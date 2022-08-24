15 человек погибли и около 50 пострадали в результате ракетного удара по Днепропетровской области — Зеленский 24 августа, 21:05 Последствия ракетного удара по станции Чаплино (Фото:Ларчен пише/Telegram)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области. В результате атаки погибли 15 человек и около 50 получили ранения.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время выступления перед Советом безопасности ООН.

Президент уточнил, что оккупанты запустили ракету прямо по вагонам на железнодорожной станции. По его данным, четыре пассажирских вагона загорелись.

Видео дня

«На данный момент убиты, по меньшей мере, 15 человек, около 50 ранены», — сказал он.

Зеленский добавил, что на месте работают спасатели и количество погибших может вырасти.

«Так мы живем каждый день. Вот так Россия подготовилась к этому заседанию Совбеза ООН», — сказал президент.

В сети опубликовали фото с места трагедии.

Поселок Чаплино находится недалеко от границы Донецкой и Запорожской областей.

Фото: Скриншот Google Maps

24 августа Украина отмечает 31-й День Независимости. Власти и правоохранители заявляли о риске увеличения количества ракетных ударов РФ в этот день. В МВД призвали украинцев быть бдительными и не игнорировать воздушные тревоги перед Днем Независимости и в день празднования из-за возможных вражеских атак.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.