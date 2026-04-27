За год моей работы таких ситуаций, как в 14-й бригаде, было только две — военный омбудсмен
Военный омбудсмен Ольга Решетилова (Фото: Офис военного омбудсмена)
Офису военного омбудсмена было известно о сложной ситуации с поставками продовольствия в 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. За почти 1,5 года работы военного омбудсмена это вторая жалоба «на абсолютное отсутствие логистики на позиции».
Об этом заявила омбудсмен Ольга Решетилова в интервью Украинской правде по итогам 100 дней работы в должности.
По ее словам, подобные ситуации — часто следствие не вовремя принятых решений о выводе военнослужащих, их ротации или улучшения тактической ситуации на конкретном участке. Как отметила Решетилова, сейчас продолжаются проверки. Она подчеркнула, что до их окончания называть виновных преждевременно.
«Не хотела бы, чтобы у общества сложилось впечатление, что это типичная ситуация: за почти 1,5 года моей работы это вторая жалоба на абсолютное отсутствие логистики на позиции. Предыдущая была летом прошлого года, кстати, на этом же направлении», — сказала Решетилова.
Омбудсмен рассказала, что жена одного из военнослужащих Сил ТРО так же прислала фото своего мужа, на котором было видно существенную потерю веса и истощение.
«После моего обращения усилиями 92-й бригады позиция была разблокирована, бойцам доставили воду и еду, их вывели на восстановление в течение недели. С логистикой ситуация, как правило, стабильная, но с длительным пребыванием на позициях действительно есть большая проблема», — добавила Решетилова.
23 апреля пользовательница Threads опубликовала фото похудевших бойцов 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые, по ее словам, остались на позициях без еды и воды, из-за чего они теряют сознание.
24 апреля Генштаб ВСУ подтвердил сложную ситуацию с обеспечением подразделений в районе Купянска и заявил об увольнении командиров 14 бригады и 10 корпуса ВСУ. Их заменят полковник Тарас Максимов и бригадный генерал Артем Богомолов соответственно.
О назначении Максимова командиром 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого стало известно еще 20 апреля. Суспільне писало, что Максимов служил в 14-й бригаде с 2018 года, но в декабре 2024-го был назначен командиром 155-й отдельной механизированной бригады.
В Генштабе заявили, что уже доставили продовольствие военным на передний край и анонсировали эвакуацию бойцов. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил командиру УОС Михаилу Дарапатому проверить ситуацию с обеспечением на других направлениях.