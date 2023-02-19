А мог быть золотой плуг. Восемь фактов о главном символе Украины ко Дню государственного герба 19 февраля, 07:03 Сюжет Таким был эскиз большого герба, разработанный в 1939 году по заказу эмиграционного правительства УНР (Фото:Николай Битинский / Международная выставка Знак Соборности)

В воскресенье, 19 февраля, отмечают День государственного герба Украины. 31 год назад в этот день наша страна официально получила один из трех своих главных государственных символов.

НВ рассказывает интересные факты об истории украинского герба и эволюции трезубца, ставшего его основной.



1. Первые изображения трезубца времен Киевской Руси, известные археологам, насчитывают около 1 тыс. лет

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Хотя историки не знают точного названия трезубца времен Киевской Руси, хорошо узнаваемое изображение археологи нашли на многочисленных артефактах эпохи княжеского государства. Древнейшие из таких находок датируются Х веком.

Среди них — монеты периода князя Владимира Великого, плинфа (кирпич) с трезубцем Владимира, найденная в руинах киевской Десятинной церкви, а также печать его отца, князя Святослава, с похожим символом (двузубцем). Во времена Киевской Руси трезубец был родовым знаком Рюриковичей.

В те времена его чеканили не только на монетах, но и на подвесках и перстнях-печатях, пломбах, украшениях на ножнах мечей, орудиях труда, посуде; а также на кирпичах, плитках и камнях церквей, замков, дворцов (такие изображении найдены, к примеру, в Успенской церкви во Владимире-Волынском и Софийском соборе в Киеве).

Трезубец - княжеский символ Киевской Руси Археологические находки со знаком Рюриковичей, символом князя Владимира Великого - трезубцем

2. Период « забвения» трезубца длился несколько веков

В середине XIII ст. трезубцы — или подобные им «знаки Рюриковичей» — исчезли из широкого употребления как государственные или личные княжеские символы. С тех пор и вплоть до начала XIX века, когда начали находить первые монеты Киевской Руси с этим изображением, трезубец не использовали в геральдике и не исследовали историки.

Гербом Войска Запорожского — украинского казацкого государства — был казак с мушкетом. Именно его изображали на военных печатях гетманов и кошевых атаманов в XVI — XVIII веках. Окончательному утверждению собственной геральдической системы в Украине помешала ликвидация автономии Гетманщины в XVIII в.

Печать Войска Запорожского времен Петра Сагайдачного (слева) и печать гетмана Григория Лободы (справа), одна из древнейших известных гетманских печатей (1595) / Фото: Wikimedia Commons

3. Гербом УНР в начале ХХ ст. мог стать золотой плуг

Древний княжеский символ получил новую жизнь в начале XX в., период Национально-освободительной борьбы 1917−1921 годов.

Вариант государственного герба УНР в цвете, проект Василия Кричевского / Фото: Украинский кризисный медиа-центр / uacrisis.org

В декабре 1917 года именно трезубец был утвержден как герб Украинской народной республики. Одним из авторов этой идеи был профессор Дмитрий Антонович — член Украинской Центральной Рады и сын Владимира Антоновича, украинский историк искусства и театра, политический деятель, один из основателей Революционной украинской партии, редактор многочисленных украинских журналов.

Хотя тогда обсуждалось и несколько других вариантов герба УНР — среди них была даже идея символа, связанного с земледелием и сельскохозяйственной Украиной. Михаил Грушевский, например, предлагал золотой плуг на голубом фоне — как символ «творческого мирного труда в новой Украине».

Именно Антонович возглавил геральдическую комиссию УНР, которая рассмотрела все варианты. Кроме предложенного Грушевским плуга, были еще и такие идеи:

Архистратиг Михаил с мечом победы;

герб Войска Запорожского (казак с мушкетом)

с мушкетом) золота буква «У» (или буквы «УНР) на синем фоне — для официального названия новой страны, «Украина» или « УНР»;

буквы на синем фоне — для официального названия новой страны, «Украина» или УНР»; голубой щит с тридцатью золотыми звездами для тридцати исторических земель Украины — согласно новопредложенному административному делению Украины.

В итоге профессор Антонович предложил еще и трезубец — как исторический символ княжеского государства с центром в Киеве, эпохи наибольшего могущества украинских земель. Эту идею позже поддержал Грушевский, и именно такой герб был утвержден в декабре 1917 года.

Большой и малый гербы УНР, а также вариант символа для дипломатических документов, 1918 / Инфографика: Украинский кризисный медиа-центр / uacrisis.org

18 января 1918 трезубец одобрили как государственную эмблему на первом военно-морском флаге УНР.

А в марте 1918 года трезубец окончательно утвердили как большой и малый государственный герб УНР (в разных вариантах орнаментального обрамления). Автором этого изображения был Василий Кричевский. Тогда же были утверждены большая и малая печати УНР со знаком трезубца.

Иллюстративный приложение к приказу ч. 192/44 от 18 июля 1918 года, которым утверждался эскиз Украинской военно-морского флага / Инфографика: RFE / RL

4. Трезубец украшал карбованцы УНР, деньги Украинской державы Скоропадского и Директории

Трезубец, утвержденный в декабре 1917 года Украинской Центральной Радой, был изображен на первых государственных банкнотах УНР.

Впоследствии трезубец остался и на деньгах времен Украинской державы гетмана Павла Скоропадского и Директории УНР.

Трезубец на украинских деньгах начала ХХ ст. Украинские карбованцы и гривни различных периодов 1918 года

Проекты некоторых из банкнот этой эпохи разработал известный график и художник Георгий Нарбут. Именно ему было поручено создать государственную печать и герб державы Скоропадского в 1918 году.

Трезубец стал основой малой печати — единственного разработанного Нарбутом государственного символа, который успели утвердить официально. Созданный Нарбутом герб остался лишь проектом и был разработан на основе национальной символики гетманского государства Войска Запорожского. В центре синего щита размещался казак, одетый в золотые одеяния и с мушкетом на левом плече. А над щитом возвышался золотой трезубец.

Ни этот герб, ни большую печать Украинской державы так и не успели утвердить официально. А эскиз большого герба, созданный Нарбутом, не сохранился.

Разработанные Георгием Нарбутом малая печать (слева) и государственный герб Украинской державы Скоропадского, 1918 / Фото: Украина Incognita / День / Национальный художественный музей Украины

5. Один из первых прототипов большого герба создало правительство УНР в изгнании

Трезубец, очень похожий на современный герб независимой Украины, был центральным элементом трех эскизов, которые в 1939 году разработал по заказу правительства УНР в изгнании художник Николай Битинский.

Битинский с 1920-х годов жил в Праге, а украинское правительство в эмиграции обратилось к нему с идеей разработать геральдические символы для будущего независимого государства — надежда на его возрождение вновь зародилась на фоне неотвратимых исторических изменений конца 1930-х.

В 1939 году Битинский создал проекты большого, среднего и малого государственных гербов Украины. Главной идеей этих эскизов была соборность украинских земель, которые в то время находились в составе различных государственных образований: Чехословацкой Республики, Польской республики, Королевства Румынии, СССР.

Разработанные Николаем Битинским эскизы большого, среднего и малого гербов / Инфографика: LB.ua / Международная выставка Знак Соборности. Большой государственный герб Украины от Нарбута до Якутовича

В качестве малого герба художник избрал золотой трезубец на голубом щите.

Средний герб состоял из пяти региональных гербов, размещенных на одном щите, а в центре располагался малый герб. Региональными гербами были герб Киева как символ Приднепровской Украины; герб Львова как символ Галичины — золотой коронованный лев на голубом фоне; герб Буковины и Бессарабии; герб Карпатской Украины; герб Кубани как символ украинского казачества.

Большой герб представлял собой сложную композицию: его центральной частью Битинский сделал трезубец (иалый герб), который поддерживали серебряный архангел Михаил и золотой коронованный лев — олицетворение столиц Киевской Руси (Киева) и Галицко-Волынского княжества (Львова). Под щитом малого герба были изображены клейноды украинского казачества на золотых древках — золотая хоругвь с крестом и серебряный бунчук. Всю центральную композицию окружал венок, переплетенный желто-голубой лентой. На венке были расположены пять гербов основных украинских земель: Правобережья, Левобережья, Галичины-Буковины, Закарпатья и Кубани.

Проект Битинского был популярен в среде украинской диаспоры вплоть до провозглашения независимости Украины.

6. День герба отмечают в дату его утверждения в независимой Украине

19 февраля 1992 года Верховная Рада независимой Украины утвердила своей постановлением малый государственный герб. Им стал золотой трезубец на синем щите — национальный символ украинцев времен освободительной борьбы XX века. Наряду с флагом и гимном герб является одним из трех главных государственных символов Украины.

В постановлении 1992 года указано, что малый герб в дальнейшем должен быть «главным элементом большого герба Украины». Однако история с утверждением большого герба затянулась на долгие годы.

7. В Конституции прописано несколько требований к большому государственному гербу

В Конституции, принятой в 1996 году, указано, что в Украине должен существовать и большой государственный герб (статья 20). При этом Основной закон предусматривает такие требования к нему:

Изображение малого государственного герба из приложения к постановлению Верховной Рады о его утверждении (1992 год) / Фото: ВРУ

главным элементом большого герба должен быть малый герб ( трезубец) — как « знак княжеского государства Владимира Великого);



должен быть малый герб трезубец) — как знак княжеского государства Владимира Великого); проект большого герба должен быть утвержден с учетом не только малого герба, но и герба Войска Запорожского ( казак с мушкетом );

); за эскиз большого герба, как и за закон об описании государственных символов Украины и порядке их использования, должны проголосовать не менее чем две трети от конституционного состава Верховной Рады.

Изначально конституционная комиссия, готовившая проект Конституции Украины, планировала обойтись только одним гербом и признать им трезубец. Однако наряду с вопросами о статусе Крыма и украинского языка вопрос о гербе оказался одним из самых спорных, в итоге в «конституционную ночь» 1996-го года пункт о большом гербе таки был внесен в проект Основного закона.

С тех пор был совершено несколько попыток урегулировать этот вопрос и определиться с большим государственным гербом. Конкурсы проводились в 1996 и 2007 годах, а в 2001-м была попытка утвердить один из проектов на законодательном уровне.



Однако большой герб так и не был официально утвержден, из-за чего в 2020 году депутаты от Слуги народа предложили снова вернуться к этому вопросу. По инициативе депутатов этой фракции в августе 2020-го Верховная Рада приняла постановление об объявлении конкурса на лучший эскиз большого государственного герба Украины.

8. Утвержденный проект большого герба — это новое забытое старое

В ноябре 2020 года был объявлен победитель проведенного Кабмином конкурса на лучший эскиз большого герба Украины.

Победителем стал 73-летний художник Алексей Кохан, соавтор малого герба Украины. Он член Национального союза художников Украины, с конца 90-х был главным художником журнала Перец, десятилетиями работал как специалист книжно-журнальной графики и геральдики. Кохан является автором флага пограничных кораблей Украины, также разработал символику для ряда районов и городов Украины.

Представленный им герб, по мнению председателя жюри конкурса Андрея Гречило, «очень хорошо композиционно отражает идею соборности и единства Украины — в фигурах Архангела Михаила и льва». Отдельно Гречило отметил «оригинальное решение» художника разместить казака с мушкетом на хоругви, которая венчает малый государственный герб Украины. «Если рассматривать весь герб в целом, он рассказывает историю становления украинского государства», — заявил глава жюри конкурса, представляя эскиз победителя.

Однако этот проект не нов для Украины. Свой эскиз Кохан создал почти 25 лет назад — эскиз уже претендовал на победу в аналогичном конкурсе 1997 года. По условиям нынешнего «состязания» допускалось участие работ, представленных на предыдущих конкурсах.

Эскиз Алексея Кохана, победивший в объявленном Кабмином конкурсе на лучший проект большого государственного герба Украины / Фото: Александр Ткаченко via Facebook

Первая реакция на представленный эскиз в Украине оказалась неоднозначной. Сразу после объявления победителя конкурса споры о таком варианте большого герба затмили в украинских соцсетях немало других тем.

Однако именно этот эскиз Верховная Рада утвердила в первом чтении в 30-ю годовщину независимости Украины — 24 августа 2021 года. За это решение проголосовали 257 народных депутатов. Ни один голос в поддержку законопроекта не дали фракции Европейская солидарность, Оппозиционная платформа — За жизнь и Голос.

Точка в вопросе утверждения большого герба не поставлена до сих пор: в сентябре 2021 года тогдашний председатель партии Слуга народа Александр Корниенко предположил, что эскиз большого государственного герба может претерпеть изменения после рассмотрения законопроекта во втором чтении.

Он напомнил, что Рада в первом чтении не голосовала за проект «в целом», поэтому депутаты «открыли возможность внести те изменения, которые больше всего сейчас волнуют общество». «Я говорю не о критиканах, а о вменяемой части геральдистов и наших разных художников. Многих беспокоит, прежде всего, монархическая корона. На самом деле есть республики, у которых на гербе есть корона. Она не символизирует монархию, а, как правило, целостность страны, но давайте подискутируем. Также так есть дискуссии относительно анатомически-физиологических особенностей льва», — сказал Корниенко, добавив, что депутаты готовят правки к законопроекту.