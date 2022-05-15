«На двух локациях продолжаются бои». 15 мая украинские военные отбили 17 атак, уничтожили 11 единиц техники и 7 воздушных целей — штаб ООС 15 мая, 22:36 Цей матеріал також доступний українською 15 мая оккупанты обстреляли 23 населенных пункта в Донецкой и Луганской областях (Фото:Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force)

В штабе ООС сообщили, что в течение 15 мая по состоянию на 21:00 защитники Украины отбили 17 атак, уничтожили 11 единиц техники и 7 воздушных целей, еще на двух локациях продолжаются бои.

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В сообщении на странице штаба ООС в Facebook отмечается, что враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам вдоль всей линии обороны в Донецкой и Луганской областях

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Оккупанты обстреляли 23 населенных пункта в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 32 жилых дома.

Украинские защитники в течение 15 мая отразили 17 атак врага, а на двух локациях продолжаются бои.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

3 танка;

1 артиллерийскую систему;

6 единиц боевой бронированной техники;

1 вражеский автомобиль.

Также подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 вражеских вертолета (Ка-52 и Ми-28) и 5 беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10.

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