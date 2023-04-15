Уже экспортируется в Польшу и Молдову. 17 апреля Украина может начать поставки электроэнергии в Словакию 15 апреля, 14:06 Украинский энергетик (Фото:ДТЭК/Telegram)

Украина 17 апреля может начать экспорт электроэнергии в Словакию в объеме 200 МВт каждый час.

Об этом сообщает Укрэнерго.

«Соответствующий аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных связей в направлении Словакии был проведен сегодня [15 апреля] на дату поставки 17 апреля. На аукционе было распределено 100% доступной пропускной способности по этому направлению среди четырех участников», — отметили в Укрэнерго.

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Экспорт электроэнергии из Украины возобновился с 11 апреля и продолжается в Польшу и Молдову, и осуществляется исключительно при условии первоочередного обеспечения украинских потребителей.

В Укрэнерго добавили, что разрешенная максимальная пропускная способность для экспорта электроэнергии в Европу составляет 400 МВт. Украина совместно с европейскими коллегами работает над возможностью увеличения этого объема.