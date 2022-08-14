Праздник сопротивления оккупантам. 14 августа — первый Спас знаменует библейский отпор врагу, христианское исцеление и украинский достаток 14 августа, 10:07 Эксклюзив НВ В селе Плоское Нежинского уезда Черниговщины собрались хорошить мак, 1914 год. (Фото:Из частной коллекции)

Все, что нужно знать о Маковее или Медовом Спасе, и почему этот праздник в сегодняшней Украине особенно актуален.

Отак було / По всій Україні / Проти ночі Маковія, / Як ножі святили. Об этом ритуале освящения оружия накануне восстания читаем в поэме Шевченко Гайдамаки. Занималася Колиивщина, которая во многом перекликалась со старозаветной войной Иуды Макавея против сирийско-греческих захватчиков.



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Убить всех местных, а на их место поселить чужеземцев — такова была задача воеводы Аполлония во главе 22-тысячного войска, которое в 166 году до Рождества заняло Иерусалим. Приказ отдал Антиох Эпифан IV, царь сирийской империи Селевкидов. Там после завоеваний Александра Македонского стали перенимать греческую культуру и верования. За полтора столетия в этот круговорот затянуло и тогдашних евреев.

Женщины села Плоское Нежинского уезда Черниговщины собрались хорошить мак, 1914 год. / Фото: Из частной коллекции

Однако патриотическая часть народа пренебрегала чужестранными традициями, чем вызывала гнев формального сюзерена, с которого позднейшие авторы писали образ дьявола. Вторая книга Макавеев Ветхого Завета так сообщает о произволе завоевателей в древней Иудее: «Взбешенный, как дикое животное, [ царь Антиох ] взял штурмом Иерусалим. Он приказал своим воинам без сожаления рубить всех, кого они встретят, и убивать тех, кто скрылся в домах. Была резня молодых и стариков, убийство женщин и детей, истребление дев и младенцев».

Сирийцы устроили бойню в субботу, священный день для евреев, когда они не могли взять в руки оружие и обороняться. Город был разорен, а в главном храме иудеев поставили скульптуру Зевса Олимпийского. Царь Антиох Эпифан IV запретил праздновать субботу и исполнять предписания закона Моисея.

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Во время этого преследования символами сопротивления стали 90-летний священник Элеазар, Соломония и семь ее сыновей — Макавейские мученики. Завоеватели, а также иудейские отступники из сострадания к праведному старцу советовали ему съесть дозволенное мясо, а перед своим народом сделать вид, будто вкушает запретную свинину. Элеазар отказался, чтобы не побуждать молодых людей к согрешению. Несмотря на пытку, он усердно молился и умер, оставив народу пример стойкости.

После Элеазара мученической смертью погибли семь его учеников, сыновей Соломонии. Она видела смерть каждого своего ребенка, однако подбадривала их, призывая быть стойкими. Каждый из сыновей проявлял неотступность от веры. Антиох не надеялся на такое сопротивление. Чтобы не опозориться в глазах присутствующего народа, он пообещал помиловать самого младшего сына Соломонии, если мать заставит его подчиниться, однако и этот призыв оккупанта оказался тщетным. После этого и сын, и мать погибли в тяжелых мучениях, но не отреклись от своих законов.

Мужество братьев вдохновил Иуду Макавея поднять восстание — захватчиков изгнали из Иерусалима, а храм очистили от чужеземных идолов.

Спустя несколько веков, уже когда христианство стало государственной религией большинства европейских стран, византийские императоры положили начало традиции Выноса животворящего Креста в день чествования Макавеев. Остатки того же пыточного приспособления, на котором распяли Сына Божьего, отыскала императрица Елена ориентировочно в начале IV века. И на протяжении последующих 500 лет молитвы, а если повезет, то прикосновение к реликвии исцеляли, спасали верующих — в августе византийская столица ежегодно переживала пик сезонных болезней.

По одной из летописных версий, киевский князь Владимир принял крещение именно в этот праздничный день. К древнеидейским событиям 14 августа есть еще одна украинская параллель. В этот день 1775 года российская царица Екатерина II подписала указ о ликвидации Запорожской Сечи .

Когда же священники рассказывали верующим о Макавеях, народ ассоциировал их с отечественными героями, что переплеталось с надеждами на лучшек завершение трудных времен и всяческое благополучие. В августе же оно в украинском доме измерялся здоровьем семьи и калачами с медом и маком на столе.

Хотя сам мак в народе имеет еще и философское значение. Сім год Бог маку не родив, і голоду не було — присказывают украинцы о чем-то вроде бы и не лишнем, но и недостаток его легко пережить.

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