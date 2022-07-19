Оккупанты обстреляли ракетами Одесскую область 19 июля, 01:20 Спасатели ликвидируют последствия российских обстрелов (Фото:ГСЧС)

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что российские оккупанты выпустили по области несколько ракет.

«Ракетная атака в Одесской области. Страна-террорист традиционно воюет с мирным населением. Продолжается спасательная операция», — сообщил Братчук.

Куда конкретно попали ракеты в данный момент не сообщается. Подробности будут опубликованы позже.

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Заместитель начальника Одесской ОВА Алексей Мацулевич сообщил о четырех раненных, в двух жилых домах начался пожар.

«По погибшим пока данных нет, есть легкие ранения у четырех человек. Два дома еще горят. Два дома не подлежат восстановлению. Вокруг у многих побивало окна. Ущерб устанавливается», — сообщил Мацулевич.

Днем в понедельник, 18 июля, российские оккупанты выпустили четыре ракеты по Одесской области. Ракеты попали по военному объекту и мосту через Днестровский лиман.



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