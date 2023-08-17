ВСУ сбили второй за утро российский вертолет Ка-52. На этот раз — возле Роботино в Запорожской области 17 августа, 09:56 Ка-52 (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Утром в четверг, 17 августа, бойцы 47 отдельной механизированной бригады уничтожили российский вертолет Ка-52 в районе Роботино Запорожской области. Ранее в этот же день сообщалось об уничтожении такого же вертолета на Бахмутском направлении.

Как говорится в сообщении 47 отдельной механизированной бригады в Facebook, около 07:40 огневая группа зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона обнаружила вражеский Аллигатор. Его уничтожили с помощью одного пуска из переносного зенитно-ракетного комплекса.

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В 47 ОМБр также отметили, что это уже восьмой «навсегда приземленный» российский Ка-52.

Один такой вертолет стоит 16 млн долларов.

Утром командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук сообщал, что украинские военные сбили ударный российский вертолет Ка-52 россиян также на Бахмутском направлении.

По данным Генштаба ВСУ, всего с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла 314 вертолетов и 315 самолетов.