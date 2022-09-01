190-й день войны — главное. Миссия МАГАТЭ уже на ЗАЭС, топ-менеджер ЛУКОЙЛа выпал из окна, школьников в Украине стало меньше на 300 тысяч
Миссия МАГАТЭ смогла добраться до Запорожской АЭС 1 сентября (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Четверг, 1 сентября, 190-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.
1 сентября миссия МАГАТЭ добралась до Запорожской АЭС, несмотря на обстрелы Энергодара оккупантами
Российские оккупанты начали обстреливать Энергодар с 5 часов утра. Назначенный Россией «глава» оккупационной «администрации» Энергодара Александр Волга (настоящая фамилия — Молоков) распространил лживые пропагандистские заявления о том, что под Энергодаром якобы «высадился украинский десант», поэтому «по ним работает авиация». В украинской разведке сообщили, что жилые кварталы Энергодара обстреляли российские вертолеты, а по территории ЗАЭС Россия совершила минометный обстрел
Из-за минометных обстрелов РФ в 4:47 аварийная защита ЗАЭС отключила работающий блок № 5.
Миссия МАГАТЭ в среду не доехала до Запорожской АЭС
Несмотря на обстрелы миссия выехала из Запорожья в Энергодар. В МИД Украины заявили, что РФ массировано обстреливает ее маршрут. А глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия пытается сорвать визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.
К 13:00 миссия МАГАТЭ проехала в «серую» зону по направлению к Энергодару. При этом во время проезда миссии были слышны выстрелы из стрелкового оружия со стороны оккупантов. До того в течение нескольких часов представители МАГАТЭ ждали на блокпосту разрешения службы безопасности.
Тем временем в ГУР Минобороны Украины заявили, что оккупанты готовятся эвакуировать с ЗАЭС сотрудников Росатома.
В 14:26 Энергоатом сообщил о прибытии миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.
Вскоре возглавляющий миссию глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси дал первый комментарий после инспекции станции.
«Ключевые вещи, которые я должен был увидеть, я увидел, объяснения были очень четкие», — сказал он.
Оккупанты заявили, что миссия МАГАТЭ будет работать в Энергодаре до 3 сентября.
К вечеру агентство Reuters сообщило, что некоторые члены миссии покинули ЗАЭС после нескольких часов пребывания на станции. В Энергоатоме заявили, что на ЗАЭС остались пять представителей миссии МАГАТЭ.
Топ-менеджер российского Лукойла Равиль Маганов погиб, выпав из окна больницы
До своей смерти Маганов занимал должность главы совета директоров Лукойла.
Из сообщения российского Telegram-канала Mash следует, что он мог совершить самоубийство.
Сообщается, что от полученных травм нефтяник скончался на месте, его тело обнаружил медицинский персонал.
Российское агентство ТАСС пишет, что в полиции подтверждают гибель мужчины, который выпал из окна Центральной клинической больницы на западе Москвы. Личность погибшего российскому агентству не подтвердили.
В самой компании гибель топ-менеджера пока не прокомментировали.
В 1980-е годы Равиль Маганов работал в Лангепаснефтегазе, который вошел в состав компании Лукойл, созданной в 1991 году. Также Маганов — автор названия Лукойл. Он входил в совет директоров компании с 1993 года, в 2020 году Маганов возглавил совет.
С 2006 года Равиль Маганов занимал пост первого исполнительного вице-президента компании. Равиль Маганов — брат Наиля Маганова — гендиректора другой крупной российской нефтяной компании — Татнефти.
В новом учебном году обучение начали на 300 тысяч учеников меньше, чем в предыдущем
«В этом году количество учеников несколько уменьшилось. В прошлом году у нас в целом было 4 млн 200 тыс. учеников, в этом году обучение начали 3,9 млн учеников», — сообщил первый заместитель министра образования и науки Андрей Витренко во время брифинга.
По словам замминистра, это связано с демографическим спадом. Он также сказал, что сейчас около 3 200 школ начали работу офлайн, более 5 тысяч — онлайн, еще более 4 тысяч — в смешанном формате.
Министр образования Сергей Шкарлет в эфире телемарафона заявил, что до 15 сентября 71% украинских школ должны быть готовы к полноформатному обучению (по состоянию на 1 сентября — 59% школ). По его информации, 1 сентября первый звонок в том или ином формате прозвучал в 12 906 школах. 3 540 школ будут работать полностью офлайн, 3 870 — в смешанном формате, 5 497 — только онлайн.
«В полноформатном режиме будут учиться 864,5 тысячи детей, чьи родители поверили школе и определили именно тот тезис, который мы формировали на протяжении всего лета — Возвращайся к учебе. 1 млн 782 тысячи детей будут учиться исключительно в онлайн-формате — так определили родители, школы, территориальные громады и основатели. И 1 млн 252 тысячи будут учиться смешанно: часть уроков будет проходить в онлайн-формате, часть — в полном формате», — добавил глава Минобразования.
В Геншабе заявили, что оккупанты хотят захватить Донецкую область до сентября и перебрасывают туда войска
«Российские оккупационные войска в очередной раз корректируют свои планы и действия в соответствии с приказом Путина по выходу на административные границы Донецкой области до 15 сентября», — заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга.
По словам представителя Генштаба, на востоке страна-террорист перегруппировывает войска из состава Центрального военного округа из Луганского-Донецкого на Кураховское направление для наращивания войск. Оккупанты дополнительно перебросили по одной батальонно-тактической группе на Славянское и Николаевское направления и подтянули две БТГ из Белгородской области на Ореховское направление.
Также россияне продолжают перегруппировку 3-го армейского корпуса на захваченных территориях — вероятно, чтобы нарастить группировку войск и возобновить наступление в Донецком операционном районе.
Россия в войне с Украиной потеряла более 900 элитных военных
Среди них спецназовцы, морские пехотинцы и десантники, сообщает BBC.
По оценке как западных, так и российских экспертов, общевойсковые подразделения российской армии оказались не готовы к штурмовым действиям. В результате задачи, обычно ставящиеся перед пехотой, пришлось решать отрядам спецназа, морпехам и десантникам.
Именно эти соединения, которые традиционно считаются элитой русской армии, понесли ощутимые потери. Погибли и десятки военных лётчиков. По мнению экспертов, компенсировать потерю всех этих специалистов России будет проблематично.
По состоянию на 1 сентября по открытым данным BBC удалось установить гибель 151 военнослужащего спецназа ГРУ, почти каждый четвертый из них — офицер (22%).
Также известно о гибели 245 сотрудников Росгвардии, большинство из них являлись частью подразделений особого назначения (отряды спецназа, СОБР и ОМОН), почти каждый четвертый имел офицерское звание. По меньшей мере 16 погибших — обладатели особого отличия, крапового берета, являющегося символом элиты спецназа.
Из открытых источников известно также о погибших в Украине 20 сотрудниках ФСБ и ФСО, среди погибших есть сотрудники самых засекреченных подразделений.
По открытым данным, наибольшие среди десантников потери понес 331 гвардейский полк ВДВ из Костромы: более 80 погибших офицеров, в том числе командир полка. В элитном отряде ВДВ — 45-й гвардейской бригаде спецназа — удалось установить гибель 14 военнослужащих.
Среди морпехов наибольшие потери понесла 810 бригада, базирующаяся в оккупированном Крыму. Известно о гибели не менее 56 человек, в том числе двух командиров бригады.
BBC также сообщает о гибели 67 военных летчиков, включая штурманов и бортмехаников. Экипажи боевых самолетов и вертолетов — элита любой армии мира, а подготовка одного летчика-снайпера может занимать 15−17 лет.
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия уже потеряла около 48350 своих военнослужащих.
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