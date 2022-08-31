189-й день войны — главное. Прибытие миссии МАГАТЭ в Запорожье, прекращение упрощенной выдачи виз россиянам в ЕС и успехи ВСУ в Херсонской области 31 августа, 19:08 Члены миссии МАГАТЭ перед выездом из Киева в Запорожье (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Среда, 31 августа — 189-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.

Миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье

31 августа, миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье. СМИ сообщали, что визит на АЭС продлится до субботы. В то же время, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что она может быть продолжена.

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Российская служба Би-би-си сообщала, что чтобы заблокировать миссию МАГАТЭ, оккупанты отказались делать ее участникам спецпропуска и те застряли на КПП.

Так называемый член «главного совета» Запорожской области, коллаборант Владимир Рогов заявил, что представители миссии якобы могли «быстро и без препятствий» добраться до АЭС из России.

Пропагандистское агентство ТАСС утверждает, что прибытие миссии ожидается 1 сентября.

Глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко сообщил, что войска РФ обстреливают город Энергодар Запорожской области, чтобы создать соответствующую картину для комиссии МАГАТЭ и убедить местных жителей на камеры заявить представителям МАГАТЭ об обстрелах города с украинской стороны водохранилища.



Украина передала экспертам МАГАТЭ перечень технических и показателей безопасности, которые важно проверить во время визита на ЗАЭС. В Энергоатоме заявили, что главными результатами работы миссии должна стать демилитаризация Запорожской АЭС и возвращение полного контроля Украины над станцией.



Колонна автомобилей Международного агентства по атомной энергии отправилась из Киева на Запорожскую атомную электростанцию утром 31 августа. В Киев она прибыла накануне. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Визит миссии МАГАТЭ, основной международной организации в области ядерной энергетики начали обсуждать еще в начале августа, когда участились провокации РФ с обстрелами ЗАЭС.

Крупнейшую атомную электростанцию в Европе, Запорожскую АЭС, российские оккупанты захватили после боев в Энергодаре 4 марта. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.



Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС по меньшей мере 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. 22 августа оккупанты завезли дополнительные БТР и спецгрузовики в ремонтную зону станции. В общей сложности на территории станции дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.



В последние недели оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщили, что Россия готовится отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. 25 августа российские оккупанты спровоцировали первое в истории ЗАЭС временное отключение от энергосети.



16 августа глава Запорожской ОВА Александр Старух призвал жителей временно захваченного Энергодара эвакуироваться из-за обстрелов Россией Запорожской атомной электростанции. Он заявил, что в случае аварии придется эвакуировать около 400 тысяч человек из двух областей.

Министры иностранных дел ЕС договорились полностью остановить упрощенную процедуру выдачи виз россиянам

Об этом 31 августа сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

В Twitter Бореля говорится, что количество пересечений границы России с соседними странами с середины июля значительно возросло, и это становится угрозой безопасности.

«Сегодня мы договорились с министрами иностранных дел ЕС о полной приостановке действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией [действовало с 2007 года]», — подтвердил он.

Боррель добавил, что многие россияне ездят в Европу на отдых и за покупками, «словно в Украине не бушует война», сообщает Reuters. По словам главы дипломатии ЕС, решение приостановить соглашение об упрощенном визовом режиме «существенно сократит количество новых виз, выдаваемых странами — членами ЕС», а получать их будет сложнее и дольше.

Он также сообщил, что Евросоюз не будет признавать паспорта РФ, выданные на временно оккупированных территориях Украины, а граничащие с Россией страны ЕС смогут сами ограничивать въезд россиян.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал ввести полный визовый запрет для граждан РФ. Он убежден, что это могло бы стать одной из самых действенных мер против России.

Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва заявили, что готовы употребить «национальные меры», чтобы сократить количество въезжающих в их страны россиян, пока ЕС не примет коллективное решение. Против полного визового запрета выступают некоторые страны ЕС, в том числе Германия и Франция.

Украинские силы преуспели на трех направлениях в Херсонской области

"Я могу подтвердить, что и в Херсонском районе, и в Каховском, и в Бериславском есть успехи у наших ВСУ", - заявил заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский в эфире телемарафона.

Соболевский отметил, что остальные детали будет комментировать командование украинской армии. Он призвал помогать ВСУ, а не «рассказывать об их успехах».

Заместитель главы Херсонского облсовета добавил, что часть коллаборантов уехала из Херсонской области после атак украинской армии.

29 августа в Херсонской области защитники Украины перешли в контрнаступление, заставив «полк ДНР» и десантников РФ бросить позиции и убегать.

В оперативном командовании Юг заявили, что ВСУ начали наступательные действия на многих направлениях на юге Украины. При этом в Генштабе ВСУ советуют украинцам запастись терпением, поскольку процесс деоккупации может быть длительным.

Армия РФ до конца года может остаться «почти без снарядов, артиллерии и бронетехники», пишет The Insider

К такому выводу пришли журналисты расследовательского проекта в своем материале «Прощай, оружие! До конца года Россия останется почти без снарядов, артиллерии и бронетехники.

По их данным, на фоне существенного сокращения артиллерийских снарядов и бронетехники РФ не может продолжать полноценное промышленное производство вооружений и пополнять их запасы из-за санкций.

"Советские снаряды для ствольной артиллерии не могли храниться долго, и уже летом 2002 года во время второй чеченской кампании российская армия столкнулась с дефицитом артиллерийских снарядов основных калибров 122 мм и 152 мм", - напоминает The Insider.

Арсенал советской артиллерии подточили не только чеченские войны и война в Грузии, но и восемь предыдущих лет войны с Украиной (с 2014 года), и даже в большей степени кампания в Сирии, отмечают расследователи. Причем в текущей войне с Украиной темпы расхода российских снарядов намного выше, чем в предыдущих войнах.

Согласно подсчетам The Insider, к концу 2017 года Россия восстановила 1,7 млн боеприпасов и ракет всех типов (то есть около 570 тысяч ежегодно — начиная с 2014 года, когда началась такая программа). Далее, основываясь на расчетах на выручке соответствующих отраслевых предприятий и холдингов РФ, расследователи оценивают соотношение ремонта и производства новых боеприпасов как 1:2. «На каждые 570 тысяч восстановленных снарядов приходится до 1,14 млн новых. Таким образом, общий годовой темп пополнения артиллерийских арсеналов в 2010-х годах не превышал 1,6-1,7 млн снарядов всех типов [ежегодно]», - считает The Insider. В то время как за полгода войны против Украины Россия, вероятно, уже потратила не менее 7 млн снарядов — без учета потерь прифронтовых складов в результате украинских ударов.

ВСУ ударили по колонне ВС РФ, которая двигалась в направлении Херсона

Народный депутат от Слуги народа Юрий Мысягин заявил об ударе по колонне российских захватчиков, которая шла через Олешки в сторону временно подконтрольного РФ Херсона в помощь находящимся там оккупантам.

Нардеп обнародовал видео, на котором, как утверждается, сняты последствия уничтожения техники россиян.

На нем видно, как с места удара в небо вздымаются густые клубы дыма.

«Олешки Херсонской области, ВСУ нанесли удар по колонне оккупантов, которая шла на помощь оркам на правом берегу Днепра», — написал Мысягин в описании к опубликованным кадрам.

Официальных комментариев на этот счет от украинских военных пока не поступало.

Ранее в СМИ появилась информация, что через временно оккупированный Мелитополь в сторону Херсона двигаются колонны российской военной техники.

Перед этим ВСУ уничтожили базы российских войск в Херсоне и Новой Каховке, а до этого разрушили Антоновский мост и переправу на Каховской ГЭС, исключив возможность переброски сил противника через Днепр.

Таким образом, войска РФ застряли на правом берегу и оказались отрезанными от снабжения.

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