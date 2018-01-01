14 декабря в Киеве изменится график работы общественного транспорта Сегодня, 04:51 25 Цей матеріал також доступний українською Общественный транспорт сменит стандартный график Фото: Київпастранс via Facebook

Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА) сообщает, что в пятницу, 14 декабря, будут внесены изменения в работе общественного транспорта столицы.

Изменения вносятся в связи с проведением мероприятий у памятного знака Воинам Чернобыля и мемориальному кургану Героям Чернобыля, в которых также примет участие президент Украины.

Автобусы №45, которые двигаются в направлении ст.м. Харьковская с 6:00 до окончания мероприятий будут курсировать по маршруту от ст.м. Дарница - ул.Попудренко - ул. Бажова - ул. Красноткацкая - ул. Строителей - ул. Юрия Гагарина (без заезда на ул. Мира) - Дарницкая площадь - Харьковское шоссе, и далее по действующему маршруту.

"Также с 6:00 до окончания мероприятий временно отменяется остановка автобусов маршрута № 45 ул.Тампере в направлении ст.м.Харьковская", - сообщили в КГГА.

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