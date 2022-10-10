В небе над Николаевской областью ПВО сбила 14 вражеских ракет, еще три — над Одесской 10 октября, 15:03 ПВО сбила 14 ракет над Николаевской областью (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В понедельник, 10 октября, в небе над Николаевской областью силы противовоздушной обороны сбили 14 российских ракет.

Об этом сообщает оперативное командование Юг в Facebook.

По данным командования, над Николаевской областью сбили ракеты типа Калибр, Х-101 и Х-555.

Еще три ракеты, а также четыре дрона Shahed-136 и Shahed-129 сбили над Одесской областью.

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Утром в понедельник, 10 октября, Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в частности по центру столицы Украины. Одновременно серии ракетных ударов подверглись многие другие области Украины.

