война в Украине – это наша война, это война каждого, поскольку победа Украины – это стратегический императив для нас всех», – заявила глава британского МИДа в речи в резиденции лорд-мэра Лондона в апреле.

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В следующих своих выступлениях она призвала страны НАТО усилить санкции и вооружить Украину «быстро и решительно, чтобы обеспечить провал [российского диктатора Владимира] Путина» , подчеркивала, что попытки умиротворить Путина опасны и называла «реалистичной» перспективу возвращения Крыма Украине.

В рамках своей предвыборной кампании Трасс заявила, что в случае победы обеспечит поражение Кремля в войне . «Мы повели за собой мир в противостоянии России. Мы были первой страной Европы, которая направила Украине оружие, мы ввели самые строгие из всех других стран санкции против России, и мы также заботимся о том, чтобы никто не разрешил отдать суверенную территорию Украины, для чего вели работу с нашими союзниками», — отметила Трасс. в своем выступлении перед прессой в Лидсе 28 июля.

Она также пообещала делать больше для Украины и не разрешить Путину шантажировать мир своими газовыми поставками. Именно усмирение России является одним из ключевых факторов, которые позволит снизить стоимость жизни в Великобритании, убеждена политик.

Единственный работающий энергоблок ЗАЭС №6 отключили от энергосети

Новое отключение Запорожской АЭС от украинской энергосети произошло из-за пожара, вызванного обстрелами оккупантов.

Около 17:00 министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ремонт линий электропередач вокруг ЗАЭС невозможен из-за боевых действий.

«Мир снова находится на грани атомной катастрофы. Деокупация ЗАЭС и создание демилитаризованной зоны вокруг нее – это единственный путь к обеспечению ядерной безопасности», — подчеркнул он.

В Энергоатоме напомнили, что последние три дня российские оккупационные войска продолжали интенсивные обстрелы территории вокруг Запорожской АЭС.

«В результате были повреждены и отключены линии электропередачи (ЛЭП) 750 кВ ЗАЭС - Днепровская, 330 кВ ЗАТЭС - Каховская и ЛЭП 330 кВ ЗАТЭС - Мелитополь. Также поврежден АТ 750/330 кВ ЗАЭС. Другие линии узла ЗАЭС/ЗАТЕС получили повреждения еще раньше», — добавили в пресс-службе.

Коллаборанты признали, что не смогут провести псевдореферендум в Херсонской области

Об этом со ссылкой на местного гауляйтера Кирилла Стремоусова сообщила кремлевская пропаганда.



Причиной отказа от фейкового «референдума» он назвал ситуацию с безопасностью, поскольку российские войска так и не смогли установить устойчивый контроль над временно занятыми украинскими территориями.

«Мы готовились к голосованию, мы хотели уже провести референдум в ближайшее время, но из-за всех тех событий, которые произошли сейчас, я думаю, что пока мы сделаем паузу. Это будет разъяснено практически, потому что мы не бежим вперед», — заявил сбежавший из Херсонской области коллаборант на фоне успешного контрнаступления украинской армии.

Комитет Рады поддержал законопроект о добровольном военном учете женщин



Об этом написала в Facebook народная депутат Роксолана Пидласа.



Ее коллега Марьяна Безуглая уточнила, что комитет решил поддержать добровольность военного учета женщин, предложив Раде вариант законодательных изменений.

"Минобороны под протокол указало, что дата 1 октября 2022 года в любом случае будет изменена", - добавила она.

Ранее советник министра обороны Алексей Копытько в Facebook заявил, что Минобороны в декабре 2021 года отложило реализацию приказа до 1 октября 2022 года и направило в парламент письмо-соглашение на законопроект, в котором предлагается сделать учет добровольным.

«Расчет был на то, что до 1 октября внесут изменения в закон. После этого Генштаб спокойно отшлифует все процедуры, подготовит ответы и т.д. Ибо десятки тысяч женщин и сейчас служат добровольно, множество стоит на учете. Там нет какой-нибудь высшей математики. Просто нужно разрулить формальности. Однако началось полномасштабное вторжение, явно повлиявшее на работу Рады», — написал он.

Советник также заверил, что даже если Рада до 1 октября не успеет принять закон, сроки введения учета перенесут, а с 1 октября ограничений на выезд женщин из страны не будет.

Согласно действующему законодательству, с 1 октября 2022 года представительницы некоторых профессий и специальностей должны стать на учет (не означает мобилизацию). После этого на них как на военнообязанных также будет распространяться ограничение на выезд. Это предусмотрено приказом Минобороны №313, однако правила хотят изменить.

В Херсонской области оккупанты запретили местным жителям пересекать Днепр

Как сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ в Facebook, установлен запрет на пересечение Днепра как по мостам, так и с помощью плавсредств.

"В случае нарушения запрета оккупанты угрожают открывать огонь на поражение", - отметили в Генштабе.

4 сентября управление стратегических коммуникаций ВСУ обнародовало видео удара по Антоновскому мосту в Херсоне с экстремально близкого расстояния.

«С такого ракурса курение на Антоновском мосту вы еще не видели», — говорится в описании видео, снятого неизвестным очевидцем с парома, который находился в нескольких сотнях метров от участка, подвергшегося ракетному обстрелу.

Когда именно были сняты обнародованные кадры, не уточняется.

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