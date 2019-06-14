Всемирный день донора. Что нужно знать перед тем, как сдавать кровь 14 июня, 04:59 Цей матеріал також доступний українською Depositphotos Всемирный день донора отмечают в Украине и мире 14 июня 2019 года Depositphotos

Сегодня, 14 июня, в Украине отмечают Всемирный день донора, направленный на побуждение людей во всем мире становиться донорами крови и спасать жизни других людей

Донор происходит от латинского donare — дарить и в случае с донорами крови подарком для реципиента часто является жизнь.

В честь празднования Всемирного дня донора крови НВ предлагает ознакомиться с основными правилами сдачи крови.

Кому нужна наша кровь?

— Больным раком, лейкемией и анемией

— Жертвам серьезных аварий

— Солдатам

— Недоношенным детям

— Пациентам, которым необходима пересадка органов или операция

— Роженицам с осложнениями

Кровь не могут сдавать (абсолютные противопоказания):

— Носители ВИЧ/СПИД, сифилиса, вирусного гепатита и туберкулеза

— Люди с полным отсутствием слуха, речи и зрения

— Люди с психическими расстройствами

— В случае обнаружения злокачественных образований

— При сердечно-сосудистых заболеваниях

— При болезнях органов дыхания и пищеварения, центральной нервной системы, кожи и крови

— Гомосексуалисты

— Наркоманы и алкоголики

— Люди, ведущие беспорядочную половую жизнь и оказывающие интим-услуги







Временные противопоказания:

— Пирсинг, татуировки и лечение иглоукалыванием — 1 год

— Операции, аборты — 1 год

— Длительные заграничные командировки (кроме Европы и Северной Америки) — полгода

— Длительные (от 3 месяцев) поездки в страны Азии, Африки, Южной и Центральной Америки — 3 года

— Контакт с больными гепатитом В и С -1 год, гепатитом, А — 3 месяца

— Аллергия — 2 месяца после окончания острого периода

— Грипп, ангина, ОРВИ — 1 месяц после выздоровления

— Прием антибиотиков — 2 недели после окончания

— Прием анальгетиков — 10 дней после окончания

— Удаление зуба — 10 дней

— Вакцинирование — от 10 дней (в зависимости от вакцины)

— Менструация — не менее 5 дней после окончания

— Употребление алкоголя — 48 часов







Как следует готовиться к сдаче крови?

— За 72 часа до сдачи крови не употреблять аспирин и анальгин

— За 48 часов до сдачи крови не пить алкоголь

— Накануне отказаться от жирной, жареной, острой и копченой пищи

— За день до процедуры не употреблять яйца и молочные продукты

— На ужин лучше приготовить макароны, сваренные на воде без масла, или отварные крупы

— Можно кушать овощи и фрукты (кроме бананов), хлеб и сушки

— Лучше пить соки, морсы, узвары, компоты и минеральную воду

— В день Х нужно отдохнуть и легко позавтракать

— За 2 часа до процедуры не курить











Как восстановиться:

— Сразу после сдачи крови отдохнуть 10 минут

— Перекусить и выпить сладкого чая

— Последующие 2−3 часа не поднимать ничего тяжелого рукой, из которой брали кровь

— Отказаться от вождения авто

— На 12 часов исключить интенсивные физические нагрузки

— На 8 часов исключить прием алкоголя

— Следующие два дня регулярно кушать и пить больше воды

Как часто можно сдавать кровь?

— Мужчины могут сдавать кровь не более 5 раз в год

— Женщины могут сдавать кровь не более 4 раз в год.

— Интервал для сдачи крови — не менее 60 дней.

— Интервал для сдачи плазмы — не менее 14 дней.

— Плазму можно сдавать не более 12 раз в год.









Куда ехать в Киеве?

— Национальный институт рака

— Киевский городской центр крови

— Киевский городской центр сердца

— Детская больница «Охматдет»

— Киевский городской клинический онкологический центр

— Киевская городская клиническая больница № 9

— Институт Шалимова (Национальный институт хирургии и трансплантологии им. А.А.Шалимова)

— Отделение переливания крови Александровской клинической больницы

— Клиническая больница Феофания



Больше адресов в Украине: donor.ua

Приятные бонусы:

— Донорство — анонимная процедура

— Прохождение медицинского обследования перед сдачей крови является бесплатным

— В день процедуры граждан освобождают от работы, а студенты могут не посещать занятия

— После каждой сдачи крови донор получает дополнительный выходной день, который можно использовать в рамках отпуска.

— После сдачи крови донорам полагается завтрак/обед или деньги на перекус.

— Донорам предоставляют разнообразные льготы, которые выплачивают в случае заболеваний и в качестве бонусов к стипендиям.

— Инвалидность донора приравнивают к инвалидности, полученной на производстве.