14 октября 2018, воскресенье

14 октября общественный транспорт в центре Киева изменит маршруты

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Речь идет о движении троллейбусов и автобусов
Фото: Киевпастранс

Речь идет о движении троллейбусов и автобусов

В воскресенье, 14 октября, с 15:00 в связи с проведением массовых мероприятий в центральной части Киева изменит работу наземный общественный транспорт.

Об этом сообщили в КП Киевпастранс, передает пресс-служба Киевсовета.

Так, с 15:00 до окончания мероприятий предусмотрено временное приостановление движения троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 8, 17 и автобусов маршрутов №№ 24, 114, 118. В случае необходимости движение будет организовано следующим образом:

  • троллейбусы маршрутов №№ 5, 7, 8, 17 соответственно от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянского, пл. Космонавтов до б-ра Тараса Шевченко по собственному маршруту, далее - ул. Леонтовича - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Пирогова - б-р Тараса Шевченко, дальше собственной трассой;
  • автобусы маршрута № 114 от ул. Милославской до Гаванского моста по собственному маршруту, далее - ул. Набережно-Крещатицкая - ул. Хорива - ул. Почайнинская - ул. Григория Сковороды - ул. Межигорская - ул. Электриков - ул. Набережно-Рыбальская, дальше по собственному маршруту;
  • автобусы маршрута № 118 от ст. м. Черниговская до ул. Бассейной по собственному маршруту, далее - ул. Эспланадная - ул. Саксаганского (в обратном направлении: ул. Жилянская - ул. Шота Руставели) - ул. Победы, далее по собственному маршруту.

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