«На двух локациях продолжаются бои». 15 мая украинские военные отбили 17 атак, уничтожили 11 единиц техники и 7 воздушных целей — штаб ООС

15 мая, 22:36
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15 мая оккупанты обстреляли 23 населенных пункта в Донецкой и Луганской областях (Фото:Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force)

15 мая оккупанты обстреляли 23 населенных пункта в Донецкой и Луганской областях (Фото:Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force)

В штабе ООС сообщили, что в течение 15 мая по состоянию на 21:00 защитники Украины отбили 17 атак, уничтожили 11 единиц техники и 7 воздушных целей, еще на двух локациях продолжаются бои.

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В сообщении на странице штаба ООС в Facebook отмечается, что враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам вдоль всей линии обороны в Донецкой и Луганской областях

Видео дня
https://www.facebook.com/JFTaskForce/posts/371087211713262

Оккупанты обстреляли 23 населенных пункта в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 32 жилых дома.

Украинские защитники в течение 15 мая отразили 17 атак врага, а на двух локациях продолжаются бои.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

  • 3 танка;
  • 1 артиллерийскую систему;
  • 6 единиц боевой бронированной техники;
  • 1 вражеский автомобиль.

Также подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 вражеских вертолета (Ка-52 и Ми-28) и 5 беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Донецкая область Луганская область Российско-украинская война Операция Объединенных сил на Донбассе (ООС)

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