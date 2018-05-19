19 мая в Киеве ограничат на сутки движение по Северному мосту

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Северный мост, ранее носивший название Московский мост
Фото: Location manager via Facebook

Северный мост, ранее носивший название Московский мост

Пресс-служба Киевской городской государственной администрации сообщила о том, что 19 мая будет частично ограничено автомобильное движение по Северному мосту, ведущему с Оболони на Троещину.

"С 20:00 19 мая до 20:00 20 мая в связи с выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на Северном мосту через р.Днепр будет частично ограничено движение транспорта в первой и второй полосах движения в направлении жилого массива Троещина. Работы будут проводиться в случае благоприятных погодных условий", - сообщили в КГГА.

Водителей просят по возможности сменить маршрут, передает Интерфакс-Украина.

Напомним, в Киеве 18 мая полностью восстановили движение по Набережному шоссе после ремонта.

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