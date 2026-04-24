Военный омбудсмен заявила, что в ситуацию с обеспечением 14-й ОМБр вмешались тогда, когда она «стала действительно критической»

Военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что о критической ситуации с обеспечением военных 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого ее ведомству было известно еще до публичной огласки. По ее словам, со своей стороны офис принимал «все возможные меры».

Об этом Решетилова сообщила в комментарии изданию Радио Свобода.

Она говорит, что на тот момент о проблемах знало командование и уже приняло решение о смене командира. Однако, по словам Решетиловой, в будущем также необходимо изучить ситуацию, чтобы это не повторилось на других участках фронта.

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«Критическая точка была где-то значительно раньше. И это требует изучения, в том числе и документов, донесений. Кто докладывал, кому докладывал, почему не было принято решение соответствующее, почему так случилось, что эти военнослужащие оказались вообще изолированными», — отметила она.

Решетилова сказала, что и Офис военного омбудсмена, и командование вмешались «в той точке, когда ситуация уже действительно стала критической».

«Здесь проблема даже не этого конкретного подразделения, а в целом проблема принятия своевременного решения об отводе или выводе военнослужащих с позиций. Это проблема не только этого участка фронта. И вот эти все долговременные пребывания на позициях, о которых мы сейчас часто слышим и видим, это все следствие очень часто несвоевременного или неправильного принятого решения об отводе, выводе выровненной линии фронта», — заявила она.

В ответ на вопрос о том, известно ли Офису военного омбудсмена о подобных случаях в других бригадах, Решетилова ответила, что именно о долговременном отсутствии логистики и обеспечения едой неизвестно. Однако известны случаи длительного пребывания на позициях.

«Например, вчера командир одного из подразделений сообщил нам, что ему удалось провести ротацию военнослужащего, который находился на позиции 502 дня», — добавила она.

Вместе с тем, Решетилова призвала осторожно распространять информацию о таких случаях, поскольку это может навредить военнослужащим, которые оказались отрезаны от логистики.

«Противник понимает нашу реакцию и пытается еще больше давить на этом участке. Поэтому я бы призвала всех максимально быть осторожными с распространением информации, понимая, что эти люди сейчас там и наша задача — сохранить их жизни», — подчеркнула она.

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23 апреля 2026 года пользовательница Threads опубликовала фото похудевших бойцов 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые, по ее словам, остались на позициях без еды и воды. Из-за этого они теряют сознание.

24 апреля Генштаб ВСУ подтвердил сложную ситуацию с обеспечением подразделений в районе Купянска и заявил об увольнении командиров 14-й бригады и 10-го корпуса ВСУ. Их заменили полковник Тарас Максимов и бригадный генерал Артем Богомолов соответственно.

В Генштабе заявили, что уже доставили продовольствие военным на передний край и анонсировали эвакуацию бойцов.

Группировка объединенных сил впоследствии также подтвердила проверки в 10-м корпусе из-за ложных докладов и ситуации с обеспечением бойцов на передовой.

О назначении Максимова командиром 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого стало известно еще 20 апреля. Суспільне писало, что Максимов служил в 14-й бригаде с 2018 года, но в декабре 2024-го был назначен командиром 155-й отдельной механизированной бригады.

24 апреля издание Украинская правда со ссылкой на собеседника в Генштабе сообщило, что увольнение командиров 14-й ОМБр и 10-го корпуса непосредственно не связано с публикацией фотоснимков похудевших от голода бойцов.