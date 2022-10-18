За последние два дня. Украинские защитники сбили 51 Shahed-136, 10 крылатых ракет и штурмовик Су-25
Украинские полицейские пытаются сбить Shahed-136 в Киеве, 17 октября (Фото:REUTERS/Vadim Sarakhan)
За 17−18 октября были сбиты 51 беспилотный летательный аппарат Shahed-136, 10 крылатых ракет и штурмовик Су-25, которыми РФ атаковала Украину.
Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге в Military media center 18 октября, передает Интерфакс-Украина.
«По состоянию на сейчас уже сбит 51 беспилотный летательный аппарат Shahed-136 и 10 крылатых ракет. Кроме того, сегодня имеем еще сбитый штурмовик Су-25», — заявил он.
Игнат добавил, что, по информации Воздушного командования Юг, по состоянию на вторник сбито уже 100 иранских БПЛА, в частности 96 Shahed-136 и 4 Mohajer-6.
С самого утра 17 октября Россия атаковала украинские города, выпуская ракеты и дроны-камикадзе. Под ударом оказались объекты критической инфраструктуры в Киеве, а также в Днепропетровской, Одесской, Сумской и Винницкой областях.
18 октября российские войска нанесли удар по одному из объектов энергообеспечения на Левом берегу Киева. Были зафиксированы три прилета в Деснянском районе столицы. Повреждены два объекта критической инфраструктуры. Частично ограничено предоставление услуг электро- и водоснабжения во многих домах на левом берегу столицы.
Удары по энергообъектам наносились также в Днепре и Житомире.