Распределение средств и процедура получения. Как родственникам получить 15 миллионов гривен помощи после смерти военного 9 июля, 08:33 Выплата 15 миллионов семья погибших — как оформить ЕДП, порядок выплаты и распределение между родственниками (Фото:REUTERS/Олександр Ратушняк)

В Украине семьи погибших героев имеют право на единовременную денежную помощь. Семье выплачивают 15 миллионов гривен, которые распределяются между родственниками погибшего. Что делать, и как правильно оформить документы получателям помощи?

Объяснение юриста Василий Кисиль и партнеры / Фото: пресс-служба

Силы обороны Украины защищают страну от российской агрессии и освобождают временно оккупированные россиянами территории. Однако, с начала вторжения не обошлось без потерь со стороны Украины. Семьи героев, погибших, защищая страну имеют право на денежную помощь от государства в размере 15 миллионов гривен.

Видео дня

Помощь получают не только семьи военных ВСУ, но и других подразделений. Разница в оформлении в том, что семьи погибших военнослужащих, проходивших военную службу в Нацгвардии, СБУ, Службе внешней разведки, Главном управлении разведки МО, Госспецсвязи, Государственной пограничной службе, Государственной специальной службе транспорта и других ведомствах, для получения единовременной денежной помощи должны обратиться непосредственно в эти формирования.

Юристы Василь Кисиль и Партнеры рассказали NV, как оформить ЕДП семьям украинских героев, какие сроки выплат и как эти выплаты распределяются.

Выплата ЕДП — кто имеет право на получение

Члены семьи военнослужащего, погибшего после объявления военного положения 24 февраля 2022 года (в т.ч. в течение года после ранения, полученного при защите Родины). К членам семьи относятся:

родители;

один из супругов, который не женился во второй раз;

несовершеннолетние дети;

иждивенцы погибшего ( дети в возрасте 18−23 лет, обучающиеся на дневном отделении учебного заведения, лица с инвалидностью; лица, которым назначена пенсия в случае потери кормильца за погибшего военнослужащего).

Порядок распределения ЕДП

Деньги распределяются равными долями между всеми членами семьи. Каждый получает свою долю независимо от реализации такого права другими лицами. Если кто-то из членов семьи отказался от получения своей части или в течение 3 лет после гибели воина не реализовал это право, доля такого лица распределяется между другими членами семьи.

Процедура получения ЕДП

1. Родственники погибшего получают от ТЦК извещение о смерти защитника.

2. После этого надо обратиться в ГРАГС и оформить свидетельство о смерти.

3. Семья обращается к командиру воинской части с просьбой предоставить:

выписка из приказа об исключении погибшего из списка личного состава в/ч;

документы о причинах и обстоятельствах гибели военного;

выписка из приказа о выплате от 30 до 100 тысяч гривен или денежный аттестат с указанием информации о выплате вознаграждения, предусмотренной пунктом 1 постановления КМУ № 168;

выписка из личного дела о составе семьи военнослужащего.

В справке об обстоятельствах гибели должно быть указано, что смерть связана с «выполнением обязанностей военной службы» или с «защитой Родины». Эти документы выдаются после внутреннего расследования по факту гибели, по результатам которого делается выписка из приказа о результатах расследования.

Получение ЕДП — список документов

4. Надо обратиться в ближайший ТЦК и написать заявление о выплате единовременной денежной помощи. К заявлению приложить:

оригинал заявления каждого совершеннолетнего члена семьи, имеющего право на получение помощи;

согласие об обработке персональных данных; оригинал выписки из приказа об исключении погибшего из списков личного состава в/ч;

оригинал выписки из личного дела о составе семьи военнослужащего;

копию страниц паспортов получателей помощи с пропиской;

копию идентификационных кодов получателей помощи;

копию документа, свидетельствующего о причинах и обстоятельствах гибели;

копию свидетельства о смерти погибшего;

копию постановления ВВК об установлении причинной связи смерти ( там должно быть указано, что смерть связана « с защитой Родины» или « с выполнением обязанностей военной службы»);

там должно быть указано, что смерть связана с защитой Родины» или с выполнением обязанностей военной службы»); справка об отсутствии ( наличии) судимости или ограничений, предусмотренных уголовным процессуальным законодательством Украины, выданная соответствующими органами МВД;

наличии) судимости или ограничений, предусмотренных уголовным процессуальным законодательством Украины, выданная соответствующими органами МВД; другие документы о назначении и выплате ЕДП ( при наличии);

при наличии); копии документов, доказывающих родственные связи или содержание:

копию свидетельства о рождении погибшего ( для выплаты помощи родителям); копию свидетельства о браке ( для выплаты пособия жене); копию свидетельства о рождении ребенка ( для выплаты детям); копию решения местной госадминистрации или суда об установлении опеки или попечительства над ребенком бойца ( для опекунов); копию решения суда или нотариальной сделки, подтверждающей пребывание на иждивении ( для иждивенцев).

«Можно обратиться в ТЦК без и полного пакета документов. Руководитель ТЦК в любом случае должен зарегистрировать ваше заявление и обязан помочь с истребованием недостающих документов», — подчеркнули юристы.

Можно подать отказ от доли помощи заверенный нотариусом или (если отказник находится за границей) в консульстве Украины.

Сроки и порядок выплаты ЕДП

Решение о выплате принимают государственные органы, которые руководят соответствующими военными формированиями. Для бойцов ВСУ это Минобороны.

5. ТЦК в течение 15 дней после получения заявления и окончательного формирования пакета документов направляет их в Департамент соцобеспечения Минобороны.

6. Специальная комиссия в течение 30 дней принимает решение о назначении помощи или отказывает. В случае отказа можно переподать документы или обжаловать его в суде.

Министр обороны Украины издает приказ о выплате помощи. Средства перечисляются на счета членов семьи погибшего в течение пяти дней после получения городским, районным или областным ТЦК.

7. 15 миллионов гривен ЕДП делятся поровну между каждым членом семьи, который имеет право на эту выплату. Всю сумму не выплачивают одним платежом.

Первая выплата составляет 20% от назначенной на лицо суммы ЕДП, а ее остаток — остальные 80% суммы, государство выплачивает частями ежемесячно в течение 40 последующих месяцев.