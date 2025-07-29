В 155-й ОМБр ответили на жалобу военнослужащей, которая заявила о домогательствах от побратима и отсутствии реакции в бригаде
Военнослужащая Елизавета Марцинюк пожаловалась на домогательства со стороны побратима (Фото: Елизавета Марцинюк / Facebook)
В 155-й отдельной механизированной бригаде ответили на заявление военнослужащей Елизаветы Марцинюк относительно того, что офицер психологической поддержки не отреагировал на ее жалобы о домогательствах.
В бригаде на запрос hromadske заявили, что их офицер психологической поддержки действовал «согласно требованиям действующих нормативно-правовых актов в пределах компетенции».
В 155-й ОМБр также сообщили, что командир бригады назначил служебное расследование для проверки причин и условий ситуации, а также для выявления «степени вины подозреваемого» военного.
Кроме этого, в бригаде заявили, что Елизаветы Марцинюк нет в списках военнослужащих их части.
В 155-й ОМБр попросили не давать критических комментариев до объявления результатов служебного расследования.
Ранее военнослужащая 155-й отдельной механизированной бригады Елизавета Марцинюк заявила, что неоднократно подвергалась домогательствам со стороны своего побратима.
Девушка рассказала, что обратилась к офицеру психологической поддержки персонала в ВСУ, с которым поделилась пережитым, однако в ответ не услышала слов поддержки и предложений по решению проблемы, зато услышала обвинения в свой адрес.
«Офицер с ППП отказался содействовать в открытии расследования, сказал сама виновата и вообще ко мне много вопросов (к обидчику зато их нет). В ответ на мои возмущения по газлайтингу, слатшеймингу и обращению „дитя“ накатал на меня рапорт и втулили выговор за грубое общение с господином офицером. Только не учли что я записала разговор. То есть мне уже пытаются заткнуть рот», — рассказала военнослужащая.
Марцинюк отметила, что подала рапорт и жалобу командиру, обратилась с заявлением в полицию, отправила жалобу уполномоченному президента по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей, а также начальнику Центрального управления защиты прав военнослужащих. По словам Елизаветы, на инцидент отреагировали в Военной службе правопорядка.