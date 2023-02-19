Вероятно, били из минометов 120 мм. Оккупанты обстреляли три громады Черниговской области

19 февраля, 15:21
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Российский снаряд (Фото:REUTERS)

Российский снаряд (Фото:REUTERS)

В воскресенье, 19 февраля, российские оккупанты обстреляли три громады Черниговской области из минометов.

Об этом сообщает Оперативное командование Север.

Как отмечается, с 12:05 до 12:10 зафиксировано два попадания, предположительно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Янжуловка.

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С 12:20 до 12:40 поступила информация об 11 попаданиях, предположительно из миномета 120 мм, в районе села Карповичи.

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Также с 12:20 до 12:40 враг нанес 11 ударов, предположительно из миномета 120 мм, в район населенного пункта Тимоновичи.

Как добавляет ОК Север, потери среди личного состава и техники не зафиксированы. О пострадавших среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Черниговская область Минометный обстрел Война России против Украины

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