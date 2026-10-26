Родные бойцов 159-й ОМБр заявили, что те находятся на позициях с декабря без ротации: в бригаде ответили

Трое бойцов 159-й отдельной механизированной бригады , находящихся на позициях на Харьковском направлении, заявили, что месяцами не получают надлежащего обеспечения, а раненых военнослужащих не эвакуируют.

Об этом сообщила корреспонденту Укринформа Виктория Штундер — дочь одного из бойцов, Сергея.

«Мой отец — военнослужащий 159-й отдельной механизированной бригады. Их вывели на позиции в декабре 2025 года, и с тех пор не было ни ротаций, ни замены. Отец выходит на связь очень редко, иногда может не звонить по несколько месяцев. С мая 2026 года они, насколько мне известно, находятся в окружении на Харьковском направлении», — рассказала Виктория.

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Женщина говорит, что военные неоднократно просили о помощи, однако ситуация не изменилась. По ее словам, самыми острыми проблемами являются нехватка еды и питьевой воды: из-за отсутствия регулярного снабжения бойцы вынуждены собирать дождевую воду.

«Ребятам просто нечего есть: нет ни поставок продуктов, ни воды. Они собирают дождевую воду, чтобы было хоть что-то пить. Это не просто жалобы на плохое снабжение — речь идет об условиях, в которых люди пытаются выжить», — отметила Виктория.

Она добавила, что 18 августа 2026 года Сергей получил два ранения левой руки.

«У отца раздроблена кость на левой руке, есть сквозное пулевое ранение, а также другое тяжелое повреждение — фактически вырван кусок мяса. Он сам извлекал осколки ножом, так как там нет необходимых медикаментов. Рука у него не работает, но он до сих пор остается на позиции», — рассказала Виктория.

Она сообщила о другом бойце, который потерял глаз и также не может полноценно выполнять боевые задачи. Несмотря на это, военнослужащие остаются на позициях.

Виктория подчеркивает, что бойцам не хватает не только средств для лечения ранений, но и обезболивающих препаратов. По ее словам, имеющихся запасов недостаточно, а получить необходимую помощь на месте они не могут.

О сложных условиях пребывания на позициях рассказали и сами военнослужащие 159-й ОМБр. Сергей отметил, что командование объясняет невозможность вывода подразделения отсутствием такой возможности.

«Нас периодически атакуют дронами, периодически штурмуют россияне. Они подходят близко — на расстояние броска гранаты. Мы ничего не можем сделать, потому что нас двое с половиной человек. Я с одной рукой небоеспособен», — заявил военный.

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В пресс-службе 159-й отдельной механизированной бригады сообщили журналистам, что командование располагает информацией о ситуации, изложенной в обращении военнослужащих, и держит её на постоянном контроле.

Там заявили, что обеспечение бойцов продовольствием, питьевой водой, медикаментами и другими необходимыми средствами «осуществляется с учетом текущей боевой обстановки».

«Все логистические операции фиксируются в системе ситуационной осведомленности, что позволяет вести учет и контролировать мероприятия по обеспечению личного состава. Дополнительно подтверждается факт фактического получения обеспечения личным составом, поскольку сам по себе факт отправки груза еще не означает, что военнослужащие его получили», — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что благодаря такому учету командование может отслеживать выполнение мероприятий по обеспечению и реагировать на проблемные вопросы.

В то же время в бригаде признали, что, несмотря на отсутствие проблем с продовольствием, логистическое обеспечение отдельных боевых позиций может быть затруднено.

«Командование не отрицает наличия сложностей с логистическим обеспечением отдельных боевых позиций. Противник активно применяет ударные беспилотники и другие средства поражения, препятствуя доставке необходимых грузов. Это может влиять на регулярность и способы снабжения», — сообщила пресс-служба.

В подразделении говорят, что с учетом изменений боевой обстановки принимаются меры по поддержанию комплексного обеспечения личного состава медикаментами, боекомплектом, провизией и топливом для генераторов, что позволяет обеспечить непрерывную связь (Starlink).

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В бригаде заверили, что командование поддерживает связь с военнослужащими и получает доклады непосредственно с боевых позиций, в частности от командиров рот. По информации пресс-службы, бойцы обеспечены средствами связи, автономного питания и необходимым оборудованием, а также имеют возможность общаться с родными.

В подразделении заявили, что командование понимает необходимость ротации военнослужащих, длительное время находящихся на позициях. Однако там отметили, что организация ротации осложняется интенсивностью боевых действий, активным противодействием со стороны россиян, а также ограниченным количеством технических средств и личного состава.

Пресслужба заверила, что командование работает над решением этих вопросов и принимает меры для обеспечения возможности проведения ротаций.

В бригаде добавили, что возможности, сроки и порядок проведения ротаций зависят от оперативной обстановки, а детали таких мероприятий не разглашаются из соображений безопасности.

30 апреля тогдашний главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал приказ об обязательной ротации военнослужащих, выполняющих задачи на передовой. Согласно документу, командиры должны обеспечить условия для пребывания военных на позициях сроком до двух месяцев с последующей обязательной ротацией, которая должна быть проведена в течение одного месяца.

24 июня в Офисе военного омбудсмена заявили, что приказ Сырского об обязательной ротации военных на передовой каждые 60 суток в большинстве случаев выполнить невозможно. Там отметили, что к такому выводу пришли после анализа жалоб, поступающих от военнослужащих.