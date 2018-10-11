14 октября или 23 февраля. Когда украинцы хотят праздновать День защитника Украины

На востоке относительное большинство опрошенных отметили, что не готовы защищать Украину с оружием в руках

Каждый второй украинец готов защищать свою страну с оружием в руках, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой Рейтинг. При этом готовность защищать страну снижается с запада Украины на восток. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Социологи напоминают, что в прошлом таких респондентов было больше на 2%, а вот в 2012 году - только треть.

Готовы защищать с оружием в руках

Больше всего опрошенных, которые готовы защищать родину, на западе - почти две трети, в центре и на юге - половина. В то же время на востоке относительное большинство отметили, что не готовы защищать Украину с оружием в руках. Патриотически настроенных больше среди мужчин и материально обеспеченных слоев населения.

День защитника на Покров

Также почти две трети опрошенных поддерживают идею установления государственного праздника Дня защитника Украины 14 октября, четверть - не поддерживают. При этом половина выражают мнение против отмены дня защитника отечества 23 февраля. Если сторонников введения праздника 14 октября больше всего на западе, то противников отмены советского праздника больше на юге и востоке.

ОУН и УПА

Почти половина опрошенных поддерживают идею признания ОУН и УПА участниками борьбы за государственную независимость Украины. Треть имеют противоположное мнение.

Украинцы переосмыслили роль ОУН-УПА в защите государственности

Почти четверть затруднились ответить. С начала исследований в 2010 году уровень поддержки этой инициативы вырос в 2,5 раза.

Больше всего тех, кто поддерживает признание ОУН и УПА на западе - это 80%. Более половины респондентов положительно относятся к идее примирения воинов Советской армии и ОУН, УПА. Абсолютное большинство респондентов - 82% - согласны с тезисом о том, что во время Второй мировой воины Советской армии защищали свою родину. В то же время половина опрошенных согласны с тезисом о том, что во время Второй мировой войны воины ОУН и УПА защищали свою родину.

Украинцы переосмыслили

Директор Социологической группы Рейтинг Алексей Антипович подтверждает, что с началом вооруженной агрессии готовность защищать Украину выросла минимум в 1,5 раза. Он отметил, что в этом году по сравнению с началом войны, активность незначительно снизилась, ведь наблюдается усталость от войны. Кроме того, украинцы переосмыслили роль ОУН-УПА в защите государственности.

"Это связано с ухудшением отношения к России, к советскому прошлому", - сказал Антипович.

Историческая связь выбранной даты с религией

Историк, сотрудник Украинского института национальной памяти Павел Подобед отметил, что празднование дня защитника отечества 23 февраля - не в украинских традициях. Это праздник Красной армии. А выбор даты 14 октября для Дня защитника Украины он мотивировал исторической традицией чествования украинской армии на Покров.

"14 октября - это и религиозный праздник, который был достаточно плотно вплетен в военную историческую традицию времен козаччины и одновременно модерный украинский праздник. Он связан с историей украинского войска 20 века", - сказал Подобед.

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Опрос проводился с 27 сентября по 4 октября. 2000 человек опрошено методом формализованного интервью, погрешность составляет около 2%.

По результатам исследования компании Picodi, большинство украинок и украинцев считают 14 октября мужским праздником, когда принято дарить подарки.