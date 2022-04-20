За сутки ВСУ отбили девять воздушных целей оккупантов

20 апреля, 01:51
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Подразделения противовоздушной обороны используют все имеющиеся огневые средства (Фото:facebook.com/kpszsu)

Подразделения противовоздушной обороны используют все имеющиеся огневые средства (Фото:facebook.com/kpszsu)

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Во вторник, 19 апреля, противовоздушная оборона отбила девять воздушных целей российских оккупантов.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

Война России против Украины — главные события 19 апреля

Подразделения противовоздушной обороны всех сил обороны государства используют все имеющиеся огневые средства — зенитные ракеты, переносные зенитные ракетные комплексы, в том числе иностранного производства, зенитные установки и другие средства поражения.

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https://www.facebook.com/watch/?v=1000570554183379
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Так, 19 апреля, на востоке и юге Украины противовоздушной обороной Воздушных Сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск поражено девять воздушных целей российских оккупантов:

один самолет (предположительно истребитель-бомбардировщик Су-34);

один вертолет ( Ко-52);

пять БпЛА ( ОТР);

одну крылатую ракету;

один БпЛА ( С-100).

«Авиация Воздушных сил Вооруженных сил Украины продолжает выполнять специальные задачи, осуществляет охрану воздушного пространства и наносит огневые поражения по позициям российских оккупационных войск», — добавили в Командовании.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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