19 мая в Киеве ограничат на сутки движение по Северному мосту

Пресс-служба Киевской городской государственной администрации сообщила о том, что 19 мая будет частично ограничено автомобильное движение по Северному мосту, ведущему с Оболони на Троещину.

"С 20:00 19 мая до 20:00 20 мая в связи с выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на Северном мосту через р.Днепр будет частично ограничено движение транспорта в первой и второй полосах движения в направлении жилого массива Троещина. Работы будут проводиться в случае благоприятных погодных условий", - сообщили в КГГА.

Водителей просят по возможности сменить маршрут, передает Интерфакс-Украина.

Напомним, в Киеве 18 мая полностью восстановили движение по Набережному шоссе после ремонта.