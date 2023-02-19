Российские оккупанты обстреляли населенные пункты Харьковщины, ранены четыре человека — ОВА 19 февраля, 19:18 Последствия российских обстрелов в Харьковской области (Фото:глава Харьковской ОВА Олег Синегубов/Telegram)

В воскресенье, 19 февраля, армия РФ нанесла удары по населенным пунктам Харьковской области. В результате обстрелов ранены четыре человека, повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В частности, под обстрелом окупантов оказались частные жилые дома села Липцы Харьковского района. От обстрелов ранения получили две женщины 50 и 32 лет, они госпитализированы в медицинское учреждение.

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В Волчанске Чугуевского района осколочные ранения от российских ударов получила женщина 45 лет.

В Кругляковке Купянского района в результате вражеского обстрела ранения получил 40-летний гражданский мужчина.

Также Синегубов заявил, что в результате сегодняшних обстрелов Купянска повреждены здания гражданского предприятия, АЗС, гаражи, произошли пожары.

В населенном пункте Двуречная Купянского района обстрелом повреждено здание пожарно-спасательной части, заведение здравоохранения, частные гаражи и автомобили.