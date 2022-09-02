191-й день войны — главное. Успехи ВСУ в Херсонской области, предел цен на российскую нефть, возвращение 14 украинских военнопленных 2 сентября, 19:27 На нескольких участках в Херсонской области ВСУ оттеснили оккупантов (иллюстративное фото) (Фото:Міністерство оборони України via Facebook)

Пятница, 2 сентября, 191-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.

ВСУ оттеснили российские войска на нескольких участках в Херсонской области

Об этом сообщает журналист The Guardian Дэн Саббах в Twitter со ссылкой на западных официальных лиц.

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По словам западных чиновников, в этом районе сосредоточено около 20 тысяч российских военных. Они также сказали, что «еще слишком рано делать выводы, успешно ли украинское контрнаступление».

Ранее в Пентагоне заявили, что украинские войска несколько продвинулись вперед в Херсонской области, а российские оккупанты «в некоторых случаях отступают».

29 августа замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский заявил, что украинские войска добились успеха в трех районах на временно захваченных территориях Херсонской области. В оперативном командовании Юг объяснили, что не сразу объявляют об освобождении населенных пунктов на юге, чтобы не подвергать их вражеским ударам.

В ОК Юг до этого говорили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. Там также подчеркнули, что в условиях гибридной войны бурная реакция на новости с фронта вредит ВСУ.

Страны G7 подтвердили свое намерение установить предельные цены на российскую нефть

Ограничения цен на российскую нефть могут вступить в силу с 5 декабря, сообщил Bloomberg со ссылкой на совместное заявление министров финансов G7.

«Мы подтверждаем наше совместное политическое намерение завершить и внедрить всеобъемлющий запрет на услуги, позволяющие осуществлять морские перевозки сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения по всему миру», — говорится в заявлении министров.

Таким образом страны G7 надеются ослабить давление на энергетическом рынке и сократить общие доходы Москвы.



В заявлении также говориться, что предоставление таких услуг будет разрешено только в том случае, если нефть и нефтепродукты приобретаются по цене ниже установленных ограничений.

В заявлении не называется долларовый диапазон для ограничения цен на российскую нефть.

«Первоначальный ценовой предел будет установлен на уровне, основанном на ряде технических данных, и будет решаться всей коалицией до внедрения в каждой юрисдикции», — говорится в заявлении министров.

Также сообщается, что ценовой предел на российскую нефть «будет сообщен в ясной и прозрачной форме».

Днем ранее российский вице-премьер Александр Новак пригрозил, что РФ не будет продавать нефть странам, которые введут на нее ценовые ограничения.

До этого издание The Wall Street Journal писало, что Соединенные Штаты, Британия и другие страны G7 принципиально договорились о введении так называемого «потолка цен на российскую нефть».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила за ограничение цен на российский газ

«Я считаю правильным ограничить цены на российский газ в Европе и во всем мире», — заявила фон дер Ляйен.

В качестве примера она привела планы по введению потолка цен на российскую нефть. Фон дер Ляйен признала, что на такой шаг пойдут не все страны.

«Не все примут участие. Но тем, кто попытается подорвать ограничение цен, понадобятся корабли и страховка», — отметила глава Еврокомиссии.

Также глава ЕК довольна тем, что газовые хранилища в ЕС теперь хорошо заполнены из-за существующих опасений, что Кремль может перекрыть поставки газа в Европу.

«Хорошо, что резервуары для хранения газа полны. Мы должны ожидать, что Путин может выключить газ в любой день», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что уровень запасов в подземных хранилищах газа стран-членов Европейского союза доведен до 80%, такая цель достигнута досрочно.

Украина вернула из плена еще 14 защитников

Обмен пленными с Россией прошел в Донецкой области.

Среди освобожденных военных десять — из 58-й отдельной механизированной бригады, еще четверо — из 30-й ОМБР. В частности, Украина вернула офицера и военного медика. Бойцы попали в плен к оккупационным войскам РФ весной.

6 августа уполномоченный по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко заявил, что в плену российских оккупантов находятся до 25% из более 7000 украинских военных, которые в июле считались пропавшими без вести.



В ГУР МО заявили, что у Украины достаточно пленных россиян, чтобы проводить обмены с РФ, однако российская сторона имеет невысокий интерес к некоторым группам военнопленных.

В правящей коалиции Германии призвали демонтировать Северный поток-2

Входящая в коалицию в Бундестаге фракция Свободной демократической партии Германии призвала демонтировать российский газопровод Северный поток-2.

«С самого начала оба газопровода Северный поток были кремлевским геополитическим проектом, нацеленным на изоляцию Украины[…] Как свободные демократы мы требуем демонтажа Северного потока-2 и скорейшей разработки концепции для юридической, технической и экологической защиты», — подчеркнула фракция.

Она предлагает согласовать общеевропейскую дорожную карту выхода из закупок энергии у России. В частности, свободные демократы хотят добиться этого путем быстрого расширения возобновляемых источников энергии и строительства LNG-терминалов.

Ранее вице-канцлер Германии, министр по вопросам экономики и защите климата Роберт Хабек выступил против ввода в эксплуатацию Северного потока-2.

22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о приостановлении сертификации газопровода.

В июле российский диктатор Владимир Путин предложил запустить газопровод для увеличения поставок газа в Европу, но глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что из-за отсутствия сертификации Северный поток-2 не может работать.

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