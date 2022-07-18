Более 10 ударов. Николаев подвергся массированному обстрелу

18 июля, 04:12
Спасатель ликвидирует последствия обстрелов в Николаеве (Фото:ГСЧС)

Спасатель ликвидирует последствия обстрелов в Николаеве (Фото:ГСЧС)

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в ночь на понедельник, 18 июля, российские войска обстреляли Николаев.

«Снова массированный обстрел Николаева. В городе раздаются мощные взрывы. Уже было слышно около 10. Воздушная тревога продолжается. Не игнорируйте правила безопасности!», — сообщил Сенкевич.

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В данный момент не сообщаются подробности о последствиях обстрелов. Также нет информации о раненных или погибших.

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В ночь на воскресенье, 17 июля, российские войска нанесли удар по Николаеву. Как рассказал глава ОВА Виталий Ким, ракетному обстрелу подверглись два предприятия.

«Ориентировочно в 03:05 Николаев снова подвергся массированному ракетному обстрелу. Предварительно известно о попадании и пожарах на двух промышленных предприятиях», — заявил Ким.

https://www.youtube.com/watch?v=7tYYen7eyi4
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Николаев Николаевская область Война в Украине Война России против Украины

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