Оккупанты обстреляли ракетами Одесскую область

19 июля, 01:20
Спасатели ликвидируют последствия российских обстрелов (Фото:ГСЧС)

Спасатели ликвидируют последствия российских обстрелов (Фото:ГСЧС)

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что российские оккупанты выпустили по области несколько ракет.

«Ракетная атака в Одесской области. Страна-террорист традиционно воюет с мирным населением. Продолжается спасательная операция», — сообщил Братчук.

Куда конкретно попали ракеты в данный момент не сообщается. Подробности будут опубликованы позже.

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Заместитель начальника Одесской ОВА Алексей Мацулевич сообщил о четырех раненных, в двух жилых домах начался пожар.

«По погибшим пока данных нет, есть легкие ранения у четырех человек. Два дома еще горят. Два дома не подлежат восстановлению. Вокруг у многих побивало окна. Ущерб устанавливается», — сообщил Мацулевич.

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Днем в понедельник, 18 июля, российские оккупанты выпустили четыре ракеты по Одесской области. Ракеты попали по военному объекту и мосту через Днестровский лиман.

https://www.youtube.com/watch?v=Kkz8MwJaGgc
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Одесская область Война в Украине Война России против Украины

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