«Мы бы уже летом вели партизанские войны». Резников назвал оружие, которое преломило ситуацию на поле боя в Украине 17 апреля, 23:38 Украинские военные ведут стрельбу из гаубицы M777 в Харьковской области (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Переломный эффект на поле боя в Украине имела первая западная артиллерия калибра 155 мм. Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников в интервью журналисту ICTV Владимиру Рунцу, которое транслировали в эфире телемарафона.

«[Без помощи партнеров] мы бы уже летом вели партизанские войны, используя стрелковое оружие и так далее. У нас бы артиллерийских боеприпасов уже не было», — сказал он.



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Министр вспомнил первую встречу в формате Рамштайн и отметил, что его очень удивили выступления главы Пентагона Ллойда Остина и главы Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, которые «были очень заряжены на победу Украины». По словам Резникова, тогда Украина даже не представляла, каким будет прогресс в поставках оружия.

«Game changer на поле боя было сначала предоставление нам артиллерии 155 миллиметров, что произошло в мае по итогам апрельского Рамштайна. Американцы приняли решение и дали нам 155-мм — M777, который наши парни называют „три топора“», — заявил Резников.

Глава Минобороны также сказал, что к первым двум установкам HIMARS Украина получила всего 24 снаряда, потому что союзники хотели посмотреть, насколько эффективно Силы обороны смогут их применять.

«Не „насыпать“, как это делается 152-м калибром по советской системе, а как хирург скальпелем — тоненький надрез в самом нужном месте», — объяснил он.

21 апреля на авиабазе Рамштайн пройдет следующая встреча Контактной группы по обороне Украины. Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина ждет от следующего Рамштайна «основательных решений», которые отвечают перспективам на поле боя.

Первый Рамштайн состоялся 26 апреля 2022 года.