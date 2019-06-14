Всемирный день донора. Что нужно знать перед тем, как сдавать кровь
Сегодня, 14 июня, в Украине отмечают Всемирный день донора, направленный на побуждение людей во всем мире становиться донорами крови и спасать жизни других людей
Донор происходит от латинского donare — дарить и в случае с донорами крови подарком для реципиента часто является жизнь.
В честь празднования Всемирного дня донора крови НВ предлагает ознакомиться с основными правилами сдачи крови.
Кому нужна наша кровь?
— Больным раком, лейкемией и анемией
— Жертвам серьезных аварий
— Солдатам
— Недоношенным детям
— Пациентам, которым необходима пересадка органов или операция
— Роженицам с осложнениями
Кровь не могут сдавать (абсолютные противопоказания):
— Носители ВИЧ/СПИД, сифилиса, вирусного гепатита и туберкулеза
— Люди с полным отсутствием слуха, речи и зрения
— Люди с психическими расстройствами
— В случае обнаружения злокачественных образований
— При сердечно-сосудистых заболеваниях
— При болезнях органов дыхания и пищеварения, центральной нервной системы, кожи и крови
— Гомосексуалисты
— Наркоманы и алкоголики
— Люди, ведущие беспорядочную половую жизнь и оказывающие интим-услуги
Временные противопоказания:
— Пирсинг, татуировки и лечение иглоукалыванием — 1 год
— Операции, аборты — 1 год
— Длительные заграничные командировки (кроме Европы и Северной Америки) — полгода
— Длительные (от 3 месяцев) поездки в страны Азии, Африки, Южной и Центральной Америки — 3 года
— Контакт с больными гепатитом В и С -1 год, гепатитом, А — 3 месяца
— Аллергия — 2 месяца после окончания острого периода
— Грипп, ангина, ОРВИ — 1 месяц после выздоровления
— Прием антибиотиков — 2 недели после окончания
— Прием анальгетиков — 10 дней после окончания
— Удаление зуба — 10 дней
— Вакцинирование — от 10 дней (в зависимости от вакцины)
— Менструация — не менее 5 дней после окончания
— Употребление алкоголя — 48 часов
Как следует готовиться к сдаче крови?
— За 72 часа до сдачи крови не употреблять аспирин и анальгин
— За 48 часов до сдачи крови не пить алкоголь
— Накануне отказаться от жирной, жареной, острой и копченой пищи
— За день до процедуры не употреблять яйца и молочные продукты
— На ужин лучше приготовить макароны, сваренные на воде без масла, или отварные крупы
— Можно кушать овощи и фрукты (кроме бананов), хлеб и сушки
— Лучше пить соки, морсы, узвары, компоты и минеральную воду
— В день Х нужно отдохнуть и легко позавтракать
— За 2 часа до процедуры не курить
Как восстановиться:
— Сразу после сдачи крови отдохнуть 10 минут
— Перекусить и выпить сладкого чая
— Последующие 2−3 часа не поднимать ничего тяжелого рукой, из которой брали кровь
— Отказаться от вождения авто
— На 12 часов исключить интенсивные физические нагрузки
— На 8 часов исключить прием алкоголя
— Следующие два дня регулярно кушать и пить больше воды
Как часто можно сдавать кровь?
— Мужчины могут сдавать кровь не более 5 раз в год
— Женщины могут сдавать кровь не более 4 раз в год.
— Интервал для сдачи крови — не менее 60 дней.
— Интервал для сдачи плазмы — не менее 14 дней.
— Плазму можно сдавать не более 12 раз в год.
Куда ехать в Киеве?
— Киевский городской центр крови
— Киевский городской центр сердца
— Киевский городской клинический онкологический центр
— Киевская городская клиническая больница № 9
— Институт Шалимова (Национальный институт хирургии и трансплантологии им. А.А.Шалимова)
— Отделение переливания крови Александровской клинической больницы
— Клиническая больница Феофания
Больше адресов в Украине: donor.ua
Приятные бонусы:
— Донорство — анонимная процедура
— Прохождение медицинского обследования перед сдачей крови является бесплатным
— В день процедуры граждан освобождают от работы, а студенты могут не посещать занятия
— После каждой сдачи крови донор получает дополнительный выходной день, который можно использовать в рамках отпуска.
— После сдачи крови донорам полагается завтрак/обед или деньги на перекус.
— Донорам предоставляют разнообразные льготы, которые выплачивают в случае заболеваний и в качестве бонусов к стипендиям.
— Инвалидность донора приравнивают к инвалидности, полученной на производстве.