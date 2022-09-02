191-й день войны — главное. Успехи ВСУ в Херсонской области, предел цен на российскую нефть, возвращение 14 украинских военнопленных
На нескольких участках в Херсонской области ВСУ оттеснили оккупантов (иллюстративное фото) (Фото:Міністерство оборони України via Facebook)
Пятница, 2 сентября, 191-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.
ВСУ оттеснили российские войска на нескольких участках в Херсонской области
Об этом сообщает журналист The Guardian Дэн Саббах в Twitter со ссылкой на западных официальных лиц.
По словам западных чиновников, в этом районе сосредоточено около 20 тысяч российских военных. Они также сказали, что «еще слишком рано делать выводы, успешно ли украинское контрнаступление».
Ранее в Пентагоне заявили, что украинские войска несколько продвинулись вперед в Херсонской области, а российские оккупанты «в некоторых случаях отступают».
29 августа замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский заявил, что украинские войска добились успеха в трех районах на временно захваченных территориях Херсонской области. В оперативном командовании Юг объяснили, что не сразу объявляют об освобождении населенных пунктов на юге, чтобы не подвергать их вражеским ударам.
В ОК Юг до этого говорили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. Там также подчеркнули, что в условиях гибридной войны бурная реакция на новости с фронта вредит ВСУ.
Страны G7 подтвердили свое намерение установить предельные цены на российскую нефть
Ограничения цен на российскую нефть могут вступить в силу с 5 декабря, сообщил Bloomberg со ссылкой на совместное заявление министров финансов G7.
«Мы подтверждаем наше совместное политическое намерение завершить и внедрить всеобъемлющий запрет на услуги, позволяющие осуществлять морские перевозки сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения по всему миру», — говорится в заявлении министров.
Таким образом страны G7 надеются ослабить давление на энергетическом рынке и сократить общие доходы Москвы.
В заявлении также говориться, что предоставление таких услуг будет разрешено только в том случае, если нефть и нефтепродукты приобретаются по цене ниже установленных ограничений.
В заявлении не называется долларовый диапазон для ограничения цен на российскую нефть.
«Первоначальный ценовой предел будет установлен на уровне, основанном на ряде технических данных, и будет решаться всей коалицией до внедрения в каждой юрисдикции», — говорится в заявлении министров.
Также сообщается, что ценовой предел на российскую нефть «будет сообщен в ясной и прозрачной форме».
Что будет в декабре и почему Путин этого боится
Днем ранее российский вице-премьер Александр Новак пригрозил, что РФ не будет продавать нефть странам, которые введут на нее ценовые ограничения.
До этого издание The Wall Street Journal писало, что Соединенные Штаты, Британия и другие страны G7 принципиально договорились о введении так называемого «потолка цен на российскую нефть».
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила за ограничение цен на российский газ
«Я считаю правильным ограничить цены на российский газ в Европе и во всем мире», — заявила фон дер Ляйен.
В качестве примера она привела планы по введению потолка цен на российскую нефть. Фон дер Ляйен признала, что на такой шаг пойдут не все страны.
«Не все примут участие. Но тем, кто попытается подорвать ограничение цен, понадобятся корабли и страховка», — отметила глава Еврокомиссии.
Также глава ЕК довольна тем, что газовые хранилища в ЕС теперь хорошо заполнены из-за существующих опасений, что Кремль может перекрыть поставки газа в Европу.
«Хорошо, что резервуары для хранения газа полны. Мы должны ожидать, что Путин может выключить газ в любой день», — подчеркнула фон дер Ляйен.
Ранее сообщалось, что уровень запасов в подземных хранилищах газа стран-членов Европейского союза доведен до 80%, такая цель достигнута досрочно.
Украина вернула из плена еще 14 защитников
Обмен пленными с Россией прошел в Донецкой области.
Среди освобожденных военных десять — из 58-й отдельной механизированной бригады, еще четверо — из 30-й ОМБР. В частности, Украина вернула офицера и военного медика. Бойцы попали в плен к оккупационным войскам РФ весной.
6 августа уполномоченный по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко заявил, что в плену российских оккупантов находятся до 25% из более 7000 украинских военных, которые в июле считались пропавшими без вести.
В ГУР МО заявили, что у Украины достаточно пленных россиян, чтобы проводить обмены с РФ, однако российская сторона имеет невысокий интерес к некоторым группам военнопленных.
В правящей коалиции Германии призвали демонтировать Северный поток-2
Входящая в коалицию в Бундестаге фракция Свободной демократической партии Германии призвала демонтировать российский газопровод Северный поток-2.
«С самого начала оба газопровода Северный поток были кремлевским геополитическим проектом, нацеленным на изоляцию Украины[…] Как свободные демократы мы требуем демонтажа Северного потока-2 и скорейшей разработки концепции для юридической, технической и экологической защиты», — подчеркнула фракция.
Она предлагает согласовать общеевропейскую дорожную карту выхода из закупок энергии у России. В частности, свободные демократы хотят добиться этого путем быстрого расширения возобновляемых источников энергии и строительства LNG-терминалов.
Ранее вице-канцлер Германии, министр по вопросам экономики и защите климата Роберт Хабек выступил против ввода в эксплуатацию Северного потока-2.
22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о приостановлении сертификации газопровода.
В июле российский диктатор Владимир Путин предложил запустить газопровод для увеличения поставок газа в Европу, но глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что из-за отсутствия сертификации Северный поток-2 не может работать.
Новости одной строкой
- Активные боевые действия закончатся через 7−9 недель, у ВСУ уже есть успехи в Херсонской области, сообщила эстонская разведка.
- Украина утвердила санкции против «экскурсовода» от Росатома, который водил миссию МАГАТЭ по Запорожской АЭС.
- Активы «дочки» российской Невской косметики более чем на 2 млрд грн передали в управление АРМА.
- Пригожин завербовал в ЧВК Вагнера около тысячи заключенных для войны против Украины, сообщил белорусский ресурс Вот Так со ссылкой на заключенных одной из колоний в городе Батайск Ростовской области.
- Российские оккупанты пытаются «модернизировать» старые танки Т-62, оборудуя их самодельными «крышами».
- Российская Федерация может признать США стороной войны в Украине из-за военной помощи, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
- Служба безопасности Украины разоблачила в Луганской области трех коллаборанток, которые пошли на добровольное сотрудничество с российскими оккупантами.
- Шведская компания Electrolux AB, один из крупнейших в мире производителей бытовой техники, уходит с рынка РФ.
- После визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС не должно оставаться сомнений в том, какую опасность представляет присутствие российских оккупантов на станции, и в том, что объект необходимо демилитаризовать, заявили в ГУР Минобороны Украины.
- Бывший украинский военнослужащий Денис Подобедов руководит ПВО оккупантов в Крыму, сообщили в ГБР.
- Пятый энергоблок Запорожской АЭС, остановленный после обстрела РФ, подключили к энергосети.
- ВСУ атаковали склад боеприпасов и паромную переправу в Херсонской области, сообщило оперативное командование Юг.
- Шойгу похвастался уже четвертым «взятием» поселка Пески.
- В Министерстве иностранных дел Украины, реагируя на заявления главы МИД Венгрии Петера Сийярто, заявили, что к ослаблению Евросоюза приводят попытки разрушить внутреннее единство, а вторжение РФ — нападение на весь демократический мир.
- Интервал движения поездов в метро Киева сократится с 5 сентября до 3−4 минут, а в межпиковые часы — до 6 минут.
- Европейский союз расширил персональные санкции против граждан РФ, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас для переговоров Украины с Россией нет «ключевого момента», поскольку оккупанты все хотят решать силой.
- У Одесского побережья во время шторма в воде сдетонировала вражеская мина.
- В ЕС разработают формат обучающей миссии для украинских военных, что станет политическим сигналом России о наращивании поддержки Украины.
- Кабмин одобрил новые санкции против России и Беларуси, список возглавили дочери Путина.
- Украинские силовые ведомства не исключают, что в определенный момент белорусская армия может вторгнуться в Украину.
- Польша хочет полного запрета на въезд на территорию ЕС для граждан РФ, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
- Оккупанты открыли огонь из минометов и артиллерии в Сумской области, в результате вспыхнул лесной пожар.
- В оккупированном Крыму на трассе Таврида заметили большую колонну военной техники РФ, двигавшуюся от Керченского моста в сторону материковой части Украины.
- В Херсоне прогремели новые взрывы, в соцсетях сообщили об ударах по железнодорожному мосту.
- Глава МАГАТЭ пообещал «беспристрастную» и «нейтральную» оценку ситуации на Запорожской АЭС.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что война РФ против Украины может закончиться, если россияне осознают и признают свою вину.
- Оккупанты не могут стягивать резервы в Херсонскую область, так как их логистика подорвана, заявили в ОК Юг.
- Российские оккупанты обстреляли приграничные регионы Сумской и Черниговской областей из минометов и артиллерии.
- Через Мариуполь в сторону Бердянска проехала колонна российских танков.
- Армия РФ ракетными ударами разрушила в Харькове помещение дворца спорта Локомотив имени Г. Кирпы.
- ФСБ ищет выходцев из Украины в Москве, чтобы обвинить из в «терактах», сообщили в ГУР Минобороны Украины.
- Работа украинских военных и партизан откладывает планы российских оккупантов по проведению псевдореферундума на захваченных территориях, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
- Шольц заявил, что продолжит вести переговоры с Путиным.
- За минувшие сутки российские оккупанты наносили артиллерийские удары по Харьковскому, Изюмскому, Богодуховскому, Чугуевскому, Красноградскому районам Харьковской области — один мирный житель погиб, трое ранены.
- Гендиректор Красного Креста посетит Россию, чтобы обсудить расширение доступа к украинским военнопленным.
- Киев затянуло сильным смогом из-за торфяного пожара в окрестностях города.
- Оккупанты РФ прилагают максимум усилий, чтобы не дать миссии МАГАТЭ возможности ознакомиться с реальной ситуацией на Запорожской АЭС, заявили в Энергоатоме.
- ВСУ уничтожили переправу оккупантов в районе Новой Каховки с помощью партизан.
- Российские оккупанты за сутки обстреляли 20 населенных пунктов Запорожской области.
- ВСУ ударили по оккупантам в общежитии школы полиции в Херсоне, сообщили в соцсетях.
- Шмыгаль призвал Германию и США передать Украине современные танки — Leopard 2 и Abrams.
- За сутки в Украине ликвидировали 350 оккупантов.
- В результате ночного удара в Холодногорском районе Харькова повреждены два инфраструктурных объекта.
- 2 сентября, ВСУ ударили по двум локациям российских оккупантов в захваченном Мелитополе.
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