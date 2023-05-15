15 миллионов. Как начисляют и распределяют денежную помощь семьям погибших военных 15 мая, 16:18 Денежная помощь семьям военных: как начисляют и распределяют выплаты в Украине (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

В Украине семьи погибших героев защищая страну от вторжения России получают денежную помощь от государства размером 15 миллионов гривен. Рассказываем, какие особенности начисления и распределения средств

Семья каждого украинского военного, погибшего при защите Украины от российского вторжения, получает от государства одноразовую денежную выплату (ЕДП) 15 миллионов гривен. Законом установлено, что помощь распределяется между родственниками погибшего поровну.

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15 миллионов делятся между каждым членом семьи, имеющим право на эту выплату, но деньги не выплачиваются одним платежом, а делятся на большую выплату и регулярные ежемесячные доплаты.

Государство перечисляет на счета получателей 20% этой суммы, а остаток превращается в ежемесячную выплату, которая продолжается 40 месяцев.

Что влияет на выплату помощи семьям военных

Обстоятельства гибели военного влияют на размер пособия.

Если он погиб в боевых действиях на фронте, его родные имеют право на выплату в объеме 15 млн гривен. В таком случае в справке об обстоятельствах гибели должно быть четко отмечено, что смерть связана с боевыми действиями.

Если же военный погиб в период прохождения военной службы, но не в боевых действиях, то объем компенсации будет меньше — 500 прожиточных минимумов (около 1,3 миллионов гривен).

Также украинское законодательство предусматривает денежную помощь семье погибшего военного на похороны — 5 прожиточных минимумов (около 13 тысяч гривен).

Учитывая сложность самой процедуры, срок оформления компенсации может составлять месяцы. А если все происходит из-за судебных споров, то и годы.

Кто имеет право на получение помощи в случае смерти военного

Законодательством предусмотрено, что единовременные денежные выплаты могут получать ближайшие родственники погибшего военного, исполняющего обязанности. Это:

родители военного;

один из супругов, который не женился вторично;

дети, не достигшие совершеннолетия;

иждивенцы погибшего ( умершего).

Сколько семей удалось оформить эту компенсацию за время войны — информация засекречена.

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