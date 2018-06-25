15 ножевых ран. Председатель ромской организации рассказал подробности убийства под Львовом

По словам Николая Юрченко, нападавшие начали бить ромов и колоть их ножами "без всяких разговоров"

Председатель ромской организации Ромы Украины. Тернипе Николай Юрченко рассказал Обозревателю подробности об убийстве 24-летнего рома по имени Давид, совершенного во время нападения подростков на лагерь ромов под Львовом в ночь на 24 июня.

По его словам, у погибшего 15 ножевых ран. У его 19-летнего брата Рача, который сейчас находится в больнице три ножевых ранения спины и два – груди.

Пострадавшую женщину и ее 10-летнего ребенка уже выписали из больницы. Отмечается, что женщину ранили, когда она пыталась защитить сына.

"Это очень бедные многодетные семьи. Они занимались сортировкой мусора, копали людям огороды, сдавали металл. Рассказывают, что нападавших было человек двадцать, они налетели на лагерь и без всяких разговоров начали бить и колоть ножами людей", - говорит Юрченко о жителях лагеря и нападении.

По его словам, ромы приехали во Львов из Ужгородского района Закарпатской области.

Ранее сообщалось, что полиция взяла под охрану лагерь ромов, на которых было совершено нападение.

Напомним, в ночь с 23 на 24 июня недалеко от Львова произошло нападение на лагерь ромов, в результате которого погиб 24-летний мужчина. Еще четыре человека - двое 19-летних юношей, 30-летняя женщина и 10-летний ребенок были ранены.

Исполнителей нападения задержала полиция - ими оказалась группа подростков в возрасте 16-17 лет (по разным версиям от семи до девяти человек). Задержали также 20-летнего организатора преступления. Задержанные подростки заявили, что являются членами организации Трезвая и злая молодежь . Согласно информации СМИ, эта организация откровенно неонацистская.

Нападение вызвало возмущение в ЕС. На него отреагировало также посольство США в Украине, призвав привлечь виновных к ответственности.