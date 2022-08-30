188-й день войны — главное. Удар по центру Харькова, миссия МАГАТЭ в Киеве и успехи ВСУ на юге 30 августа, 18:40 Последствия обстрела рашистами дошкольного учреждения в Харькове, 30 августа (Фото:Володимир Тимошко via Facebook)

Вторник, 30 августа — 188-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.

Утром 30 августа войска РФ обстреляли центр Харькова

В результате погибли пять человек, еще семь были ранены.

«Предварительно восемь прилетов. Довольно большой квадрат. Пока знаем о пожаре в одном из любимейших мест отдыха харьковчан», — написал мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

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По его словам, прилетело и к еще одному месту отдыха — выбиты окна в окрестных домах.

Терехов заявил, что поступает информация о прилете рядом с пятиэтажным жилым домом, а также о попадании в одно из дошкольных учебных заведений.

«Все в центре города», — сообщил он.

Позже фото последствий обстрела обнародовал у себя в Facebook начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко.

Миссия МАГАТЭ прибыла в Киев, сообщил канал CNN

Команда из 14 экспертов ядерной службы ООН прибыла в Киев перед запланированным визитом на оккупированную Россией Запорожскую атомную электростанцию, сообщил CNN.

По данным канала, президент Владимир Зеленский уже встретился с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

В этот же день советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что страна-агрессор Россия умышленно обстреливает коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна добраться к ЗАЭС.



По данным The Wall Street Journal, МАГАТЭ начнет свой визит на Запорожскую АЭС 31 августа. Миссия продлится 4 дня.

Делегация МАГАТЭ может доставить на ЗАЄС запчасти, радиационные приборы и другие необходимые материалы.

Визит миссии МАГАТЭ, основной международной организации в области ядерной энергетики, начали обсуждать еще в начале августа, когда участились провокации РФ с обстрелами ЗАЭС.

Организация Объединенных Наций заявила о готовности содействовать визиту инспекторов МАГАТЭ в Запорожье из Киева, но Россия настаивала, что миссия должна идти не через Киев.

Наконец, 19 августа российский диктатор Владимир Путин в разговоре с французским президентом Эмануэлем Макроном пообещал допустить миссию ООН на Запорожскую АЭС «на тех условиях, которые обсуждались». 23 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Франции подтвердил согласие РФ на миссию МАГАТЭ на ЗАЭС.

26 августа стало известно, что МАГАТЭ готовит экстренный визит на ЗАЭС на следующую неделю. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что возглавит миссию.

Успехи ВСУ на юге

В Оперативном командовании Юг отреагировали на информацию СМИ об освобождении от оккупантов четырех сел в Херсонской области.



Руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк заявила, ВСУ отказываются комментировать эти данные, поскольку переживают за судьбу мирных жителей.

«В отличие от компании CNN, я очень переживаю судьбу тех людей, которые проживают в этих населенных пунктах и тех подразделений, которые ведут за них бои, поэтому мы пока ничего не подтверждаем. Мы работаем, как только будет возможность, мы обязательно сообщим», — сказала Гуменюк.

Она посоветовала украинцам, которые проживают в населенных пунктах, которые оказались на линии огня, по возможности эвакуироваться.

Накануне телеканал CNN сообщил, что украинские силы освободили от российских оккупантов четыре села на южном направлении. По данным источника канала, речь шла о селах Новодмитриевка, Архангельское, Томина Балка и Правдино.

Источник НВ в Вооруженных силах Украины, комментируя эту информацию, заявил, что она соответствует действительности лишь отчасти.

По его словам, на сегодняшний день ВСУ имеют частичный успех в селе Правдино.

При этом информацию об освобождении Томиной Балки и Новодмитровки собеседник опроверг.

Представитель ВСУ объяснил, что противник разместил свои резервы в деревнях Станислав, Широкая Балка и в полях, «поэтому до Томиной Балки еще далеко».

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Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что в Новой Каховке украинские военные ударили по яхт-клубу, где в фешенебельном отеле жил руководящий состав оккупантов.

Пресс-служба Оперативного командования Юг сообщила, что украинские силы нанесли новые ракетно-артиллерийские удары по трем мостам во временно оккупированных районах Херсонской области, чтобы закрепить их нерабочий статус.

Сообщалось также, что с начала контрнаступления ВСУ выполнили более 220 огневых задач, уничтожив 60 единиц техники.

Глава МИД Германии предложила странам ЕС приостановить упрощенный визовый режим с Россией

Компромиссным предложением приостановленить действие правил упрощения визового режима и выдачи многолетних виз Анналена Бербок хочет разрешить спор о возможном замораживании виз для граждан России.

«Я считаю, что мы сможем найти хорошее решение в Праге», — сказала Бербок журналистам.

В Праге 30−31 августа проходит встреча глав МИД и Минобороны стран-участниц Евросоюза, где обсуждается запрет выдачи виз в Европу для россиян. На данное время запрет на выдачу виз туристам из РФ поддержали на практике уже 12 стран.

Рада приняла обращение к мировому сообществу из-за массового убийства оккупантами пленных в Еленовке

Обращение поддержали 316 парламентариев.

В документе Верховная Рада обращается к ООН, странам ЕС, Евросовету, ОБСЕ, парламентам и правительствам стран — членов НАТО, Международному комитету Красного Креста, Врачам без границ и призывает признать Россию страной-спонсором терроризма, усилить давление на нее и страны, сотрудничающие с агрессором, в том числе ввести полное эмбарго на торговлю энергоносителями.

Также Верховная Рада 309 голосами приняла обращение к мировому сообществу по поводу судилища, которое оккупанты планируют провести над военнопленными защитниками Украины в Мариуполе. В нем парламенты и правительства стран мира, а также международные организации призывают осудить действия РФ как нарушающие права военнопленных и обязательства страны-агрессора перед ООН и МККК, а также приложить все усилия, чтобы не допустить судилища и возложить на Россию ответственность за многочисленные нарушения норм международного права.

29 июля Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в оккупированной Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении «военных преступлений», а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.



В колонии оккупанты удерживали, в том числе, защитников Мариуполя, среди которых бойцы полка Азов.

Российские пропагандистские СМИ заявляли, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. На следующий день в минобороны РФ опубликовали список 42 погибших, в Украине заявили, что пока не получали эти данные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате российского теракта погибли около 40 человек и 130 получили ранения. В опубликованных страной-агрессором списках обнаружили несовпадения.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что, по мнению международных экспертов, причиной взрыва в колонии было термобарическое оружие. Источником взрыва мог быть боеприпас от огнемета Шмель или Рысь, сообщили в ОГП в ответ на запрос DW.



Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысячи защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживали в оккупированной Еленовке.



29 июня Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, в ходе которого домой вернулись 144 защитника нашей страны. Среди них 95 защитников Азовстали в Мариуполе, из них 43 — военнослужащие полка Азов.

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