Более 10 ударов. Николаев подвергся массированному обстрелу 18 июля, 04:12 Спасатель ликвидирует последствия обстрелов в Николаеве (Фото:ГСЧС)

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в ночь на понедельник, 18 июля, российские войска обстреляли Николаев.

«Снова массированный обстрел Николаева. В городе раздаются мощные взрывы. Уже было слышно около 10. Воздушная тревога продолжается. Не игнорируйте правила безопасности!», — сообщил Сенкевич.

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В данный момент не сообщаются подробности о последствиях обстрелов. Также нет информации о раненных или погибших.

В ночь на воскресенье, 17 июля, российские войска нанесли удар по Николаеву. Как рассказал глава ОВА Виталий Ким, ракетному обстрелу подверглись два предприятия.

«Ориентировочно в 03:05 Николаев снова подвергся массированному ракетному обстрелу. Предварительно известно о попадании и пожарах на двух промышленных предприятиях», — заявил Ким.

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